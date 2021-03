“Esto va a hacer mella. Pasará factura”. Antonio Martín Alén, presidente de la Hermandad de Penitencia (para entendernos, de las Capas Pardas), busca con su mirada la cara del Cristo del Amparo cuando, en San Claudio de Olivares, reflexiona sobre la factura que el COVID puede pasar al colectivo que encabeza. Con 150 hermanos y una lista de espera que obliga a los aspirantes a aguardar medio siglo para desfilar, las Capas es posiblemente la hermandad más envejecida de la Semana Santa de Zamora. “Muchos de los habituales son jubilados, algunos muy mayores”, apunta Alén, que teme no ver a alguna cara conocida cuando se consume el regreso. “Ojalá que el año que viene”.

Relacionadas Las Capas Pardas prepara donativos a vecinos necesitados del barrio zamorano de Olivares

La Hermandad de Penitencia no podrá celebrar hoy el 65 aniversario de fundación como siempre ha hecho, en la calle. Recorriendo las calles del barrio para subir la Cuesta de Pizarro y mostrar al Cristo Olivareño por el casco histórico de Zamora. Procesión aunque diluviara, marca una costumbre que no ha acabado de cumplirse en los últimos tiempos. Sin autoridades invitadas. Austeridad alistana, lejos de la ciudad nueva, territorio que dejan para otras cofradías. Ruido de matracas, luz de faroles... y poco más.

Las Capas cumple años centrándose en la obra social, como han hecho tantas cofradías. En menor cantidad, eso sí. Son 150 hermanos los que desfilan y los fondos de la Hermandad de Penitencia no dan para muchas alegrías. “Este año estamos dando más a los que lo necesitan, centrando la obra social en el barrio de Olivares, que es el nuestro. No podemos llegar a mucho porque no tenemos mucho, pero hacemos lo que podemos”. La obra social comienza por los propios hermanos. “Alguno ha venido a decirnos que no podía pagar la cuota. Pues ni ahora ni el año que viene. La labor social de la cofradía tiene que empezar por los propios hermanos”, reflexiona Alén.

El resto del dinero, para obras menores. La Hermandad ha bordado un distintitivo en cada una de las 24 capas alistanas que tiene el propiedad para evitar “extravíos”, por así llamarlos. “Antes las guardábamos en la iglesia. Y había gente que traía una capa rota que tenía en casa, la dejaba y se llevaba una nueva de la cofradía. Eso no puede ser”. Así que ahora están marcadas. Como marcados y colocados están los 150 faroles con los que procesionan los hermanos, todos numerados en una estructura de hierro forjado que el propio Martín Alén ideó y construyó. “También detectamos robos de faroles hace años”, recuerda el presidente.

Precisamente en los faroles ha trabajado la Hermandad en el año pandémico. “Hemos tratado de adecentarlos”, explica Martín Alén. Muchos de ellos datan de hace 65 años. Algunos incluso estuvieron en la procesión “simulada” que se llevó a cabo por el barrio de Olivares días antes de la Semana Santa de 1956. Era necesaria una foto de la Hermandad para anunciar la Semana Santa de ese año y nunca antes había desfilado, por lo que los cofrades, previo permiso del Obispado, sacan al Cristo del Amparo y posan para el objetivo de Fernando López Heptener a altas horas de la noche. Vamos, “que hacía falta limpiarlos y hemos aprovechado”. Mientras la necesidad de los vecinos aprieta la cofradía trata de reunir unos ahorros para reforzar una pared de su panera, en riesgo de caerse de un momento a otro. Las grietas permiten ver la calle. “En cuando podamos, lo arreglamos”, asegura Martín Alén.

Te puede interesar: Semana Santa VÍDEO | Revive la procesión de Las Capas - Semana Santa Zamora

Las Capas celebra hoy en San Claudio un acto con aforo “restringidísimo” al que solo podrán acceder un puñado de hermanos. 65 años después, una nueva procesión “simulada” en la que no se saldrá del templo pero en la que sí cantará el coro, uno de los pocos añadidos en seis décadas y media de historia. Poco más se ha sumado al desfile más allá de unos 110 hermanos que se añaden a los cuarenta iniciales, un número cerrado entonces y que se tuvo que abrir. Rezarán los cofrades con la esperanza de que, el año que viene, las carracas vuelvan a sobrecoger a Zamora. Como cada Miércoles Santo.

REVIVE LOS DESFILES CON LAS PROCESIONES VIRTUALES DE LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA