"Si no te has enterado en Rusia ya hablan español, comen jamón y luce el sol" o "si no nos calentamos es que no lo soñamos, Manolo dale al bombo desde Rusia con amor". Son algunas de las estrofas que el grupo de pop 'Taburete', liderado por Willy Bárcenas, el hijo del extesorero del PP, ha incluido en su canción 'Desde Rusia con amor', que lanzan ahora con motivo del Mundial de Rusia para animar a la selección española.