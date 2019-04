Semana Santa Zamora | Horarios e itinerarios de las procesiones 2019

JUEVES DE PASIÓN 11 DE ABRIL a las 20.15 horas. Traslado Procesional del Nazareno de San Frontis. A las 20.15 con salida de la iglesia Parroquial de San Frontis comenzará el traslado procesional de la imagen titular por: avenida del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, avenida de Vigo, cuesta del Pizarro, San Pedro, plaza Fray Diego de Deza, plaza Arias Gonzalo, plaza de Pío XII para entrar en la S.I. Catedral.



VIERNES DE DOLORES 12 DE ABRIL a las 22.30 horas. Hermandad del Santísimo Cristo de Espíritu Santo. A las 22.30 horas comenzará la Procesión desde la Iglesia del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, continuando por la Calle Espíritu Santo, Avda. de la Frontera, Calle Almaraz, Calle de La Vega, Sillón de la Reina, Cuesta del Mercadillo, Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, Calle Arcipreste, Plaza Fray Diego de Deza, Plaza de Arias Gonzalo, Travesía del Troncoso, Calle del Troncoso, Plaza de Antonio del Águila y Plaza de la Catedral, donde los hermanos accederán al atrio, se realizará la lectura de la Pasión de Nuestro Señor y a continuación el coro de la hermandad interpretará el "Christus Factus Est". Continuando la procesión por la Plaza de la Catedral, Rúa de los Notarios, Cuesta del Mercadillo, Sillón de la Reina, Calle de la Vega, Calle Almaraz, Avda. de la Frontera, Ctra. de Almaraz y Plaza del Espíritu Santo, para retornar al templo de salida.



SÁBADO DE PASIÓN 13 DE ABRIL a las 20.00 horas. Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida. A las 20:00 horas iniciaremos con el siguiente recorrido: Plaza de la Catedral, calle puerta del Obispo, Peñas de Santa Marta bajando hacia la Avenida de Vigo, Avenida de Vigo, Puente de Piedra, Plaza de Belén, Cabañales, Sepulcro y Cementerio donde se celebrará el Acto "Ofrenda-Oración", actuando el Cuarteto Musical "Jesús, Luz y Vida", y el Coro de la Hermandad interpretando DE PROFUNDIS. Regresa por Sepulcro, Cabañales, Plaza de Belén, Puente de Piedra, Avda. de Vigo, Cuesta del Pizarro, San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Plaza Arias Gonzalo, Obispo Manso, Plaza de la Catedral para retornar al templo de salida.

DOMINGO DE RAMOS 14 DE ABRIL a las 17.30 horas. Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. Saldrá a las 17:30 horas de la Plaza de Santa María la Nueva tras la bendición popular de palmas por el Capellán Rvdo. D. Florentino Pérez para proseguir por: Barandales, Plaza Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor (sin dar vuelta), Renova, Plaza Sagasta, San Torcuato, Avda. Alfonso IX, Santa Clara, Plaza de Sagasta, Renova, Plaza Mayor (atravesándola), Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa María la Nueva para finalizar en el Museo de Semana Santa.



LUNES SANTO 15 de ABRIL a las 20.30 horas. Hermandad de Jesús en su Tercera Caída. Sale a las 20:30 horas de la Iglesia Parroquial de San Lázaro por: Av. de la Puebla, Feria, Riego, San Torcuato, Benavente, Santa Clara, Sagasta, Renova, Plaza Mayor, donde se realizará el acto por los fallecidos de la Hermandad para continuar por, Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa María la Nueva para finalizar en el Museo de Semana Santa.



MARTES SANTO 16 DE ABRIL

- A las 20.15 horas. Cofradía de Jesús del Vía Crucis. Sale a las 20.15 horas de la S.I Catedral por: plaza de la Catedral, plaza de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, Rúa del Silencio, plaza de los Ciento, Rúa de los Francos, plaza Viriato, Ramos Carrión, Alfonso XII, plaza Santa Lucia, Puente de Piedra, plaza de Belén, donde el Nazareno despide a la Virgen de la Esperanza, la cual se dirige al convento de las M.M. Dominicas Dueñas por calle Cabañales. El Nazareno continúa su recorrido por la avenida del Nazareno a lo largo de la cual se reza el Vía Crucis, calle Fermoselle hasta la Plaza de San Frontis, para terminar en su Templo Sede.

