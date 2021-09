Israel Velasco de Fuentes, hermano de la Real Cofradía del Santo Entierro desde el 16 de marzo de 1992, ha presentado su candidatura para presidir la Cofradía a partir de las elecciones que se celebrarán el próximo 11 de septiembre, elecciones que fueron convocadas el pasado mes de diciembre del 2020 y que fueron canceladas por las normas sanitarias de aquel momento.

Según explican en un comunicado para promocionar su candidatura, es "público y notorio" el compromiso de Israel Velasco con la Semana Santa de Zamora en general, y con la Real Cofradía del Santo Entierro en particular, el cual le ha llevado a dar este paso que ha calificado de “un reto y una responsabilidad enorme”. Velasco de Fuentes es una persona que ha vivido la Cofradía “desde hace muchos años como hermano de vara, cargador y, este pasado año 2020, después de más de 29 años de pertenencia a la Cofradía he tenido el orgullo de realizar la Mayordomía, aunque debido a la situación de la pandemia que sufrimos no he podido materializarla”. Además, también ha participado en su momento como directivo en calidad de vocal de pasos durante 6 años consecutivos por lo que “hace que tenga un conocimiento muy importante de la Cofradía, situaciones y peculiaridades que favorecen que esté en disposición de aportar con gran ilusión un nuevo proyecto de unión”, añaden.

El proyecto de Israel Velasco viene marcado por la "ilusión" y, sobre todo, por la palabra "equipo". “Cuento con un gran equipo de personas que formarán la futura Junta Directiva. Por supuesto, es un equipo abierto a ser integrado por cualquier hermano y hermana de la Cofradía y que desee participar de una forma activa en los cargos de dirección del Santo Entierro”.

Consciente de la gran responsabilidad que conlleva la presidencia de una Cofradía como la del Santo Entierro, Israel Velasco, ha señalado “que la candidatura que presento está constituida por personas de la Cofradía, de todas las edades: adultos que aportan gran experiencia y serenidad, y jóvenes que aportan frescura y nuevas ideas que favorecen la actualización y modernización de la Cofradía”.