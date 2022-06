La publicación del anuncio de licitación de la obra del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora activa el reloj de los plazos para la ejecución del edificio de referencia de la Pasión de Zamora. El proyecto redactado por Matos Castillo Arquitectos, Néstor Montenegro y Antoni Gelabert Amengual inicia en camino por fin para encontrar una empresa que lo ejecute.

El presupuesto del nuevo Museo es de 6,6 millones de euros, que con el IVA se va hasta los 8.056.995 euros. Acaba de salir a licitación y las empresas tienen de plazo hasta finales de mes, es decir, hasta el 30 de junio, para presentar sus ofertas. Para el día 7 de julio está convocado ya el acto de apertura del sobre con la oferta económica en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyo departamento de Vivienda es el que se encarga de llevar a cabo el expediente.

A partir de ahí se debe llevar a cabo el proceso de valoración de las ofertas presentadas, teniendo en cuenta no sólo la cuantía económica sino también otros aspectos relacionados con la calidad técnica, unos trámites que no tienen fijado un plazo concreto. Suponiendo que se presente al menos una oferta (hay concursos que han quedado desiertos en estas fechas por el desfase de los precios de construcción), se debe llegar a una adjudicación. Es posible también que se presente algún recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales, algo no demasiado extraño en obras de envergadura, lo que podría retrasar algún mes más el proceso.

Una vez finalizado, con la adjudicación hecha, es necesario un plazo para el replanteo de las obras, es decir, los trabajos previos a la ejecución del contrato propiamente dicha. Cuando todo esto concluya, en un plazo que será seguro después de verano, se espera que puedan comenzar las obras que se da por seguro que será antes de final de año. Las obras comienzan por el derribo del actual edificio y la excavación del solar, que podría deparar un último inconveniente, que aparecieran restos arqueológicos de importancia.

Suponiendo que todo vaya razonablemente bien el Museo estaría terminado en un plazo de 24 meses, es decir, dos años, y después habría que equiparlo, con lo que seguro que estará dos semanas santas, quizá hasta tres, “fuera de juego”.

Antes de que empiecen las obras, claro, el Museo deberá estar completamente vacío tanto de pasos como de otros enseres.

Un largo proceso que llega a la fase más crítica y definitiva

El camino para llegar al nuevo Museo de Semana Santa ha sido largo. En 2018-2019 la Junta de Castilla y León le concedió a la Junta pro Semana Santa una subvención de 300.000 euros para llevar a cabo un concurso para la redacción del proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud para la ejecución de las obras.

El 19 de septiembre de 2018 se adjudicó el concurso de redacción del proyecto y en octubre de 2019 la Junta Pro Semana Santa recibió el proyecto, justificado la subvención. Previo a la licitación de esta obra el 30 de diciembre de 2021 se firma un Convenio para la financiación de la obra entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Diputación de Zamora, Junta pro Semana Santa de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora en una obra “necesaria paraatender el servicio público”.