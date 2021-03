“Al entrar el Nazareno en la calle de Balborraz, rompió el silencio augusto que presidía la ceremonia con el canto de una sentida saeta entonada desde un balcón”. Así arrancaban las crónicas que, redactadas el 8 de abril de 1941, relataban el estreno en Zamora de la procesión de Jesús del Via Crucis. La hermandad celebra este año su ochenta aniversario renovada pero con el mismo espíritu que llevo a un puñado de zamoranos a fundar una cofradía que ensalzara, sobre todo, la imagen del Nazareno de San Frontis, imagen titular y principal devoción de los hermanos.

El Via Crucis “debutó” en Zamora antes incluso de que la cofradía estuviera oficialmente constituida. El primer traslado del Nazareno a la margen derecha del Duero se lleva a cabo el seis de abril de 1941, en Domingo de Ramos. No será hasta años después que el traslado del jueves previo a la Semana Santa se instaurara en la Pasión zamorana. En los primeros años de vida la procesión no salía de la Catedral, como hace ahora. Partía de San Andrés y, por la calle de Balborraz, se disponía a cruzar el Puente de Piedra para devolver al cristo al que siempre ha sido su barrio: San Frontis.

Las primeras modificaciones importantes en la cofradía llegan con la entrada de la década de los cincuenta. En 1950 el Nazarareno desfila por primera vez en su mesa procesional tras nueve años portado en unas sencillas andas. Lo hace a ruedas. Ese mismo año, gracias a un donativo hecho a la cofradía por parte de Carlos Pinilla se encarga la imagen y mesa de la Virgen de la Esperanza al cántabro Víctor de los Ríos. La Esperanza desfila por primera vez en el Martes Santo de 1951, justo hace setenta años y a los diez del nacimiento de la Cofradía.

Jesús del Via Crucis vive las décadas siguientes en una aparente tranquilidad. Sin cambios significativos en el desfile —más allá de que es en los cincuenta cuando la Virgen comienza a quedarse en el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales mientras el Cristo continúa hasta la iglesia de San Frontis—, el día a día de la cofradía pasa con leves novedades como nuevos faroles, la incorporación de los hermanos de “escapulario” y la renovación de ciertos elementos estéticos del desfile.

Poco hasta que Virgilio Pedrero, “Lili”, pasa a presidir la hermandad en el año 1989. Los cambios que entonces se acometen en el seno de Jesús del Via Crucis suponen un serio lavado de cara para la cofradía y para el Martes Santo de Zamora en general.

Jesús del Via Crucis acude puntual, en 1990, a una cita que parecía otra. Las dos imágenes salen por primera vez desde la Catedral de Zamora y lo hacen portadas a hombros por parte de los hermanos. Con cargadores neófitos que se afanaban en no perder el paso, el Nazareno y la Virgen de la Esperanza comenzaban por primera vez su viaje hacia la otra orilla del río sobre las espaldas de los zamoranos. La mesa de ruedas que hasta entonces soportaba el peso del Nazareno, de Hipólito Pérez Calvo, queda ya en desuso. En el primer desfile a hombros el “Mozo” baja a San Frontis en la mesa prestada de la Vera Cruz. Mientras, la mesa de la Esperanza es totalmente restaurada. Los motivos dorados que representaban las catorce estaciones del Via Crucis de Cristo, que tuvieron que ser retirados de la mesa para que los cargadores pudieran respirar mientras avanzaban con la Virgen, se aprovechan por la Hermandad y decoran, desde entonces, las cruces que, con solamente un número en escritura romana, simbolizaban la pasión y muerte de Cristo.

Los zamoranos vieron además desfilar al Nazareno de San Frontis, por primera vez, con la túnica morada con la que ahora recorre el casco antiguo de la capital. La Hermandad la recuperó después de que, durante años, la imagen saliera a la calle con una túnica blanca. Se le cambia la túnica, se restaura la cruz y, en años posteriores, se le retiran las “potencias” de la cabeza, esos símbolos que representan tres llamas y que se colocan sobre la cabeza de Cristo reconociendo su divinidad. El Nazareno de San Frontis, como saben los zamoranos, tiene sobre su cabeza una corona de espinas. Ni más, ni menos.

Y así pasa la Cofradía la mayor parte de la década de los noventa y los primeros dos mil, asumiendo aún la batería de cambios con los que terminó el siglo. Hasta que el avance de los tiempos obligó a cambiar el paso. La pujanza de las mujeres en la sociedad y su deseo por abrirse camino en la Semana Santa de Zamora lleva al Via Crucis a someter la incorporación de las féminas a una votación entre hermanos, celebrada en el interior de la Catedral en el Martes Santo de 2015. La lógica se impone y los hermanos, entonces todos varones, dan su respaldo a la incorporación de la mujer. Las primeras zamoranas desfilan como cofrades de pleno derecho en marzo del año 2016, en el 75 aniversario de la Cofradía, convirtiendo a la hermandad en un colectivo acorde con los tiempos que corren. Desfilan, eso sí, en silencio. Sin saetas.

