Viernes Santo. Silencio, respeto y oración. Son tres palabras que definen a los cofrades nazarenos en Benavente. Sin procesiones pero con la misma emoción que cada Viernes Santo los hermanos cofrades de Jesús Nazareno celebraron un acto especial para conmemorar la procesión del Encuentro en el interior de la iglesia de Santa María. El capellán y párroco César Salvador pronunció el Sermón del Encuentro para dar paso al rezo, en el interior del templo, de las catorce estaciones del Via Crucis. Simbólicamente una pequeña representación de la cofradía, protagonizada por la imagen de Jesús Nazareno hizo un recorrido por el interior de la parroquia realizando paradas en cada estación de este Via Crucis hasta llegar al momento culminante en que se cantó la Salve. Después el presidente, José Rebordinos dirigió unas palabras en las que no faltó el recuerdo a los hermanos fallecidos.

Por la tarde, el Santo Entierro realizó varios actos simbólicos como la exaltación del Cristo Yacente antes de dar paso a la oración de la Cofradía que instó a los cofrades a vivir “dentro” la Pasión.

procesión virtual en la que se fueron visionando los pasos procesionales mientras la sección de cámara de la banda Maestro Lupi interpretó varias piezas musicales.

También colaboró la Coral Benaventana que interpretó en cántico del Miserere, la pieza al Redentor al paso del Calvario, el Stabat Mater, al paso de la Virgen de la Piedad y el cántico al Yacente, al paso del Yacente. Todo ello antes de dar paso a unas palabras del alcalde caballero del Santo Entierro, Ángel Zorita.

TODAS LAS NOTICIAS SOBRE SEMANA SANTA 2021 EN ZAMORA