Las cofradías de Semana Santa calientan motores y desde hace semanas han iniciado los preparativos para que los desfiles procesionales estén listos para salir a calle tras dos años de ausencia. No obstante, su organización está marcada por la incertidumbre ante la carencia de directrices sanitarias, una vez el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que sí habrá desfiles de Pasión esta primavera.

La utilización de mascarilla FFP2, la realización de una prueba diagnóstica previa al inicio de las procesiones, evitar el uso de faldillas en los pasos o incluso poner ruedas en los grupos escultóricos que actualmente se llevan a hombros representan algunas de las posibilidades que circulan por los círculos semanasantero, pero “sin una norma clara no podemos hacer hace en firme”, esgrime la presidenta de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Isabel García Prieto, quien atestigua que en las cofradías se ha comenzado a sondear entre las plantillas de cargadores para conocer con quienes contarían. “No podemos obligar a nadie ni tomar medidas si un hermano decide no cargar”, sostiene la presidenta de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. La máxima responsable de la Semana Santa de Zamora asegura que “tenemos muy claro que si salimos, tendremos que hacerlo con todas las medidas de seguridad posible” y reconoce que la situación de los hermanos de paso “nos preocupa mucho”. Señala también que “estamos barajando hacer pruebas previas, pero las medidas a adoptar nos tendrán que llegar desde la consejería de Sanidad” y enfatiza: “La seguridad de los hermanos de paso, de fila y de acera está por encima de todo”.

La Cofradía de Jesús Nazareno que saca a la calle la madrugada del Viernes Santo once pasos y está preparando la Semana Santa “como si fuera una Semana Santa normal”. Por el momento han cerrado los contratos con las bandas y sopesan limitar el aforo en el baile del Cinco de Copas “a la banda, los hermanos de carga y los mayordomos y que la gente lo vea en la pantalla que instalaremos en el exterior de San Juan como se ha hecho otros años”, explica su presidente, José Ignacio Calvo Bartolomé. En cuanto a la carga tiene claro que “es una cosa voluntaria”, respecto a la posibilidad de realizar controles a los cargadores “de momento hasta que no se acerque la Semana Santa no sé que haremos, además no sabemos qué limitaciones o indicaciones nos han van a dar”.

El presidente de Jesús en su Tercera Caída, José Fernández Nieto, remarca que con el panorama actual “la carga tiene que ser voluntaria” y tiene muy claro que “si los hermanos de un pasos en una reunión deciden que se hacen PCR, se la harán y si uno no quiere habrá que respetar... es un año atípico”. Además tiene muy claro que “no suprimiremos las faldillas, ni pondremos ventiladores en las mesas” como estudian hacer en Andalucía. Desde la Cofradía de la Santa Vera Cruz, su máximo responsable, Teo Hernando, defiende “la carga castellana, nada de poner ruedas en el exterior en los pasos que se cargan a hombros” y puntualiza que están preparando “todo como la Semana Santa de 2019”. Esta misma observación la realizan Rufo Martínez de Paz desde la Real Cofradía del Cristo de las Injurias, que inicialmente no se plantea modificar el acto del juramento, asegura que "si saliéramos hoy (por ayer) los cofrades tendrían la mascarilla hasta el momento de ponerse el caperuz y la única duda sería qué pasaría con los hermanos que van empujando la mesa del Cristo quienes con una mascarilla sería suficiente. En el peor de los escenarios, el Cristo podría llevarse desde fuera aunque entiendo que las cofradías con muchos pasos tiene otra situación". “Tenemos que adoptarlas medidas en función de lo que nos diga la autoridad competente”, indica el presidente de la Real Cofradía del Santo Entierro Ricardo Alonso. En cuanto a la carga, deja la puerta abierta a que se pueda hacer con mascarillas y sobre el acto de Descendimiento dice que “no tenemos previsto ninguna modificación porque lo hacemos al aire libre”.

Espíritu Santo y Capas barajan cambiar la salida

La Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo estudia la modificación de la salida de los hermanos. Hasta ahora los cofrades se reunían en el huerto de la iglesia, pero “estamos estudiando cambiarlo por la calle del Espíritu Santo para, por precaución, evitar que se junte tanta gente”, avanza su abad, Antonio de la Higuera Sampedro quien comenta que el coro ensayará con mascarilla y para los hermanos “estamos pensando comprar mascarillas para que procesionen todos con las mismas, dado que salimos con la cara descubierta y en parejas”. También barajan salir desde las inmediaciones del templo San Claudio de Olivares la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Amparo. “Accederían a la iglesia solo los cargadores del Cristo y procesionaríamos todos con mascarilla” indica Antonio Martín Alén. Las Siete Palabras, que celebra una eucaristía en Santa María de la Horta antes de la procesión, tiene claro que “limitaremos el acceso al templo, pondremos una megafonía en el exterior y el grueso de los hermanos estarán en la puerta sur. El virus seguirá dentro de unos meses y hay que primar la seguridad”, afirma Roberto Ariza. Por otro lado, Buena Muerte o Luz y Vida, que procesionan con la cara descubierta, preparan el desfile “con normalidad a la espera de conocer unas directrices”, coinciden en apuntar sus presidentes, Félix Gómez e Israel López, respectivamente.