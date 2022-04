Per crucem Christi: la obra de Miguel Manzano en la Semana Santa de Zamora (y III)

Las obras de Miguel Manzano, “Cruz fidelis”, “Christus factus est”, “Jerusalén, Jeruslén”, así como su versión del “Vexilla regis”, se hallaban perfectamente integradas en el paisaje sonoro de la Semana Santa de Zamora cuando en 2015, con motivo del XL Aniversario de la constitución canónica de la Hermandad Penitencial del Smo. Cristo del Espíritu Santo, el músico regaló una nueva obra a la corporación: “Adoramus te Christe”.

Pensado para el inicio de la procesión, aunque finalmente también se interpreta en otros momentos de la misma -y en los diferentes cultos de la hermandad-, este himno está compuesto en tonalidad menor, a dos voces graves, en compás binario y estilo contrapuntístico.

La obra incorpora algunos fragmentos del poema “Vexilla regis”, ampliamente tratado en el artículo anterior, y que San Venancio Fortunato, obispo de Poitiers, compuso hacia el año 569 -a petición de Santa Radegunda-, para la recepción solemne de las reliquias de la Vera Cruz -Lignum Crucis-, enviadas por el emperador Justino II desde Bizancio al monasterio de Nuestra Señora a Poitiers. El texto se completa con el recitativo “Adoramus te, Chiste, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum” (Te Adoramos, Oh Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo), antífona escrita por San Francisco de Asís (Test 4-5), y utilizada desde antiguo por la Iglesia en la celebración de los oficios del Viernes Santo, así como en el rezo de las estaciones del ejercicio del Vía Crucis.

Con los textos del Vexilla, que como vimos complementan a los del “Pange Lingua” (también de San Venancio y de los que procede el “Crux fidelis”), se cierra el círculo con una obra de gran hondura espiritual y que entronca perfectamente con la tradición musical de la Hermandad. Es una obra solemne que se acerca, por su sentido rítmico severo y expresivo, al “Crux fidelis”, pero cuya concepción una obra en tono exclamativo de adoración a la Cruz de Cristo.

Ese mismo año de 2015, Manzano compuso un pequeño intermedio musical que complementaba la entonación del “Christus factus est” en el acto de Proclamación de la Pasión del Señor que esta misma hermandad realiza el Viernes de Dolores. Se trata de una declamación gregoriana con música de la escasa liturgia procedente del Códice Silense que aún se conserva -de probable tradición hispana-.

El texto de este intermedio está tomado de las “Lamentaciones de Jeremías”, libro del Antiguo Testamento compuesto en el habitual verso de paralelismo semántico común en la lírica hebrea. Tanto la tradición judía como la cristiana atribuyen, sin mucho fundamento, el libro a la pluma del profeta Jeremías, pese a que hay elementos que contradicen fuertemente esta hipótesis. El cántico contiene cinco elegías o endechas, poemas de lamento por la destrucción de Jerusalén tras haber caído en manos de Nabucodonosor II en 587 a. C. Evocan, por tanto, la destrucción de Judá y el horror del sitio de la ciudad, que es con frecuencia, personificada en un ser humano. Con ese pretexto el libro pregona la necesidad de un retorno al cumplimiento estricto de la Alianza y ataca las prácticas idólatras y los abusos de los fuertes contra los débiles, así como la hipocresía y superficialidad de los ritos. Existen numerosas versiones musicales que han sido compuestas, principalmente, para su uso en el oficio de tinieblas del Viernes Santo, según el Rito Romano en vigor dentro de la Iglesia Católica hasta los años 60.

Este intermedio finaliza con la antífona medieval “Pace Domine”, en la que el pueblo pide perdón al Señor por sus pecados. Tras él se repite la entonación del “Christus factus est”. Las “Lamentaciones de Jeremías” se cantaron en la Catedral en el acto de 1977, cuando la hermandad apenas tenía tres años de vida, por lo que al retomar este cántico se estaba conectando con los orígenes de esta corporación.

Las obras de Manzano para la Semana Santa de Zamora suponen todo un ejercicio de arqueología musical de la liturgia anterior a la “revolución cultural” del Vaticano II

En 2019, cuando se cumplían cuarenta años del estreno de este y del “Crux fidelis”, Miguel Manzano regaló una nueva obra a esta hermandad: “Per Crucem Christi”. Escrita con el estilo habitual de sus obras, a dos voces graves en tonalidad menor y estilo contrapuntístico, presenta alguna peculiaridad como la presencia de ritmos ternarios que contrastan con los binarios acostumbrados.

