Zamora capital espera multiplicar “por cinco o por seis” su población durante esta Semana Santa, lo que significa superar los 300.000 visitantes, cifra superior al último año prepandemia. Es la previsión con la que trabajan las autoridades, reunidas en la mañana de este lunes en la Junta Local de Seguridad, y de la que daban cuenta el alcalde, Francisco Guarido, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco y la presidenta de la Junta de Semana Santa, Isabel García.

Superará el medio millar de personas las que se estima que pueden participar en el operativo de seguridad, entre los 325 miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil, incluido el subsector de Tráfico para los controles de alcohol y drogas en los acceso a la ciudad, Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y voluntarios de la propia Junta pro Semana Santa. El objetivo es que la normalidad reine en las celebraciones de este año que se prevén más concurridas incluso que el periodo pre pandemia.

El Ayuntamiento restringirá la presencia de público en las calles estrechas del casco antiguo durante el paso de las procesiones por estos lugares y otras zonas, como la de Santa María La Nueva o la plaza de Viriato durante el Miserere, donde no se podrá entrar a el espacio interior arbolado, al lado del coro, como antaño.

Por parte del Ayuntamiento se ha iniciado también el dispositivo de limpieza y ornato de la ciudad, que se mantendrá operativo durante todo este periodo previo hasta Semana Santa.

Botellón

El Ayuntamiento de Zamora no va a poner en marcha ningún dispositivo especial para evitar o controlar el habitual botellón que se produce en la zona del parque de San Martín todas las madrugadas del Jueves al Viernes Santo. “Se va a actuar como todas las noches. Es una noche como otras ¿no?”, indicó el alcalde, Francisco Guarido.

Ante esta respuesta, repreguntado por los periodistas por la evidencia de lo que se produce todas las noches del Jueves Santo el primer edil replicó que “no, no hay ninguna convocatoria. Los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Cruz Roja todas las noches tienen un dispositivo montado por si hay alguna eventualidad. No hay ningún tipo de convocatoria y lo tenemos preparado, esa noche y todas las noches. Pero al día de hoy no hay ninguna convocatoria”.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, recordó que la Guardia Civil montará un dispositivo especial en los accesos de la ciudad durante la Semana Santa, que incluye la realización de controles de alcohol y drogas a los conductores. En este sentido, es habitual que estos controles se refuercen precisamente en la madrugada del Jueves al Viernes Santo.

Evitar los hurtos de carteristas o los robos en comercios y naves, además de dar sensación de seguridad a lugareños y visitantes es uno de los objetivos principales.

Ocupación hotelera del 90%, pero “con los precios de febrero”

Para el Jueves y el Viernes Santo la ocupación hotelera de Zamora ronda un 90%, aunque “todavía hay plazas libres en hotelería de la capital y bastante en la provincia”, señaló el presidente de los empresarios de hostelería, Azehos, Óscar Somoza.

“Empezó a haber mucha reserva a partir de febrero y en marzo se quedó parado. Estamos viendo que se está produciendo una dispersión hacia hoteles más baratos. Estamos seguros que al final se llenará y como la semana climática es una semana antes todavía se está pendiente de ir o bien a Valencia o bien a Zamora dependiendo del tiempo que haya”.

En las semanas santas de antaño “desde el Domingo de Pascua los hoteles ya estaban llenos para el año siguiente, existía un overbooking, eso ya no existe”. Llamó a “no dormirse en los laureles”, ya que León o Medina “nos han copiado muchas actividades y ahora nos comen el pastel” y confió en que el nuevo Museo sea un referente para toda España.

Además “las reservas que hay bloqueadas para restauración, para grupos, y en hotelería se hicieron casi todas en febrero con los costes de entonces y ahora todo ha subido por lo que nos podemos encontrar con que aún teniendo una ocupación muy alta los beneficios del sector bajen”.