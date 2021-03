La Junta pro Semana Santa, las cofradías y las agrupaciones culturales que colaboran en la Semana Santa de Benavente se pusieron a preparar los actos de la Pasión sin saber muy bien, hace dos meses, si podría celebrarse o no. En aquel momento, las condiciones eran difíciles y la normativa cambiante, recuerda el presidente de la Junta, Paulino Galván.

Con esa incertidumbre y con muchos miedos, se pusieron en marcha. Con ilusión e imaginación, como la de los niños que participaron en el Concurso de Dibujo o los miembros de los coros que ensayaron sus actuaciones por videoconferencia, tejieron el programa de los actos de la Semana Santa. Este año no habrá procesiones, pero sí presentaciones de los pasos dentro de los templos y celebraciones culturales y religiosas.

–¿Cuáles son los fines de la Junta pro Semana Santa?

–La Junta pro Semana Santa de Benavente es una entidad jurídica de la Iglesia y sus funciones no son otras que promover y difundir la Semana Santa de nuestra ciudad: las celebraciones de las procesiones y el culto público. Pero son las cofradías las que hacen posible la Semana Santa de la ciudad con sus procesiones.

El reconocimiento nos va a permitir mostrar la herencia histórica y cultural de nuestro pueblo

–Desde la puesta en marcha de la Junta, ¿cuáles han sido los logros más importantes?

–Su formación es relativamente joven. Nació en 1984 y se hizo oficial en 1995, bajo la presidencia de Luis Carmelo Fernández Castaño. En Cuaresma organizamos el Concurso de Dibujo Infantil, que vamos por la décimo quinta edición, el cartel anunciador, que nos representa año a año y se encarga a un artista de la localidad. Este año, un año especial, se ha elegido el primer premio del Concurso de Fotografía de 2019, cuyo autor es Modesto Viejo Rebordinos, que representa a Cristo en el Calvario. Ya avanzada la Cuaresma, el Preámbulo, que siempre corre a cargo de la Coral Benaventana. Al finalizar el mismo, se dan los premios del Concurso de Dibujo. También tenemos es el Solemne Pregón, que año tras año ha contado con distintos disertadores que nos anuncian la Semana Santa: un franciscano, historiadores, abogados… Este año ha sido un arquitecto, Francisco José Carbayo Baz. El viernes hemos vivido la Ronda Lírico Pasional, un recorrido por los edificios emblemáticos de la ciudad que forman parte en la Semana Santa, y el Pórtico Musical, a cargo del Coro de la Escuela de Música “Duquesa de Pimentel”.

–Y luego ya llega la Semana Santa en sí, que ahora comenzamos…

–Sí. Nosotros acompañamos a las cofradías en las procesiones. Pero son ellas las que las organizan y las que hacen la Semana Santa. Nosotros nos encargamos de la coordinación y de organizar los actos culturales y de preparación para la Semana Santa que ya llega. Año tras año, las cofradías ya están ansiosas por mostrar el Misterio en sus calles.

–También han llevado a cabo encuentros de hermandad con otras ciudades…

–Dentro de la actividad de la Junta está compartir la Semana Santa con otras ciudades dentro de nuestra comunidad autónoma. Lamentablemente en 2020 no pudo ser, ni en este 2021, por la pandemia. Pero anteriormente la Semana Santa de Benavente se ha hermanado con la de Ávila, la de Nava del Rey, la de Medina del Campo y la de Cuéllar. Tratamos de mostrar nuestra Semana Santa e invitarlos a todos ellos a que la compartan con nosotros y mostrarles los cuatro pilares de nuestra Semana Santa: nuestra historia, nuestras singularidades, nuestra cultura y, cómo no, nuestro turismo. La Semana Santa no debe ser sólo cultura, historia, devoción, sino que también puede ser un revulsivo turístico para nuestra ciudad.

–La Declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Regional es uno de sus aspiraciones más destacadas de los últimos tiempos. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?

–Teníamos la idea de presentarlo el año pasado, o empezar a presentar toda la documentación, pero con la pandemia se paralizó. Sería muy interesante. En un mundo global en el que nos encontramos si no existimos, no lo podemos compartir. Y corremos el riesgo de quedar en el ostracismo. Benavente cuenta con un enclave geográfico importante. Y necesita estar presente para que pueda venir gente de fuera a ver no sólo nuestras procesiones, sino las de nuestro entorno que son de interés turístico regional, nacional e internacional. Estamos a una hora de Zamora, Valladolid, León, Toro, Medina del Campo, Tordesillas… Así pueden disfrutar y ver nuestras singularidades y a la vez ver otras semanas santas.

–¿Qué otros objetivos tienen previstos de cara al futuro? ¿En qué están trabajando?

–El futuro es incierto.

–Cuando pase la pandemia…

–Mantener todos aquellos actos que hemos detallado, potenciarlos y en algún momento poder obtener este reconocimiento.

–¿Cree que es factible? ¿La Semana Santa benaventana puede lograrlo?

–Si no nos damos a conocer, no podrán acercarse a compartirla. Es importante que tengamos el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional para que esto pueda tener lugar. Quiero dejar claro que no es importante el turismo en sí, sino compartir la fe y la devoción por el Misterio. El reconocimiento nos va a permitir mostrar la herencia histórica y cultural de nuestro pueblo. Supondrá la potenciación de nuestra Semana Santa y será todo un revulsivo turístico para nuestra ciudad.

