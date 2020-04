Siete Palabras destinará los gastos de la procesión a las consecuencias de la pandemia

La Hermandad Penitencial de las Siete Palabra destinará "la cantidad equivalente a los gastos que hubiera generado la procesión del Martes Santo y si es necesario aumentaremos esta dotación, en la medida de nuestras posibilidades, para colaborar en las necesidades ocasionadas como consecuencia del COVID 19, priorizando aquellas que puedan tener nuestros hermanos o miembros de la parroquia de Santa María de la Horta", han anunciado a través de sus redes sociales.

Además indican que, al tenerse que suspender todos los actos de la Cuaresma por la pandemia, los recibos no domiciliados aún no se han podido cobrar e instan a los hermanos que no tienen hecho el trámite a que faciliten la domiciliación enviando un email a tesoria@/palabraszamora.es con su nombre y el número de cuenta.