- A las 00.00 horas. Hermandad Penitencial de las Siete Palabras. Sale la procesión a las 12 de la noche por calle Horta, plaza de San Leonardo, Caldereros, calle la Plata, cuesta de Balborraz, plaza Mayor (por la derecha),plaza Juan Nicasio Gallego, calle Reina, plaza de la Leña, Arco de Doña Urraca, ronda de Santa María la Nueva, calle Motín de la Trucha, calle Hospital, las Damas, calle Moreno, rúa de los Franco y plaza de Viriato (donde se efectuará la meditación de las Siete Palabras), para continuar por plaza de Claudio Moyano, cuesta de San Cipriano, plaza de Santa Lucía, calle zapatería, Caldereros, plaza de San Leonardo y calle Horta para retornar al templo de salida.

MIÉRCOLES SANTO 17 DE ABRIL

- A las 20.30 horas. Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias "Cofradía del Silencio". A las 20.30 horas se congregan los hermanos en la plaza de la Catedral, tras la ofrenda de silencio y juramento, se inicia el recorrido por plaza de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, calle de Ramos Carrión, plaza Mayor (sin vuelta), calle Renova, plaza Sagasta, calle de Santa Clara, avenida de Alfonso IX, calle de San Torcuato, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (centro), calle de Juan Nicasio Gallego, calle de la Reina, calle Corral Pintado y plaza de Santa María la Nueva donde finalizará la procesión recogiéndose en el Museo de Semana Santa.

- A las 00.00 horas. Hermandad de Penitencia. Sale a las doce de la noche de la Iglesia de San Claudio de Olivares para seguir por Plaza de San Claudio, Calle Cabildo, Avda. de Vigo, cuesta y calle Pizarro, rúa de los Francos, plaza y arco de San Ildefonso, plaza Fray Diego de Deza, donde se rezará el Vía Crucis al paso de la procesión, plaza de Arias Gonzalo, Obispo Manso y cuesta del Obispo, avda. de Vigo, Rodrigo Arias, plaza de San Claudio donde se entonará el Miserere Castellano, para retornar a su templo de salida.



JUEVES SANTO 18 DE ABRIL

- A las 10.30 horas. Cofradía Virgen de la Esperanza. Sale a las 10.30 horas de la Iglesia Conventual de las Dominicas Dueñas de Cabañales para continuar por calle Cabañales, plaza de Belén, Puente de Piedra, avenida del Mengue, calle la Plata, Balborraz, plaza Mayor, Ramos Carrión, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios y plaza de la Catedral para entrar en el Atrio donde se entonará la Salve en honor a la Virgen de la Esperanza, para finalizar la procesión.



- A las 16.30 horas. Cofradía de la Santa Vera Cruz "Disciplina y Penitencia". Sale a las 16.30 horas del Museo de Semana Santa por: plaza Santa María la Nueva, Corral Pintado, Reina, Juan Nicasio Gallego, Plaza de San Miguel, plaza Mayor (de paso),San Andrés, plaza del Mercado, plaza de la Cárcel, Santa Clara, Sagasta, Renova, plaza Mayor (de paso), Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, plaza de los Ciento, rúa del Silencio, Arias Gonzalo, Obispo Manso, Plaza Antonio del Águila, y plaza de la Catedral. Tras una estación de 20 minutos regresará por rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, rúa de los Francos, plaza de Viriato, Ramos Carrión, plaza Mayor (por el centro), Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado y plaza de Santa María La Nueva para concluir en el Museo de Semana Santa.

