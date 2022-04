Los pintores contratados por el Ayuntamiento de Zamora se han puesto manos a la obra para acabar con las pintadas que afean las calles por donde discurren los recorridos procesionales de la Semana Santa de Zamora. Armados con grandes botes de pintura, rodillo y brocha los profesionales se emplean a fondo con varias capas para eliminar todo rastro de los grafitis, prácticamente todos borrones sin sentido estético alguno.

No se sabe exactamente cuántas pintadas puede haber, pero las fuentes consultadas indican que no menos de 150, e incluso podrían acercarse a las 200. El objetivo es que los recorridos procesionales estén en perfecto estado de revista para el paso de las procesiones. Eso si de aquí al poco tiempo que pasa para la Pasión no le da a algún gracioso por volver a sacar el spray para dar rienda suelta a su imaginación sobre las paredes de los edificios.