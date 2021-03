La Semana Santa de Zamora será, un año más, atípica. Atípica porque no habrá aglomeraciones de personas en las calles de casco antiguo, caminando “sin rumbo” hasta el paso de la procesión. Tampoco se verá cómo los jóvenes esperan durante horas para asegurarse esa “primera fila” que permite presenciar la procesión desde un punto de vista inigualable. Y la Rúa no será, en las tardes del Martes y el Miércoles Santo, el tradicional peregrinar de cofrades del Vía Crucis y del Silencio hacia la Catedral, donde inician sus respectivos desfiles.

La pandemia obliga, como el año pasado, a suspender los desfiles procesionales en la ciudad. Zamora se queda de nuevo sin su principal acto cultural, social y turístico del año. No habrá visitantes en los hoteles zamoranos y muchas de las personas que tradicionalmente vuelven a la ciudad para pasar unos días con familiares y amigos no podrán hacerlo. Así lo anunció en enero la Junta de Castilla y León y así lo asumían desde hace muchos meses las cofradías de la provincia, conscientes de que las aglomeraciones que se producen en la Pasión zamorana son el caldo de cultivo ideal para la propagación de un virus contra el que todavía se lucha.

Y es que en Zamora la Semana Santa son procesiones, pero mucho más. Son reuniones. Es estar en la calle hasta tarde para ver las procesiones de la noche, aquellas que con su recogimiento suponen el culmen de lo que un zamorano entiende por Semana Santa, que no es otra cosa que silencio. Es ver a los amigos que durante el resto del año viven fuera de la provincia porque la emigración laboral les ha empujado a hacerlo. Es reunirse con la familia a la que no se ve durante el tiempo ordinario.

Con todo, las cofradías no se resignan a no organizar ningún acto durante la Pasión. El año pasado, con el confinamiento estricto y el parón casi total de la actividad durante estos días, no pudo ser, pero en los próximos días los zamoranos podrán vislumbrar algo de lo que la Semana Santa de este año podría haber sido. La cofradía del Via Crucis, por ejemplo, ha permitido presenciar al Nazareno de San Frontis y subirá la imagen a la Catedral el Martes Santo para que, este año sí, pueda reunirse con la Virgen de la Esperanza. La Cofradía del Santo Cristo de las Injurias bajará a la imagen de su trono para ponerla sobre la mesa procesional y la sacará a la Puerta Norte de la Catedral, donde los fieles podrán presenciarla. No pasará de ahí, pero ya es mucho más el que el año pasado. Jesús en su Tercera Caída hará un “simulacro” del acto del Lunes Santo en San Lázaro, entonando en una versión reducida “La muerte no es el final”; mientras que Jesús Nazareno celebrará misas en las mañanas del Viernes y el Sábado Santo en San Juan, ante la imagen de la Virgen de la Soledad, principal devoción de los cofrades. Son solo algunos ejemplos que permiten comprobar que la Semana Santa, aunque muy atípica, dejará en los zamoranos la promesa de que, el año que viene, se recobrará la normalidad.