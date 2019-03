La Tercera Caída cierra el cupo de hermanos "de forma provisional"

La Hermandad de Jesús en la Tercera Caída, una de las cofradías que carecía hasta ahora de lista de espera, ha cerrado las solicitudes de inscripción de nuevos hermanos. Una decisión que obedece, según apunta su presidente, José Fernández Nieto, a las dificultades que la procesión tiene para encontrar suficiente espacio durante el acto de la Plaza Mayor: "No cabemos". El regidor desvincula esta decisión de la entrada de mujeres a la hermandad, aunque admite que sí tiene relación con el proceso de renovación de los estatutos y más en concreto del reglamento de régimen interior.

Y es que, explica, la renovación de los estatutos se llevó a cabo, pero con ella se introdujeron varios cambios, entre ellos la incorporación de la mujer, pero también otros que hasta entonces estaban regulados en este documento pero que ahora tienen que pasar a sustanciarse en el reglamento de régimen interior. Es este el documento que aún está sin aprobar y en el que todavía está trabajando la cofradía siempre de acuerdo con las directrices que emana el Obispado. Será en ese reglamento de régimen interior donde se definan aspectos como por ejemplo las clases de hermanos que habrá en la cofradía e incluso una eventual diferencia entre el atavío de mujeres y varones a la hora de desfilar en la procesión.

En todo caso el reglamento aún está por terminar y someter a la aprobación de la asamblea, en una fecha aún por determinar pero que desde luego no afectará ya a la presente Semana Santa.

De momento en la cofradía, con cerca de 2.200 hermanos, "no admitimos hermanos, cerramos el cupo para solucionar el asunto de la Plaza Mayor porque ya tenemos mucha gente", explica Fernández Nieto. Es, eso si, una medida provisional, "un año de transición hasta que hagamos en el reglamento de régimen interno acoplado a los nuevos estatutos". De momento se están estudiando fórmulas que permitan superar los problemas que presenta ahora mismo la Plaza Mayor. Y será la asamblea la que en su momento decida si se cierra el cupo o no de forma definitiva. "Yo personalmente me resisto a cerrarlo", explica Fernández Nieto, quien en caso de que se tome esa medida propondrá que al menos se deje entrar a los niños de corta edad con el fin de no provocar un corte generacional". Es cierto que los niños no suponen un gran problema porque salen normalmente con sus padres y suponen el futuro de la cofradía. Pero en los últimos tiempos la hermandad ha pasado de contar con en torno a 80 altas anuales a superar el centenar, lo que compromete la ubicación de los cofrades en la Plaza Mayor, a juicio de su presidente.

La hermandad de Jesús en su Tercera Caída celebra su asamblea anual este próximo domingo 17 de marzo, a las 11.30 horas en el Círculo de Zamora, lugar habitual en los últimos años.