Puebla aprovecha su entorno natural para atraer estudiantes

El instituto Valverde de Lucerna en Puebla de Sanabria comienza el curso con novedades: la recuperación del Ciclo Formativo de Grado Superior de Acondicionamiento Físico, que vuelve a impartirse en el instituto después de dos años sin oferta. A esta enseñanza se suma el Ciclo Formativo de Grado Medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.

Las clases arrancan con 203 alumnos y 45 profesores en los diferentes niveles que ofrece el centro: ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Además, este año el instituto cuenta con diversas rutas de autobuses que acercarán a los alumnos al centro: más de 46 pueblos de Sanabria y La Carballeda están incluidos en los recorridos escolares.

Algunos de los autobuses esperando a los alumnos en la puerta del IES Valverde de Lucerna / Irene López Alonso

El inicio de curso incluyó una jornada de acogida específica para el alumnado de primero de ESO y sus familias, el lunes 14 de septiembre, con el objetivo de facilitar su incorporación a esta nueva etapa educativa y dar a conocer el funcionamiento del centro y sus instalaciones.

El primer día de clase también ha permitido conocer las impresiones de los estudiantes que han elegido la Formación Profesional en el instituto. Una de las alumnas del Grado Medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre destaca la oportunidad que supone cursar estos estudios en Sanabria: “Es una oportunidad. Uno tiene todo al lado. Es muy guay, la verdad, está muy bien, y las vistas y toda la naturaleza”.

El alumnado de los ciclos procede de diversos lugares. Entre los estudiantes hay jóvenes vinculados a la comarca, pero también personas que han llegado desde otros puntos, atraídas por esta formación. Una de las alumnas procede de Colombia, mientras que otros vivían anteriormente en Zamora, e incluso hay alumnos que han venido de otras comunidades como Galicia y ahora residen en Sanabria para completar su formación.

El Grado Superior de Acondicionamiento Físico, recuperado este año, comienza también con ilusión. Una de sus alumnas define el primer día como “muy instructivo y muy didáctico” y destaca el buen ambiente del grupo: “Todos estamos muy interesados en el módulo, ha sido un muy buen primer día”. Son siete alumnos, aunque falta todavía una compañera por incorporarse. “Hoy hemos empezado ya a toda marcha”, explica la estudiante, que espera que las clases prácticas permitan comenzar pronto con las actividades de ejercicio físico. En su caso, ha decidido trasladarse desde Zamora capital, a donde regresará los fines de semana. La experiencia durante las primeras horas, asegura, está siendo positiva: “Los profesores, muy bien, y todo fenomenal”.

El instituto mantiene también su oferta de Bachillerato. Nayara, estudiante de primero, valora positivamente su experiencia en el centro: “Muy bien, lo mejor”. Uno de los aspectos que destaca es que en su clase son 25 alumnos, una cifra que permite mantener un entorno educativo alejado de las masificaciones habituales de otros centros de mayor tamaño.

Las familias también ponen en valor las características de la educación en un centro rural. Una madre destaca especialmente el carácter más personalizado de la enseñanza y los grupos reducidos: “Están en un ambiente incomparable y con medios igual o mejor que en una ciudad”, señala. En este sentido, subraya que el centro dispone de aulas equipadas con medios informáticos y de espacios específicos como el laboratorio. Pero, sobre todo, reivindica las posibilidades que ofrece el propio entorno natural de Sanabria como recurso educativo: “Hay un laboratorio que es la calle”, explica, poniendo como ejemplo las posibilidades de desarrollar actividades de Educación Física al aire libre o la diversidad medioambiental que se encuentra a disposición de los alumnos.

Padres esperando a la salida del instituto / Irene López Alonso

Otros padres destacan además que este curso el instituto ha comenzado con la plantilla prácticamente al completo, están todos los profesores, algo que consideran especialmente positivo teniendo en cuenta las dificultades que en ocasiones generan las sustituciones de última hora.

Además, muchos de los alumnos que ya llevaban años en el centro señalan que este nuevo curso se nota que hay más gente. “En mi autobús casi no entramos todos”, bromeaba un alumno cuando se le ha preguntado.

Como en cualquier centro educativo, los primeros días sirven también para recordar las normas de funcionamiento. Y entre ellas hay una que parece haber quedado especialmente clara entre los estudiantes: el uso del teléfono móvil. “No se puede usar el móvil ni en los módulos”, comenta una alumna entre risas, asegurando que la indicación se ha repetido ya “27 veces” desde el comienzo del curso. Una anécdota que forma parte de la normalidad de estos primeros días, en los que profesores y alumnos van recuperando progresivamente las rutinas, los horarios y la dinámica de las clases.

El Instituto Valverde de Lucerna, con 203 estudiantes, 45 docentes y alumnos procedentes de más de 46 localidades, afronta así un nuevo curso con el objetivo de mantener una oferta educativa amplia en el medio rural y aprovechar las posibilidades que ofrece el entorno de Sanabria y La Carballeda. La recuperación del Grado de Acondicionamiento Físico y el mantenimiento de una Formación Profesional estrechamente ligada al entorno natural consolidan además la apuesta por ampliar las posibilidades de formación sin que los jóvenes tengan que abandonar la comarca para continuar sus estudios. E incluso abre una puerta para que estas formaciones sean un punto de atracción de población que quiera cursar los grados en un entorno natural.