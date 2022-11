La selección española afronta este jueves su tercer partido del Mundial de Qatar 2022 y las rotaciones esta vez sí que serán masivas. Luis Enrique reconoció que al equipo le faltó "frescura" ante Alemania y el hecho que algunos jugadores estén renqueantes, como el caso de Gavi, obligará a los cambios.

Las rotaciones de Luis Enrique pueden propiciar que Ansu Fati tenga minutos. En realidad, nueve jugadores aún no han dispuesto de minutos. Además de Ansu Fati, los dos porteros (Robert Sánchez y David Raya), Pau Torres, Eric Garcia, Guillamón, Marcos Llorente, Sarabia y Yerémi Pino no han tenido participación.

Ansu mostró un buen nivel en el amistoso ante Jordania, marcando un gol, pero no ha jugado en Qatar. Su estado físico es óptimo. En los entrenamientos se le nota fino y con buena sensaciones. Pese a ello, Lucho esta vez no ha querido saquear en exceso la delantera, con Olmo, Asensio y Ferran de titulares los dos partidos, dando entrada a Morata y Nico Williams posteriormente.

La hora del bloque

El planteamiento frente a Japón será totalmente distinto. El fondo de armario tendrá su importancia. Ansu es uno de los candidatos a jugar ya sea de titular o entrando en el segundo tiempo. Lucho quiere que todos sus futbolistas se sientan partícipes y repartir esfuerzos de cara al duelo de octavos de final.

España solo necesita un punto ante los nipones para acceder a la siguiente fase. Incluso, con una derrota podría pasar gracias a su gol average muy favorable de +7.

Ansu Fati ha jugado hasta ahora solo cinco partidos con la selección, el último en el amistoso ante Jordania con gol incluido. Su último encuentro oficial con España fue hace dos años, el 13 de octubre del 2020, ante Ucrania.

A partir de entonces llegó el calvario de las lesiones y volvió a entrar en una convocatoria en junio para los cuatro partidos oficiales de la UEFA Nations League. En todos ellos fue suplente ya que Luis Enrique explicó que lo llevaba sobre todo como premio tras un año de muchas dificultades.

En la ventana de septiembre no fue convocado y en este Mundial de Qatar 2022 ha sido suplente en los dos partidos. Por tanto, ya son seis encuentros viendo a sus compañeros desde el banquillo y en el séptimo confía en regresar, en el que sería su estreno en una Copa del Mundo.

Busquets descansará

En realidad, las rotaciones marcarán el partido ante Japón. Busquets es uno de los claros candidatos a descansar, sobre todo porque acumula una tarjeta amarilla y Lucho no correrá el riesgo de que una segunda lo lleve a estar sancionado en octavos de final. Rodri, por tanto, adelantará su posición en el centro del campo o incluso Koke puede ejercer de pivote.

Azpilicueta también regresará al equipo para frenar a los veloces nipones y Balde puede ser una opción para la izquierda por su rapidez, por lo que Laporte podría ser el único que repitiera.

En la medular, además de Busquets, Gavi descansará para estar al cien por cien en octavos por sus molestias en la rodilla y Pedri incluso también podía estar en el banquillo. Rodri, Koke y Carlos Soler podrían formar la línea de tres.

En ataque, Morata se perfila como la referencia y los extremos son una incógnita. De descansar Olmo y Ferran, Sarabia, Yerémi, Nico Williams y Ansu se disputarían dos puestos, con la idea de que los otros dos puntas entren en la segunda parte.

El plan de Lucho pasa porque los 24 jugadores de campo puedan participar durante la competición y el partido de Japón se presenta como la gran ocasión.