“La Semana Santa de Zamora no se ha debilitado pese a dos años sin desfiles”

La presidenta de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Isabel García Prieto, repasa la celebración de la Semana Santa, una Pasión en la que se han retomado los desfiles en las calles.

–La Semana Santa ha recuperado las procesiones tras dos años sin salir a causa de la pandemia. ¿Qué balance efectúa?

–Desgraciadamente el Lunes Santo el tiempo no nos acompañó y fui muy triste para las hermandades afectadas y para todos porque la Semana Santa somos todos los zamoranos. Salvo esa importante no salida de Tercera Caída y no salida de Buena Muerte, el resultado, sin duda, es muy positivo. Ha habido mucho turista y los cofrades han respondido.

–Cuando Tercera Caída suspendió estaba lloviendo. En el caso de Buena Muerte la previsión era de precipitación cuando estuviera en la calle y esa suspensión generó abucheos entre personas del público.

–Entiendo las ganas que tienen los hermanos de acera de ver una procesión, pero se tiene que entender que en una hermandad hay un patrimonio humano y un patrimonio artístico. La decisión fue muy acertada. Los primeros que queremos salir somos los directivos, pues detrás de una procesión existe una organización de meses, hay muchas personas involucradas para que salga adelante. A mí me ha tocado suspender un año y es una decisión muy dura de tomar. Sin duda es la peor decisión que tiene que tomar un presidente.

–¿Ha sido la Semana Santa más complicada de planificar?

–Sí porque otras veces nos acordamos del cielo, pero en esta estábamos muy pendientes de los hermanos de paso, de las mascarillas, de los recorridos... Este año había muchas dudas porque a finales de enero no sabíamos cómo íbamos a salir y la seguridad de los hermanos nos ha quitado el sueño a muchas personas.

–Usted ha sido la primera mujer elegida presidenta de la Junta pro Semana Santa de Zamora y este año por primera vez la mujer se ha vestido la túnica de Tercera Caída y ha jurado silencio ante el Cristo de las Injurias bajo el caperuz rojo.

–Es un hecho histórico, pero cuando a mí me nombraron presidenta de la Junta pro Semana Santa de Zamora muchos medios nacionales se hicieron eco. Me gustaría que el hecho de que una mujer forme parte de una cofradía o de una directiva no sea noticia, que exista una normalidad absoluta.

–Pero cuesta que las mujeres se impliquen en las directivas de las cofradías y hermandades.

–También les pasa a ellos. Los directivos de las cofradías trabajan todo el año. Una hermandad supone un trabajo durante todo el año. Es mucho más que llevar una medalla un día. Las juntas directivas tienen que ser abiertas para que los cofrades vean el mucho trabajo que lleva realizar una procesión.

Las juntas directivas tienen que ser abiertas para que los cofrades vean el mucho trabajo que lleva realizar una procesión

–El temor existente a que pudiera producirse una desconexión con una generación de cofrades. ¿Ha desaparecido?

–Yo he palpado en la Cofradía de Nuestra Madre que esos niños que salían con tres o cuatro años este año lo han hecho con cinco o con seis, pero también ha habido muchos bebés, donde está la savia de la Semana Santa del futuro. Estos dos años sin procesiones en la calle no nos han pasado factura. La gente tenía muchas ganas de que viviéramos otra vez la Semana Santa, la mayor manifestación de la fe que profesamos, una religiosidad popular de fuertes raíces en nuestra tierra y eso no se debilitado afortunadamente.

–Los cofrades han respondido masivamente incluso en la carga, que despertaba ciertos recelos.

–Sí, ha habido mucha participación. Es verdad que meses atrás temíamos nuestras dudas. Los cofrades han respondido al llamamiento de las cofradías, lo que ha sido muy importante para el resultado que hemos tenido. También ha respondido la carga. Ha habido hermanos que no han querido cargar, lo que es sumamente respetable, y no ha habido problemas a la hora de la carga en ningún paso.

