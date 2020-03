Coronavirus en Zamora | La posible suspensión de la Semana Santa, cuestión de salud

Hace semanas, este diario recogía una temprana discusión en las redes sociales (entonces parecía ingenua y disparatada), que cada vez está cobrando más cuerpo. Entonces, se debatía ya sobre una eventual cancelación de la Pasión por la incidencia del coronavirus, cuando ni siquiera se había producido aún la crisis italiana, ni mucho menos la expansión por España.

Interpelados ahora los zamoranos que emplean las redes para expresarse, se impone un criterio común: "La salud es innegociable". En efecto, la movilidad de personas y las aglomeraciones son el caldo de cultivo en el que se mueve más libremente el coronavirus Covid-19. Teniendo en cuenta que buena parte de los visitantes durante la Semana Santa proceden, además de Madrid, el mayor foco epidémico, el sentido común lleva a pensar que, de cumplirse los pronósticos hechos públicos por el Gobierno y las autoridades sanitarias, las procesiones podrían quedarse en casa este año.

Eso no quiere decir que las redes no hayan recogido el lamento de cofrades y no cofrades, dada la importancia capital que tiene la Pasión para esta tierra. Más que una celebración religiosa por las calles, se trata de un evento social y antropológico, con clara repercusión en la economía provincial, que basa buena parte de sus cuentas anuales en las fechas que no vienen. La maltrecha economía zamorana puede sufrir otro varapalo, en un contexto crítico de declive en el desarrollo y sangría demográfica.