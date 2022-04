Ilusionados andamos por salir a la calle y recuperar el tiempo perdido y volver a interpretar esa “liturgia de exteriores” de nuestra Semana Santa. ¡Que nada ni nadie nos lo impida!. Ese es el grito. Antes fue la pandemia, ahora parece ser el cielo el culpable. Las ansias de vuelta a la normalidad se traduce en lo que a mi respecta en el deseo de recuperar, bien que por sola una vez y sin derecho a réplica, la antigua dedicación de articulista en La Opinión de Zamora. Y lo he pensado y decidido al trasladarle a Carmen Ferreras tres artículos míos en años pasados en torno a la Pasión de Cristo y a la Semana Santa de Zamora. Uno de ellos “La agonía de Cristo” del 2015. Así nos ha llegado, con este mismo título, el manuscrito del canciller de Inglaterra Tomás Moro antes de su ejecución. El hecho de que ahora obre en nuestras manos en formato libro y traducido al español se debe al acierto del grupo de comunicación “Intereconomía” de publicarlo en el 2011 en edición de bolsillo y regalarlo junto con La Gaceta. “Hay que ser valientes para hacer semejante oferta, escribí tras su lectura, Servirá de oración en la noche antes de apagar la luz y de encender otra LUZ”.

Hay un capítulo en la obra de Tomás Moro con el título “Los apóstoles duermen mientras el traidor conspira”. Tiene inmediata y fácil traducción, sin más que cambiar los actores, en el serio aviso de Zelenski a EE. UU. y a la Comunidad Europea

En la última página del libro, y a modo de Epílogo, nueve líneas en mayúscula y en latín que dicen: “No mucho después de escribir esto, en lugar apartado y seguro, fue ajusticiado Tomás Moro en el año del Señor 1535, siendo rey a la sazón Enrique VIII”. La “Agonía de Cristo” se inicia con la oración en el Huerto de los Olivos y finaliza con su captura: “iniecerunt manus in eum”, pusieron sobre él sus manos, le apresaron. No sabemos cómo pudo ingeniárselas el autor para escribir ya que “le fue negado todo útil de escritura” ni cómo pudo acertar a ocultar el manuscrito. No más que un lugar para Tomás Moro antes de su ejecución: la “Torre de Londres”; no más que un lugar para Cristo en su captura: “el Huerto de los Olivos” en Getsemaní.

Hay obras que admiten traslación, libros que soportan y hasta mejoran con el paso del tiempo y es por ello que pueden ser leídos e interpretados sin incomodo en el momento actual. “Se avecinan nuevos tiempos, dice Tomás Moro. No hemos dejado de ver como esto acontece ora en un sitio, ora en otro… Cuando veamos u oigamos que hay quienes son arrastrados a la ruina a manos de hombres perversos e impíos y que tales cosas empiezan a ocurrir, pensemos que no es momento para sentarse y dormir, sino para levantarse inmediatamente y socorrer a aquellos en peligro. Razón de sobra tenemos para creer que la maldad destructora no tardará en acercarse donde estamos”. ¿Acaso no les suena la afirmación? ¿No la hemos oído días atrás referida a la invasión de Ucrania? Hay un capítulo en la obra de Tomás Moro con el título “Los apóstoles duermen mientras el traidor conspira”. Tiene inmediata y fácil traducción, sin más que cambiar los actores, en el serio aviso del líder ucraniano Zelenski a EE. UU. y a la Comunidad Europea una vez solicitada la ayuda: “Esto es serio. Hoy es aquí, en Ucrania, mañana será en Lituania, después en Polonia y luego en Alemania .¡La vida vence a la muerte!,¡la luz vencerá a las tinieblas!”. ¡GRITO PASCUAL!.