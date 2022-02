"En la Cofradía de Jesús Nazareno estamos estudiando las diferentes alternativas para sacar la procesión a la calle el próximo Viernes Santo, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que nos dicten las autoridades sanitarias". El portavoz de la Congregación, Toño Martín, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el baile del Cinco de Copas se traslade al exterior de la iglesia de San Juan, en la zona del Ayuntamiento Viejo, acompañado por todos los pasos.

"Es una de las alternativas, pero no la única, y desde luego no se ha tomado una decisión que, por otra parte, nos gustaría comunicar en la asamblea", explica el directivo, quien insiste en que "no hay nada decidido", a pesar de las informaciones que circulan en las redes sociales que dan por seguro este traslado a la Plaza Mayor.

No oculta Toño Martín que ese momento precisamente, el de la salida, es uno de los aspectos sobre el que más vueltas está dando la directiva, ya que tanto el recorrido, desde su inicio hasta su final en el Museo de Semana Santa se procurará mantener como siempre. "Intentaremos salir a la calle de la mejor manera posible", insistió.