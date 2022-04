“El merlú es un personaje de la Semana Santa que nunca había estado en un cartel”

El artista Ricardo Flecha Barrio, que cuenta con obra en casi todas las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Zamora y que ha efectuado numerosos pregones incluido el de Zamora en el año 2015, es el autor del cartel de la Pasión 2022, cartel que también ilustra la portada del itinerario oficial y el libro del pregón.

–¿Qué ha supuesto para usted el encargo de la Junta pro Semana Santa de Zamora para este año, que se recuperan los desfiles procesionales, efectuar el cartel anunciador?

–Es de las experiencias que me quedaban pendientes en Semana Santa. Yo no me considero pintor, hay muchísimos pintores mejores que yo. Como creador es de las cosas que tenía pendientes de hacer, aunque ya en el año 1987 una foto mía sirvió cartel, pero no lo había confeccionado yo. Además, tengo muy clara la idea de lo que tiene que ser un cartel.

–¿Y qué es?

–Tiene que ser algo que llame la atención, que exprese de manera sencilla lo que quieres transmitir. Tiene que ser un trabajo en el que no haga falta ni poner letras, ni poner Semana Santa ni de Zamora. Desde mi punto de vista las letras en un cartel, sobran. Tenía claro que tenía que ser un dibujo que, nada más verse, se identificara.

–¿Qué le ha movido a representar al merlú?

–Es un personaje de la Semana Santa que nunca se había representado en un cartel y me planteé también elementos alusivos a la Pasión, como pueden ser unos clavos, una cruz o una corona de espinas. Conjugando esos objetos haces un dibujo que llame la atención, luego pones los colores que quieras. Tiene que ser un lenguaje sencillo para que el público cuando lo vea lo identifique como la Semana Santa y como la ciudad de Zamora. Eso es lo que pretendía y no sabía si iba a conseguirlo.

–¿Barajó muchas posibilidades antes de dar con la que finalmente ha protagonizado el cartel?

–Sí. Incluso hice dibujos del merlú cuando levantan el Cinco de Copas en la iglesia de San Juan o en la propia calle. Desarrollé varios planteamientos y al final me gustó más el dibujo limpio. Luego vi que limpio necesitaba más. Le metí una procesión alejada. Posteriormente opté por taparla con una corona de espinas. Le di muchas vueltas. ç

–Para esa procesión que se ve en un segundo plano ha optado por la llegada de La Mañana a las Tres Cruces. ¿Por qué lo ha elegido?

–Cada uno tiene sus momentos en Semana Santa, pero para mí es uno de los más importantes y antiguos de la Semana Santa de Zamora. La procesión del Viernes Santo de Jesús Nazareno, queramos o no, es una de las más importantes de Zamora y sin ella a todos los zamoranos nos sería muy difícil entender la Semana Santa. Es la cofradía que más nos llega a todos. Yo soy de muchas cofradías y creo que todos los que somos un poco semanasanteros pertenecemos a ella. La llegada a las Tres Cruces me parece que es un momento plástico muy interesante que los nos dedicamos al mundo del arte lo hemos plasmado muy poco, tanto en carteles, pintura o escultura. Plásticamente está poco utilizado.

–Desde su punto de vista ¿por qué se ha plasmado tan poco?

–Pues no lo sé, quizá porque hay elementos más sencillos como las Capas o el Yacente que ya de por sí tienen una carga visual muy potente.

–En su propuesta también aparece Redención ¿a modo de homenaje a su autor Mariano Benlliure?

–Para mí Redención es el mejor paso de la Semana Santa zamorana. Un día me preguntaron que si se quemara el Museo que qué paso salvaría y mi respuesta fue muy clara, Redención.

–¿Por qué la corona alrededor del tema central del cartel?

–Necesitaba un elemento muy potente visualmente, que significara Pasión y Semana Santa. Podía haber puesto unos clavos o bien optar por una cruz..., pero creo que la corona es más visual. De hecho, intenté ponerle la corona que hay en el Cinco de Copas, intenté con la de algún otro cristo, finalmente opté por una hecha con vectores, más clásica y que engloba a todas.

–El fondo también está vinculado a los desfiles procesionales zamoranos.

–Elegí el color de las túnicas porque daba Semana Santa. Ese color con el rojo, no es un guiño al Silencio, sino a la propia Semana Santa. El color de nuestras túnicas contrasta muy bien con el verde de las Siete Palabras, con el rojo del Silencio o con el negro de Nuestra Madre.

–Pese a que no le gusta utilizar letras en los carteles, ha optado por situar la tipografía en la parte superior de la composición.

–La letra me la escogió mi amigo Leo Pozo que es diseñador. Tenía muy claro que no podía molestar. Cuanta menos importancia tenga, mejor. Ese diseño me pareció muy interesante y en la línea de mi propuesta.

–La corona de espinas va en un tono de color rojo y la palabra Santa en otro, ¿es adrede?

–Sí, porque estéticamente funciona muy bien. También falta el cero, pero se comprende perfectamente.

–¿Está contento con el resultado logrado?

–Sí. Cuando lo ves siempre surge el si hubiera… pero eso siempre pasa con todas las obras que uno hace. Estoy contento. Quizá si lo volviera hacer, lo intentaría hacer mejor.

–Dibujos suyos ilustran el libro que se entregará a los asistentes al pregón que pronunciará Vicente Díez Llamas el Domingo de Ramos.

–Yo pintar no sé, dibujar me defiendo. Me gusta mucho dibujar con rayujos, un dibujo de escultor de rayas fuertes donde se marcan muchos los volúmenes. Durante el tiempo que estuvimos confinados esa Semana Santa la viví haciendo esos dibujos. Al final tenía casi medio centenar. Siempre para los pregones me piden dibujos. A mi amigo Vicente Díez le comenté que tenía esos dibujos, los vio y le gustaron. Ya es el tercer pregón que ilustro. En el libro del pregón saldrán unos doce dibujos, los que iban más en arreglo con el texto y se ajustaban más a la maquetación.