–¿Qué singularidades, con respecto a otras Semanas Santas, les ayudarían a conseguir esa distinción de Interés Turístico Regional?

–Tenemos cuatro valores o pilares fundamentales: su antigüedad, su singularidad, su valor cultural y su capacidad turística. Todas ellas vividas en su conjunto ofrecen al visitante una experiencia única. En cuanto a su antigüedad o tradición popular, el inicio de la celebración de la Semana Santa tuvo sus comienzos como consecuencia de las actividades de los desaparecidos Monasterios de San Francisco y de Santo Domingo, quienes fundan las primeras cofradías penitenciales hacia 1270, siglo XIII. Sobresale la Cofradía de la Cruz o Vera Cruz, de la que se dispone documentación de 1482. También cabe destacar la Cofradía del Santo Entierro, hoy Real Cofradía, que data de finales del siglo XVI. La Cofradía de Jesús Nazareno, cuyo origen se remonta a 1700. Y la Cofradía del Silencio, de fundación de 1943. Con respecto a su originalidad, la Semana Santa de las Venas y Encuentros, los Silencios Devotos, la de las Luces en la Tiniebla, la de las Penitencias y los Vía Crucis, la del Miserere, la del Canto al paso del Cristo Yacente, la de la Caída del Manto, y las palomas al viento como signo de esperanza en la Resurrección.

–Puede explicar qué son las Venias y Encuentros, esa especie de reverencias de la Virgen ante Jesús.

–La primera, el Martes Santo, en la Plaza Mayor, la Virgen de la Soledad hace las venias a Jesús llevando la Cruz. La segunda, en la Procesión del Encuentro, el Viernes Santo, de madrugada, donde la Dolorosa hace las venias y encuentro al Nazareno, para después continuar juntos en el rezo del Vía Crucis. Y, por último, la tercera en la Procesión del Resucitado, Domingo de Resurrección, que, partiendo de la Iglesia de Santa María La Mayor y por recorridos diferentes, la Virgen de las Angustias, en la Plaza Mayor, se encuentra con el Resucitado. Haciendo las venias se produce la caída del manto negro mostrando su manto blanco al tiempo que con su movimiento de cabeza y brazos saluda al Cristo Resucitado. Todas estas singularidades y otras más hacen de nuestra Semana Santa única, en la que los benaventanos y su comarca la viven con especial sentimiento y fervor.

–Y luego cuenta con un importante patrimonio cultural…

–Lugares como calles, plazas, rincones, que se convierten en escenario improvisado por el que desfilan las procesiones. La imaginería es un compendio de las diferentes etapas históricas y gustos estéticos desde el siglo XIV hasta 1995. Hay muchas joyas, entre los pasos, enseres o las tallas, como las realizadas por José Alonso Coomonte, Ricardo Flecha, Pío Mollar, Ramón Álvarez o la Casa de Olot.

–Todo esto va a contribuir a poner a Benavente en el mapa de las ciudades con Semana Santa con reconocimientos de Interés?

–Nos permitirá que Benavente esté reconocida y por tanto que estemos presentes.

–Llegamos a Semana Santa, se han suspendido las procesiones que son los actos más visibles para el gran público, los más populares, pero no los únicos. La Semana Santa es mucho más. ¿Qué actos, litúrgicos y de otro carácter, se encontrarán los benaventanos?

–Las procesiones se detallan en el programa, pero, como tal, no pueden ser posibles. En su lugar, lo que sí habrá es un acto dentro del templo. El Domingo de Ramos, hoy, es una Aclamación de Ramos: estará expuesto en el interior de la iglesia de Santa María el Paso de la Borriquita. El Martes Santo en la Ermita de la Soledad, de donde otros años parte la Procesión de las Tinieblas, tendremos Presencia de la Virgen de la Soledad y habrá un rezo a ella. Durante el lunes, martes y miércoles, el Triduo en la Parroquia de la Virgen del Carmen al Santísimo Cristo de la Salud. El Jueves Santo, se suspende la Procesión de la Santa Vera Cruz, por motivos sanitarios como todas, y habrá un acto de Adoración a la Cruz. El Viernes Santo sería la Procesión del Encuentro. En su lugar, habrá el Sermón del Encuentro y el Vía Crucis en el interior del Templo de Santa María la Mayor.

–En todos los casos, habrá limitaciones de aforo, algo recomendable en esta situación de pandemia. Los benaventanos pueden estar tranquilos y asistir sin problema…

–La mayoría de los actos van a ser retransmitidos a través de los medios de comunicación. En cada iglesia hay un aforo y una persona encargada de su control y de las medidas de seguridad. Dentro de cada iglesia se celebrará el acto, que se podrá seguir por televisión. Es una Semana Santa distinta, pero, por otro lado, estamos intentando que puedan seguir los actos y vivirlos desde sus casas a través de los medios audiovisuales.

–Ha comentado alguna vez que la suspensión de la Semana Santa 2020 fue dolorosa. ¿Cómo ha sentado a los ánimos de los miembros de la Junta Pro Semana Santa, a los cofrades y a los benaventanos en general la suspensión de las procesiones?

–Los cofrades lo han acogido con responsabilidad y se han reinventado para poder estar presentes en esta Semana de Pasión. No se puede procesionar, pero se intentará vivir dentro de los templos con la misma intensidad y devoción, y con la gran esperanza de que, para otro año, podamos mostrar el Misterio en la calle.