El sacerdote Rogelio Prieto repasó a través de los pasos de Semana Santa de la ciudad de Toro los distintos momentos de la Pasión de Cristo, que definió como “vida”: “La Semana Santa es vida, no es leyenda, no es folclore y no es turismo, aunque la belleza de nuestros pasos y el recogimiento de nuestros cofrades atraigan a gentes de otros pueblos. La Pasión de Cristo es vida, vida que se reproduce en el dolor que existe en el mundo, agudizado por el Covid-19”.

Los rostros de los cristos de la Semana Santa toresana reflejan el rostro sufriente de Dios, la ternura del corazón del hijo, y las vírgenes que salen a las calles de la ciudad llevan con ellas el sufrimiento de las madres que tienen hijos metidos en la droga, parados o enfermos, y de todas las mujeres del mundo que sufren violencia de género, recordó el pregonero, que también tuvo algunas palabras para rememorar su llegada como párroco al Toro de los años 60 y a todos los amigos que hizo en aquella ciudad, muchos de los cuales ya han fallecido.

Tras el pregón, en el acto conducido por el presidente de la Junta Pro Semana Santa, Francisco Iglesias, se hizo entrega del “Cofrade de Honor” de este año a la agrupación local de Protección Civil, que aunque oficialmente no forman parte de la Semana Santa son los “ángeles de la guarda” en todas las procesiones y actos que se celebran. También pudo recoger su “Cofrade de Honor”, con un año de retraso, el galardonado de 2020, José Manuel de la Fuente, por su dedicación a la promoción de la Semana Santa de Toro.