La Semana Santa de Zamora, de escaparate: Pasión tras el cristal

fotos históricas. Zamora no deja de mirar al pasado cuando habla de su Semana Santa y es por ello que las fotos del siglo pasado siempre tienen cabida en las "ventanas" de los comercios.

fotos históricas. Zamora no deja de mirar al pasado cuando habla de su Semana Santa y es por ello que las fotos del siglo pasado siempre tienen cabida en las "ventanas" de los comercios. Laura Poveda

La ciudad se llena de gente, la mayoría zamoranos que vuelven a su tierra por estas fechas señaladas, pero también turistas que, en algunas ocasiones pisan por primera vez Zamora. Bulle Santa Clara, las rúas y la Plaza Mayor, se llenan la Catedral y el Castillo y el Duero tiene quien a acompañarle baje y se asome a sus miradores. Los reposteros adornan la Casa de las Panaderas y el sol intenta ganarle la partida a las nubes y la lluvia. Zamora entra en su semana de Pasión y los comercios zamoranos, tanto los que tienen su local en lugares céntricos como los de la periferia, intentan vestir sus mejores galas para que el visitante que llega a la ciudad sienta la Semana Santa en cada rincón.

Es difícil mirar un escaparate que no tenga algún motivo de la Pasión zamorana. Algunos lucen carteles anunciadores y en sus vitrinas tienen itinerarios para no perderse un solo detalle de las procesiones de la ciudad. Otros van un poco más lejos con su promoción y usan túnicas, pañuelos, hachones y otros elementos característicos de las cofradías y hermandades para mostrar su apoyo a la Pasión. Apuestan especialmente por este modelo quienes basan su trabajo en la "moda" semanasantera y exponen sus mejores trabajos para los rezagados que todavía no tienen su túnica a punto o que han visto a última hora que les quedaba pequeña.

Pero Zamora ha empezado a ir más allá en los últimos años. Quienes tienen alguna pieza única la muestran en sus escaparates como una forma única de promoción. Así el viajero que llega a Zamora a vivir su Semana Santa puede ver pasos en miniatura pero con todo tipo de detalle, la fachada del Ayuntamiento con los reposteros colgados en sus balcones, una partitura del himno de Zamora por excelencia, un cofrade de la Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalen hecho con toallas o cajas con las dos imágenes del resucitado que sirven para guardar los elementos típicos del "dos y pingada" zamorano.

En Santa Clara, lugar de paso de muchas cofradías y lugar de paseo de muchos zamoranos, brillan los escaparates con especial luz y en uno de ellos se siente más cerca que nunca una procesión zamorana. El zamorano y el visitante que quiera se puede acercar a mirar por los pequeños huecos que deja una mesa procesional y dentró verá como son por dentro los pasos, como es el esfuerzo de los cargadores y como se vive la Pasión debajo de los banzos.