No ha habido problemas a la hora de la carga en ningún paso

–Esta Semana Santa ha sido también histórica porque ha sido la última en la que los pasos han salido del actual Museo de Semana Santa.

–Ha sido la última en la que se ha salido de él. En los próximos meses saldrá a concurso la obra y las previsiones son que, a últimos de verano, comience el derribo con lo cual para el próximo año será una Semana Santa distinta, puesto que habrá cofradías que tendrán que variar sus recorridos. El nuevo museo se va a componer con el museo actual, la casa que Caja Rural compró para la Junta pro Semana Santa y con la subvención que recibimos de la Junta de Castilla y León se adquirió el solar que está detrás de las oficinas y también incluirá el propio edificio de la Junta pro Semana Santa. Los arquitectos tienen previsto que las obras durante tres años. Saben de nuestra necesidad de que el museo esté hecho lo antes posible por la extorsión que se le hace a las cofradías y hermandades que tienen en él enseres y pasos. Esperemos que los plazos establecidos se cumplan.

–Los enseres y pasos todavía no tienen un destino claro cuando se tire el museo. ¿Cuándo va a comenzar a funcionar la comisión que han creado para determinar una ubicación?

–Antes de la Semana Santa se preparan los pasos y tras ella hay que poner en orden todo lo que ha desfilado y a continuación se pondrá en funcionamiento. El Obispado de Zamora ya ha designado a dos personas, Miguel Ángel Hernández, el asistente eclesiástico para la Junta pro Semana Santa, y a Javier Fresno, el delegado diocesano de religiosidad popular, y luego habrá una representación de las cofradías con pasos en el museo. A fin de cuentas ellos son los que tienen que llegar a un acuerdo y decidir qué sitio resulta el más adecuado.

En los próximos meses saldrá a concurso la obra y las previsiones son que, a últimos de verano, comience el derribo con lo cual para el próximo año será una Semana Santa distinta, puesto que habrá cofradías que tendrán que variar sus recorridos

–En los presupuestos para este año han habilitado una partida para el alquiler de una nave.

–Pero ahora mismo están abiertas todas las opciones. No hay nada claro. Teníamos que habilitar partidas para eso y para los seguros que se elevarán mucho. Tenemos que tener muy presente que son obras de arte.

–Todos los años los pasos son sometidos a un mantenimiento para evitar los xilófagos. ¿Prevén la aplicación de alguno de manera extraordinaria antes de ser movidos los grupos escultóricos?

–Concluida Semana Santa se hace un estudio porque tras salir a la calle las imágenes es cuando más problemas pueden tener. Ya se hizo un tratamiento antes de Semana Santa y habrá un tratamiento, si es necesario, antes de que salgan del museo, pues si algunos van a templos no deben de causar problemas en las iglesias que los alberguen.

–¿Existe fecha para las elecciones a la presidencia de la Junta pro Semana Santa?

–No todavía no. No obstante, tiene que ser antes del 30 de junio que concluye mi mandato. Me nombraron en diciembre de 2016, me ratificó el entonces obispo Gregorio Martínez, en enero de 2017. Con la pandemia decidieron prorrogarme un año más y el obispo Fernando Valera ha alargado mi mandato seis meses por si había que hacer algo del museo, como la firma del convenio dado que estoy habilitada legalmente. Todavía tenemos que llevar a cabo el consejo rector de evaluación de la Semana Santa, realizar la asamblea general con las autoridades y luego serán las elecciones.

Mi idea era presentarme a la reelección pero antes de tomar una decisión hablaré con el obispo

–A los presidentes les ha anunciado meses atrás que se volverá a presentar.

–La idea era esa, pero antes de tomar una decisión hablaré con el obispo. Estos años la Junta pro Semana Santa y de Nuestra Madre se han convertido en mi vida. Tengo que agradecer el apoyo de mi familia, pues son tareas que te absorben. También agradezco el apoyo de mis compañeros, aunque a unos les guste más que a otros lo que hago, pero intento ayudar a todos.