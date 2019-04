Celedonio Pérez: "Bercianos es el espejo que refleja la vida y la muerte que pasan por la puerta"

Chany Sebastián

Bercianos de Aliste "no escenifica la Pasión y Muerte de Jesús de Nazareth, pone el espejo que refleja la vida y la muerte que pasa por la puerta. Los nacidos y mecidos en estas tierras, que dan alimentos comprimidos pero exquisitos, no representan, viven el entierro de Cristo, el Hermano Mayor, un cofrade más que está junto a ellos todo el año. No asisten al cortejo fúnebre para que los vean, para buscar su posición dentro del colectivo, están para sentir, para sufrir, para llorar la muerte de uno de ellos".

Las palabras del periodista Caledonio Pérez, natural de Sanzoles y ex redactor jefe de La Opinión- El Correo de Zamora, abrieron ayer, Sábado de Dolores, la Semana Santa de Bercianos, una de las más sobrecogedoras y religiosas del Orbe Cristiano: declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2014 y Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León en el año 2013.

Los miembros de la Hermandad Penitencial del Santo Entierro de Bercianos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se emocionaron con las sentencias del pregonero: "La Semana Santa de Bercianos lo que clava en el marco rural es un conjunto de vivencias grupales e individuales. Existe como existe porque sale de abajo, donde vive el sentir colectivo. Hay tradición, claro, no se puede tapar con algodones lo que fluye líquido, pero hay más, hay una participación viva que bebe en las raíces. Nada está pensado para que los foráneos hagan fotos e intenten robar el alma de esta tierra para llevarla lejos como trofeo de caza. No estorban los turistas, como se dijo tiempo atrás desde fuera, qué va, pero nunca se ha pensado en ellos cuando los naturales se tapan con mortajas, capas pardas alistanas de honras y respeto velos. No hay contaminación porque no hay intereses; lo que mueve a los nacidos en esta tierra es la fuerza del origen, esa condición que nos hace diferentes porque distinta es la naturaleza que nos rodea y ha abrazado a todos nuestros antepasados".

Pérez Sánchez remarcaba que "quizás las señas de identidad de esta celebración religiosa, porque nunca sobra repetir que es religiosa y que está arropada por la fe, haya que buscarlas en la historia, en el devenir y la dependencia eclesial de esta zona alistana de la provincia, que vivió durante siglos pegada a la diócesis de Compostela (hasta 1888 no fue incorporada a Zamora). La lejanía del Arzobispado de Santiago, según concluía el antropólogo zamorano, Francisco Rodríguez Pascual, al que tanto debe este pregón y este pregonero que gozó de su amistad y sapiencia, propició una religiosidad autóctona y popular más vigorosa que en otros lugares. Y también un conocimiento teológico más elevado ya que los párrocos que han pasado por aquí, por Bercianos, han tenido gran autonomía y conocimiento, que han sabido transmitir a los parroquianos. Durante cientos de años la religiosidad cristiana de Aliste ha convivido con la praxis mágica, representada por el curanderismo".

No falto la referencia a las cofradías que han existido en Bercianos, además de la del Santo Entierro actual, las del Rosario, Ánimas, San Cosme y San Damián, Hijas de María y otras, que "además de funciones religiosas siempre han cumplido labores sociales y asistenciales, atendiendo sobre todo la demanda de los menos favorecidos y el mandamiento de Cristo. Esta tierra siempre ha sido solidaria y comprometida y sus gentes muy activas, conservadoras de lo suyo. No es de extrañar, por tanto, que haya habido más de un estudioso que haya citado a la comarca alistana como la quintaesencia de la zamoranía, ese singular sentir, profundo, sincero y honesto que nos define y que llevamos como mochila los que hemos nacido dentro de este mapa de pistola, trazado a punta de cuchillo".

El pregonero, –pidió perdón de antemano por la el atrevimiento y la sugerencia–, planteo una sugerencia : "Entiendo que seria un paso adelante reconstruir la antigua ermita que durante siglos acogió al Cristo junto al Camino de Galicia. Sería un plus junto a vuestro recien inaugurado y magnífico Museo y Centro de Interpretación de Semana Santa.

Fernando González Rodríguez, presidente de la cofradía del Santo Entierro, agradeció su "emotivo pregón que nos ha cautivado" a Celedonio Pérez y al periódico de los zamoranos: «Bercianos, la cofradía y los vecinos estamos profundamente agradecidos a la labor y apoyo que siempre hemos tenido por parte de La Opinión-El Correo de Zamora. Cada Semana Santa y en cada acto de la Pasión y Muerte de Cristo. La Semana Santa de Bercianos es hoy Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico y nunca olvidaremos que el 90% de la documentación que necesitamos para lograrlo nos lo aportó el periódico. Siempre os estaremos muy agradecidos".