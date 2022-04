El Espíritu Santo, hacia la paridad real

Su vinculación con la hermandad del Espíritu Santo proviene de su relación con la parroquia homónima, donde Salomé Ferrero se casó. Posteriormente se trasladó con su familia a vivir a ese barrio zamorano. “Me ha gustado la Semana Santa, pero solo íbamos a ver las procesiones” testimonia esta mujer que se ha convertido en la primera directiva de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo.

“Cuando nos casamos Miguel Ángel y yo decidimos que nos apuntaríamos los dos a una cofradía en la que los dos pudiéramos desfilar”, describe. Un año llevaba la familia Bragado Ferrero residiendo en el barrio del Espíritu Santo cuando dieron el paso de inscribirse “todos” (el matrimonio y sus dos hijos) a la hermandad. “Nos animamos porque podíamos salir en familia y, sobre todo, porque es nuestra parroquia”, sostiene Salomé que cumple diez años como hermana del Espíritu Santo.

De la mano del entonces del capellán del Espíritu Santo, Florencio Gago, profundizó más en la vida de parroquia y también el conocimiento de la hermandad. Su grado de implicación con ella le ha hecho convertirse en la primera mujer que ocupa un cargo directivo en la misma pese a que desde 2010 es mixta.

Salomé Ferrero dio el paso hacia delante cuando el actual abad, Antonio de la Higuera, le pidió que formara parte de su equipo. “La representación de las mujeres en los cargos de la Semana Santa de Zamora es poca. Lo hice pensando en las mujeres porque somos muchas hermanas y hay que dar el paso de estar en los órganos de representación igual que los hombres” sostiene. Esta mujer, que rompe con el perfil habitual dentro de los directivos de Semana Santa, remarca que en su ámbito laboral (es profesora de mecatrónica industrial) priman los hombres, tanto en el profesorado como en el alumnado, por lo que está acostumbrada a “ser la única mujer”.

La secretaria que ha asumido conlleva “mucho papeleo y no tengo experiencia”, atestigua. No obstante, “los hermanos del cabildo menor (junta directiva) me han ayudado tanto los mayores con la experiencia como mi vicesecretario me han apoyado en todo”. Además señal que “son hermanos con distintas espiritualidades y me llamó mucho la atención lo comprometidos con la hermandad” subraya Salomé Ferrero que los últimos días ha estado más tiempo atendiendo las necesidades de los cofrades que en su propia casa. “Vivo al lado y entiendo que me es más fácil a mí que a otros hermanos que viven en otros puntos de la ciudad”, comenta.

La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo esta noche incluye algunas novedades. Así la cruz de penitencia, la que cierra la procesión, “irá acompañado por dos antorcheros a modo de homenaje esa manera de alumbrado que tuvo las hermandad y que, por motivos de seguridad hace más de 25 años, tuvimos que cambiar a los faroles”, comenta el abad, Antonio de la Higuera quien alude a que el primer año procesionaron “con un velón grueso en la mano porque no había presupuesto y luego utilizamos el antorchero, una forma de alumbrar muy medieval que nos caracterizó en los orígenes”.

Además durante el recorrido las voces masculinas cantarán por primera vez en la calle la composición “Popule meus” que ha escrito el director del coro, Eduardo Vidal. “Se iba a estrenar en el año 2020, de hecho hasta se ensayó, pero por primera vez se estrenó al público general en el concierto que ofrecido hace unas semanas en la iglesia San Torcuato”, menciona Antonio de la Higuera en su primera Semana Santa con desfiles en la calle siendo abad.

El incremento de la cifra de hermanos y la pandemia han hecho que la hermandad tome la decisión de variar la forma de salir. Esta noche únicamente accederán al huerto los cargadores, integrantes del coro que canta por la calle y las presidencias, mientras que los hermanos, que recibirán una mascarilla blanca cuando lleguen, se ubicarán en la calle del Espíritu Santo. La imagen la situarán “en la puerta de la iglesia románica para que los hermanos según van pasando puedan verlo” aporta De la Higuera.