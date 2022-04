La Hermandad Penitencial del Cristo del Espíritu Santo ha presentado la Campaña Acción Social Cuaresma y Pascua 2022, que lleva el título de "Vestíos de caridad".

"Un año más el área de Acción Social de la Hermandad pone en marcha la campaña de Cuaresma y Pascua que se abre bajo el lema "Vestíos de caridad", de la Carta de San Pablo a los Colosenses (3, 14). La Cuaresma es, según el Papa Francisco en su mensaje de este año, un tiempo propicio para buscar -y no evitar- a quien está necesitado; para llamar -y no ignorar- a quien desea ser escuchado; para visitar -y no abandonar- a quien sufre la soledad. Un tiempo que nos invita a la conversión y a buscar la belleza de nuestra vida en dar y en compartir.

La pretensión de la cofradía es que "la pertenencia a la Hermandad constituya un verdadero ejemplo de vida cofrade, testimonio de fe y compromiso con los que más nos necesitan. Podéis ofrecer vuestro donativo, alimentos no perecederos, productos de limpieza e higiene, mantas, medicamentos, velas y ropa y contribuir con aquellos que más lo necesitan".

Durante esta semana de Pasión, del 3 al 8 de abril, en la casa parroquial (el 3 de 12 a 13 horas y del 4 al 8 de 19 a 21 horas.). Hasta el 5 de junio (Pentecostés) en: Óptica Germán (C/ San Torcuato 17) e Industrias Sanitarias Zamora "Hijo de Atilano" (C/ La Vega, 5). Cosmética Bubbly (C/ Amargura 14).

El cartel se basa en una foto de la agencia APF que narra la desesperación del pueblo ucraniano asolado por la guerra. Todo lo recaudado se pondrá en manos de Cáritas que lo destinará a sus proyectos en Ucrania, La Palma y las necesidades diocesanas.

"Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los Gálatas, que recoge el Papa en su mensaje: "No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos)".

Misa de difuntos

Por otra parte la hermandad comienza los cultos de la Semana de Pasión con la Función Principal en sufragio por el alma de los hermanos difuntos, que se celebrará este domingo, día 3 de abril a las 13 horas en la iglesia del Espíritu Santo.

La eucaristía se aplicará por el alma de los hermanos difuntos, de manera especial por Carlos Ramos Mediavilla, Manuel Martín Núñez, Francisco Javier Rodríguez Vizán y Miguel Ángel Regueras González,

fallecidos en el último ejercicio. La eucaristía será presidida por nuestro Obispo, y Capellán de Honor de la Hermandad, Fernando Valera Sánchez. Acompañará musicalmente el coro de la Hermandad.