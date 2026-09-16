Mallas de retención de cenizas rotas y sin mantenimiento en la Laguna de los Peces

Las mallas para la retención de cenizas instaladas tras los incendios que asolaron Sanabria en 2025 para frenar el arrastre de cenizas y sedimentos, presentan actualmente un estado que, según se puede observar en la zona de la Laguna de los Peces, compromete su función. Las estructuras aparecen deformadas, parcialmente cubiertas de material y, en algunos puntos, desplazadas de su posición inicial.

Estas barreras se colocaron sobre el terreno quemado con el objetivo de reducir la velocidad del agua de escorrentía y retener parte de los materiales movilizados por las lluvias. Sin embargo, su eficacia depende también de un adecuado mantenimiento una vez que quedan cargadas de sedimentos.

Uno de los vecinos denuncia que "están movidas, rotas, y nadie las ha vaciado, llenas de barro y ceniza, luego el agua está turbia”. Y es que el mal estado de las mallas de retención es visible para cualquier persona que acceda a la Laguna de los Peces. “No hace falta ser un experto, me he dado cuenta yo”, comenta sarcásticamente una vecina de El Puente.

En algunos puntos, el material está deformado, parcialmente enterrado o desplazado, mientras que en otros se observa una pérdida de continuidad. También pueden apreciarse estacas que ya no parecen mantener la barrera firmemente ajustada al terreno.

Una de las mallas de retención de cenizas en la Laguna de los Peces / Irene López Alonso

Según explica uno de los vecinos, las mallas fueron colocadas aproximadamente cada tres metros para que fueran reteniendo progresivamente los materiales arrastrados por el agua. Con las lluvias se va llenando de una a otra malla y, cuando llega a llenarse la última de abajo del todo, esas mallas deberían retirarse e instalar otras nuevas, porque se tupen y el agua avanza por encima de las mismas.

Las fotografías tomadas en la zona muestran precisamente varios tramos en los que las estructuras han quedado cubiertas o deformadas por el material acumulado. En algunos puntos, además, se aprecia que han perdido parte de su contacto con el terreno. “Se llenaron con la primera tromba de agua”, lamenta un vecino de Vigo de Sanabria.

Los habitantes de la zona aseguran que las primeras lluvias provocaron una rápida acumulación de cenizas y sedimentos detrás de las barreras y cuestionan que posteriormente se haya realizado un mantenimiento suficiente.

Una malla rota / Irene López Alonso

La preocupación no se limita al aspecto de las propias mallas. El objetivo de estas estructuras era evitar que el material procedente de la superficie quemada continuara descendiendo por la ladera con el agua de lluvia. Cuando una barrera queda completamente colmatada, el agua puede comenzar a circular por encima o buscar vías alternativas alrededor de la estructura. En ese escenario, parte de los sedimentos que inicialmente se pretendía retener pueden continuar su recorrido pendiente abajo.

Y esto también puede haber agravado los problemas de turbidez de agua que se producen recurrentemente en la zona, sobre todo en los pueblos más próximos a la sierra como Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda. Una de las vecinas lamenta que “estamos abandonados. Pagamos impuestos como en Madrid pero no tenemos nada”.

La problemática con la turbidez del agua señala que la instalación de las mallas no debería entenderse necesariamente como una actuación definitiva, sino como parte de un sistema de control de la erosión que requiere vigilancia y mantenimiento después de los episodios de lluvia.

Junto con las mallas también se utilizaron otras técnicas para proteger el suelo quemado. Los vecinos recuerdan especialmente el lanzamiento de paja sobre determinadas zonas de la sierra mediante helicópteros, con el objetivo de crear una cobertura que redujera la erosión y el arrastre de materiales. Estos restos de paja seca pueden observarse aún en la sierra.

El objetivo de este tipo de actuaciones es cubrir el suelo desnudo y reducir el impacto directo de las gotas de lluvia, además de disminuir la velocidad de la escorrentía superficial. En terrenos quemados, donde la vegetación ha desaparecido o ha quedado gravemente dañada, estas medidas pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la erosión.

Sin embargo, los vecinos consideran que, pese a las actuaciones realizadas, una parte importante del material terminó siendo movilizada por el agua: “Eso también lo hicieron para que no hubiese arrastres. Pero vamos, gastaron un dineral y aquí no ha sido efectivo, todo lo contrario. Ha venido todo hacia el río, la paja y la ceniza”, lamenta un vecino.

Parte del terreno donde se ha producido el arrastre de la ceniza, barro y sedimento / Irene López Alonso

El problema adquiere especial relevancia cuando las lluvias coinciden con episodios de turbidez y presencia de partículas en el agua del grifo denunciados por vecinos. La relación directa entre las cenizas procedentes de la zona quemada y la turbidez del agua debe ser determinada mediante análisis, pero el proceso físico que preocupa a los vecinos es claro: un terreno quemado queda más expuesto a la erosión, y las precipitaciones pueden movilizar cenizas y sedimentos hacia las zonas situadas aguas abajo.

Por eso, el estado de las medidas instaladas sobre el terreno constituye un elemento que merece ser revisado. Las mallas de retención de cenizas, la retirada del material acumulado y la cobertura de paja forman parte de las actuaciones destinadas precisamente a reducir ese riesgo.

Las fotografías tomadas ahora muestran que algunas de esas barreras han quedado cargadas de material y presentan signos de desplazamiento y deterioro. La pregunta que plantean los vecinos es si, una vez cumplida su capacidad de retención, se han realizado las labores necesarias para garantizar que continúen funcionando.

Mallas rotas y ceniza arrastrada en la Laguna de los Peces / Irene López Alonso

Mientras las lluvias sigan movilizando el terreno y no se cambien las mallas, las cenizas y sedimentos serán arrastrados por el agua.