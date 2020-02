La Banda de Música de Zamora, seleccionada en la 134 edición del certamen internacional Ciudad de Valencia

La Banda de Música de Zamora ha sido seleccionada entre las agrupaciones seleccionadas para participar en la 134 edición del certamen internacional de bandas de música Ciudad de Valencia que tendrá lugar a mediados de julio, el concurso "más importante de esta índole a nivel nacional y entre los más importantes del mundo", explica el director del colectivo, Manuel Alejandro López.

La formación zamorana, tras una preselección en la que tuvieron que remitir tanto el curriculum de la agrupación como del directo y vídeos, entró en un sorteo efectuado la jornada para el lunes actuará el 15 de julio dentro de la sección tercera en el Palau de la Música de Valencia.

Los músicos interpretarán como pieza de calentamiento "Portraits of Spain" de Teo Aparicio Barberán y como obligatoria "Lake of the moon" de Kevin Houben, expone Manuel Alejando López, quien asegura que "estamos muy contentos y los chicos se van a motivar mucho porque en 2002 fue la última vez que el colectivo participó en Valencia, una época de la que quedan pocos músicos".