Presenta un texto del himno correspondiente al rezo de la Hora Nona el Viernes Santo y el Sábado de Gloria y es obra de San Pier Damiani, monje benedictino, nacido en Ravenna en 1007. Damiani fue obispo de la diócesis de Ostia, cardenal, doctor de la Iglesia y gran reformador en el siglo XI, junto al cardenal Hildebrando (que posteriormente será proclamado papa bajo el nombre de Gregorio VII). El inicio del himno dice así: “Per crucem, Christe, quæsumus, ad vitæ transfer præmium quos ligni fixus stípite, dignátus es redímere” (Te pedimos Señor, que a los que has redimido dejándote enclavar en el madero de la Cruz, nos consigas, por medio de ella, el premio venturoso de la Vida eterna).

Finalmente, en 2020, y tras más de tres décadas del estreno del “Jerusalén, Jerusalén”, Miguel Manzano compuso para la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte la obra “Popule Meus”. La pieza no se pudo estrenar ese año por motivo de la crisis derivada de la Pandemia de la Covid-19 -que impidió la celebración de los diferentes cutos y procesiones de la Semana Santa de ese año y 2021-, y ha sido presentada esta cuaresma durante el triduo en honor de la imagen titular e interpretada de nuevo en la iglesia de San Vicente el pasado Lunes Santo (tras haberse suspendido la procesión por las inclemencias meteorológicas).

El texto está sacado de las “Improperia” de la liturgia de la adoración de la Cruz el Viernes Santo, “Feria Sexta en Parasceve”, y que hoy se siguen recitando en la Acción Litúrgica de la Pasión del Señor. Se trata de una serie de antífonas y respuestas que expresan el reproche de Jesucristo a su pueblo y que por este motivo se conocen también como “Reproches”. Aparecen en el Pontificale de Prudencio (846-61) y se empezaron a utilizar gradualmente en toda Europa en los siglos XI y XII, incorporándose finalmente al Ordo romano en el siglo XIV. El inicio del canto dice: “Popule meus quid feci tibi aut in quo contristavi te, responde mihi” (Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Cómo te he ofendido? ¡Respóndeme!).

La música del maestro puede servir para resaltar el valor de la música en la liturgia, así como el rico patrimonio simbólico y ritual (el patrimonio inmaterial), que atesoran las hermandades y cofradías, y que no siempre se cuida

En conclusión, no nos deja de resultar paradójico, incluso contradictorio, que el gran paladín de la renovación de la música sacra en lengua vernácula, tal y como preescribieron con vehemencia los responsables de “interpretar” las disposiciones del Concilio Vaticano II, firmara –y firme aún-, para nuestras cofradías piezas en latín. El autor sostiene que haberlo hecho en castellano desvirtuaría la obra que perdería así dramatismo y hondura; que para que la música invite a la meditación es mejor que no se entienda lo que se está cantando, y así lo manifiesta en este mismo periódico en la entrevista, publicada el Domingo de Ramos, previa a recoger el Barandales de Honor de la Junta Pro Semana Santa.

Parece tremendamente contradictorio que lo que no se consideraba válido para la liturgia ordinaria si se contemplara para una procesión como si estas no fueran, de alguna manera, parte de la liturgia. Su opinión sobre la música sacra actual, de la que dice carece de hondura y profundidad, nos sugiere que quizás los agentes “aggiornadores” actuaron sobre la liturgia del “Vetus Ordo” -y especialmente sobre la música-, con excesiva saña posmoderna. El éxito mundial de compositores como Marco Frisina, que tanto se aleja de los modelos conciliares, abundan en este argumento. En este sentido las obras de Manzano para la Semana Santa de Zamora suponen todo un ejercicio de arqueología musical de la liturgia anterior a la “revolución cultural” del Vaticano II.

De lo que no hay duda es de que estas obras han contribuido a formar la identidad sonora de la Semana Santa de Zamora del siglo XXI. A pocos años que la celebración haya sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC), una figura de protección patrimonial (aunque la gran mayoría de la gente lo entienda como un premio a no se sabe qué), creemos que las obras de Manzano pueden servir para resaltar el valor de la música en la liturgia (y la Semana Santa lo es), así como el rico patrimonio simbólico y ritual (eso que ahora se conoce como patrimonio inmaterial), que atesoran las hermandades y cofradías, y que desgraciadamente, no siempre se cuida de forma adecuada.