Demanda ciudadana
Los vecinos de El Puente piden la retirada de un tronco del río Tera
Llevan desde marzo esperando una actuación para eliminar el árbol
Las fuertes riadas que se produjeron el invierno pasado hicieron que un árbol quedara atascado en el río Tera a su paso por El Puente de Sanabria. A finales de marzo se realizó una actuación para quitar el tronco del río, la operación cortó la carretera durante unas horas, pero no se pudo sacar todo el material forestal del río.
Lo que comenzó como una actuación para retirar un árbol arrastrado por una crecida del río se ha convertido, meses después, en una reclamación vecinal todavía pendiente de resolver en El Puente de Sanabria. Los vecinos aseguran que parte del tronco permanece en el cauce desde hace meses, después de que la intervención consiguiera retirar únicamente una parte del árbol.
La situación ya fue denunciada públicamente el pasado mes de marzo. Sin embargo, según explican ahora los vecinos, la actuación quedó a medias y el resto del tronco continúa en el mismo lugar cuando septiembre encara ya su recta final. “Todo el invierno, la primavera y el verano”, responde una vecina al ser preguntada por cuánto tiempo lleva el tronco allí. Sitúa su origen en una de las crecidas registradas tras las lluvias. “Vino el árbol del otro lado, se cruzó, cortaron la mitad, pero el árbol sigue ahí”, explica.
Según su relato, los trabajos para retirar el árbol llegaron a realizarse, pero los operarios no pudieron completar la extracción. “Vinieron a sacar el otro, pero se lo han dejado ahí”, señala. Los vecinos recuerdan que hasta el lugar acudió maquinaria pesada, aunque las dificultades encontradas durante la operación impidieron sacar el tramo que todavía permanece en el cauce. “Vinieron los operarios desde Zamora con las grúas”, explica la residente. La intervención, sin embargo, no terminó con la retirada completa. “La grúa no pudo, se le rompían las gomas”, añade. El problema, según su testimonio, estuvo relacionado con las condiciones para acceder y trabajar con la maquinaria. Después de aquel intento, aseguran, no se habría dado una solución definitiva.
La preocupación de los vecinos no se limita a que el tronco lleve meses en el río. Reclaman que se complete una actuación que consideran que quedó inconclusa y que se retire el resto del árbol para evitar que permanezca en el cauce durante más tiempo. Se les aseguró que volverían para concluir la actuación y no ha vuelto nadie en meses, señalan.
El Puente de Sanabria se encuentra junto al río Tera y es uno de los principales núcleos de la comarca de Sanabria. Además, la zona forma parte del entorno del espacio natural del Lago de Sanabria y sus sierras, un territorio de elevado valor ambiental.
Los vecinos piden ahora que la administración competente vuelva a intervenir y busque una solución para retirar definitivamente el tronco. La petición es sencilla: si la primera actuación no pudo completar los trabajos, que se retome la operación. Meses después de aquella primera intervención, el árbol y los vecinos siguen esperando una actuación que zanje el problema del tronco.
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