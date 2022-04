El Ayuntamiento de Zamora no va a poner en marcha ningún dispositivo especial para evitar o controlar el habitual botellón que se produce en la zona del parque de San Martín todas las madrugadas del Jueves al Viernes Santo. "Se va a actuar como todas las noches. Es una noche como otras ¿no?", indicó el alcalde, Francisco Guarido.

Ante esta respuesta, repreguntado por los periodistas por la evidencia de lo que se produce todas las noches del Jueves Santo el primer edil replicó que "no, no hay ninguna convocatoria. Los cuerpos y fuerzas de seguridad, la Cruz Roja todas las noches tienen un dispositivo montado por si hay alguna eventualidad. No hay ningún tipo de convocatoria y lo tenemos preparado, esa noche y todas las noches. Pero al día de hoy no hay ninguna convocatoria".

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, recordó que la Guardia Civil montará un dispositivo especial en los accesos de la ciudad durante la Semana Santa, que incluye la realización de controles de alcohol y drogas a los conductores. En este sentido, es habitual que estos controles se refuercen precisamente en la madrugada del Jueves al Viernes Santo.