Salida a las 23.00 horas de la noche de la iglesia de Santa María la Nueva, Plaza Santa María la Nueva, Hospital, Las Damas, plaza de Hilario Tundidor, plaza de Viriato, plaza de Claudio Moyano, Eduardo Barrón, Cuesta de San Cipriano, Plaza de Santa Lucía, Puente, Avenida de Vigo, cuesta del Pizarro, cuesta de San Pedro, plaza de Fray Diego de Deza, plaza de Arias Gonzalo (por la derecha), Obispo Manso, plaza de la Catedral, rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, San Martín, Carniceros, Hospital, Las Damas, plaza de Hilario Tundidor, plaza de Viriato (CANTO DEL MISERERE), plaza de Hilario Tundidor, Las Damas, Hospital, plaza de Santa María la Nueva, para regresar a la iglesia de salida.

VIERNES SANTO 19 DE ABRIL

- A las 05.00 horas de la mañana. Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación. Sale a las Cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva continuando por plaza Mayor, C/ Renova, plaza Sagasta, C/ San Torcuato, plaza de Alemania, avenida Victor Gallego, avenida Tres Cruces (dando la vuelta), donde después del descanso estatutario de 35 minutos se reanuda la procesión desde el crucero con la tradicional reverencia por la avenida Tres Cruces, C/ Amargura, avenida Príncipe de Asturias, C/ Santa Clara, plaza Sagasta, C/ Renova, plaza Mayor (dando la vuelta) C/ Ramos Carrión, plaza Viriato, C/ Barandales, plaza Santa María la Nueva para concluir en el Museo de Semana Santa. La Santísima Virgen de la Soledad efectuará su entrada en el Templo de salida.



- A las 16.00 horas. Real Cofradía del Santo Entierro. En la plaza de Santa María la Nueva a las 16.00 horas se realizará el acto público del Sermón del Descendimiento, todo público que quiera asistir al acto deberá acceder a la plaza de Santa María la Nueva por la calle Hospital o por la calle de Carniceros, ya que el resto de calles (Thalberg, Madre Bonifacia Rodríguez de Castro, Barandales y corral Pintado) estarán cortadas por motivos de organización del desfile procesional. Salida del Museo de Semana Santa a las 16.30 horas para continuar por plaza de Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio Gallego, plaza Mayor (por el lado del Ayuntamiento), calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco, calle de San Vicente, calle del Riego, calle de San Torcuato, calle Santiago, plaza de Santiago, calle de Santa Clara, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (por el lado del Cuartel de la Policía Municipal de Zamora, Ayuntamiento viejo), calle de Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del parador), Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, plaza de la Catedral donde hará un descanso de veinte minutos. Siendo el retorno por plaza de la Catedral, Rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, Rúa de los Francos, plaza de Viriato (por el lado del parador), calle de Ramos Carrión, plaza Mayor (por el centro), Plaza Juan Nicasio Gallego, calle Reina, calle del Corral Pintado, plaza de Santa María la Nueva y entrada en el Museo de Semana Santa.





- A las 23.00 horas. Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Sale a las 23.00 horas de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, para seguir por, calle Cuesta de San Vicente, calle del Riego, para atravesar la calle San Torcuato y continuar por la calle Santiago, (con la intervención del Coro Sacro Jerónimo Aguado en la fachada principal de la iglesia de Santiago del Burgo) , calle Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (fachada Policía Municipal), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (fachada del Parador) Rúa de los Francos, calle Sor Dositéa Andrés, calle las Damas, calle Hospital, plaza Santa María la Nueva (por delante de la fachada de la iglesia de Santa María la Nueva), calle Corral Pintado, calle Reina, plaza de San Juan para acceder a la Plaza Mayor (por el centro) donde se efectuará el canto del Stabat Mater por el Coro Sacro "Jerónimo Aguado", finalizando con el canto popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias y retornando las imágenes al templo de partida desde la plaza Mayor por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco y calle Cuesta de San Vicente.

SÁBADO SANTO 20 DE ABRIL a las 20.00 horas. Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación.