La Semana Santa de Zamora sigue maravillando a propios y extraños. La cadena de televisión estadounidense CNN se acercó durante las fechas de Pasión hasta la capital zamorana para vivir uno de los momentos más emocionantes: el canto de 'La muerte no es el final' de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída.

Desgraciadamente, la lluvia provocó la suspensión de la procesión de Lunes Santo y el canto fue entonado en el interior de la iglesia de San Lázaro solo para los hermanos de la cofradía, por lo que el acto quedó deslucido.

No obstante, las cámaras de la CNN captaron algunos de los momentos previos al desfile que reflejan la ilusión de los más pequeños o la presencia de mujeres que por primera vez iban a desfilar en esta procesión asegurando que "en la ciudad medieval de Zamora, España, se vive la Semana Santa con mucha devoción".

"Se canta en castellano y es un sentimiento humano hacia nuestros fallecidos" José Fernández Nieto - Presidente de la Tercera Caída

Asimismo, el trabajo audiovisual incluye entrevistas a José Fernández Nieto, presidente de la Tercera Caída, quien destaca la emotividad de 'La muerte no es el final'. "Aparte de otros coros que son magníficos en Semana Santa, este tiene una ventaja: que se canta en castellano y lo que expresa es un sentimiento muy humano hacia nuestros fallecidos. Por eso ha calado tanto en Zamora", expresa. Según apostilla Fernández Nieto, el momento es vivido y sentido por miles de personas "de todas las tendencias políticas" que acaban llorando "porque aquí no hay política sino sentimientos". "Es el todo, si no pensamos que hay algo más allá de la muerte, nuestra vida no tiene ningún sentido", concluye.

Fernando Lozano, responsable del coro, explica su origen: "Es un canto de oración que compuso en su día el padre Gabaráin dedicada a Juan Pedro, un organista en su parroquia que falleció muy joven".

Por su parte, Manuel Alejandro López, director de la Banda de Música de Zamora, recuerda que "en medio de pandemias y en medio de guerras que perdemos a seres queridos, el mensaje de esta canción es precisamente ese, que la muerte no es el final".