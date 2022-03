El pueblo de Zamora donde sus procesiones están en vilo

Hay una posibilidad real de que por tercer año consecutivo Fuentelapeña se quede sin procesiones en Semana Santa. Después de dos años “en blanco” como consecuencia del COVID, 2022 es el año de la recuperación de celebraciones. Puede que no sea así en este pueblo de la comarca de La Guareña donde los organizadores de las procesiones –personas voluntarias pues solamente hay una cofradía como tal, la Cofradía del Señor– se han negado a sacar las imágenes porque no ven las condiciones de seguridad para realizar los desfiles.

Así lo expusieron a principios de marzo en una reunión celebrada con la alcaldesa y el párroco de la localidad. Creían que era necesario ser prudentes con el COVID y, tanto el contacto, fundamentalmente entre los cargadores de pasos que no tienen ruedas, como el intercambio de indumentaria podrían crear problemas.

Ante lo drástico de la decisión, desde el Ayuntamiento se propusieron alternativas como desfilar con la túnica y mascarillas, evitando el caperuz, o en el peor de los casos todos los participantes vestidos de calle guardando el respeto de las celebraciones. No se aceptó. Y dado que ni el Ayuntamiento ni el párroco veían posibilidades de que los devotos habituales asumieran la organización, el cura hizo público un comunicado el pasado 11 de marzo donde confirmaba la suspensión de los desfiles porque “debe primar la prudencia” en tiempo de COVID y ante la reticencia de salir con los pasos.

“El clamor de mucha gente nos ha animado a tomar esta decisión, que ha sido valorada y tomada por mi persona, como párroco de esta iglesia, después de escuchar la voz unánime de todos los encargados de las imágenes, y de las restricciones impuestas por las autoridades civiles”. Así argumentaba el cura, Mariano Pérez, la “dolorosa” decisión tomada, precisando que ésta no afectaba a las misas.

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de muchos vecinos que decían no entender la decisión, cuando se trata de actos al aire libre mientras se mantenían las misas en el recinto cerrado de la iglesia. Ante el revuelo creado en Fuentelapeña, alimentado por múltiples comentarios en las redes sociales, la decisión se ha reconsiderado y la celebración de las procesiones va a depender de "si sale un grupo de personas con responsabilidad para hacerse cargo de organización y la salida de los pasos” confirma el párroco.

De momento se han apuntado algunos voluntarios, pero ni mucho menos los necesarios para el desfile de los pasos el Jueves y Viernes Santo en la que es una de las procesiones más señaladas de la Semana Santa rural zamorana.

Los organizadores de las imágenes del Cristo de la Guía, Jesús atado a la columna, La Soledad y el Nazareno incluso plantearon depositar la indumentaria indumentaria, tanto de penitentes como de imágenes, en las dependencias municipales “para las personas que quieran organizar las procesiones”.

Finalmente los trajes no se han movido de su sitio a la espera de si realmente sale un nutrido grupo de personas dispuestas a asumir toda la organización. No hay muchas esperanzas, a pesar de que el pueblo en general sí quiere que vuelvan las procesiones. El problema es que no hay un compromiso explícito de personas dispuestas a asumir la organización, al menos de momento no el suficiente.

Tras aclarar que el Ayuntamiento no tiene competencia ninguna en este asunto, la alcaldesa, Ángela Escribano, no oculta su “pena” por el riesgo de que la imágenes se queden en la iglesia. “Lo que está claro es que para el año que viene esto no va a pasar, se tomarán las medidas que sea necesarias pero no podemos permitir perder nuestra Semana Santa”.