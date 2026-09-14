Molezuelas de la Carballeda honra a sus difuntos

Las celebraciones en honor a la Virgen del Puente han llegado a su fin con la misa en honor a los difuntos. Una celebración más íntima donde los vecinos se toman un tiempo para acordarse y bendecir a aquellos que ocuparon las calles y los montes de la Carballeda antes que ellos.

La procesión de los difuntos permite al pueblo detenerse durante unas horas para recordar a sus fallecidos y rendir homenaje a padres, abuelos y antepasados. Una costumbre que permanece ligada a la identidad de la localidad y que, además, sirve como punto de encuentro para quienes tuvieron que marcharse y regresan al pueblo en estas fechas.

Es el caso de Pedro, descendiente de Molezuelas, que regresa a la Carballeda en verano: “Para mí tiene mucha importancia, como para todos, el día de hoy. Es el respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos”.

La jornada comienza con la celebración de la misa y continúa con una pequeña procesión alrededor de la iglesia. A diferencia de la jornada anterior, protagonizada por la Virgen del Puente, en el día en honor de los difuntos no se saca la imagen de la Virgen, sino la cruz. Así lo explica Rebeca, una de las vecinas que colabora habitualmente en las celebraciones religiosas del pueblo, encargándose, entre otras tareas, de las lecturas, de acompañar al sacerdote y de diferentes cuestiones relacionadas con la iglesia. “Hoy es el día en honor de los difuntos. No sale el Cristo, sale la cruz”, aclara.

La precisión no es menor, porque la historia religiosa de Molezuelas conserva diferentes imágenes y espacios de culto vinculados a la memoria de generaciones anteriores. La ermita situada fuera del casco urbano, junto a uno de los caminos próximos a la localidad, está dedicada a la Virgen del Puente, cuya festividad se celebra el día anterior y constituye una de las fechas señaladas del calendario del pueblo.

“La Virgen del Puente es muy importante para nosotros desde hace muchísimos años”, explica Rebeca. La imagen fue protagonista de la procesión de la jornada anterior, acompañada por música y por la presencia de vecinos y visitantes que regresan a Molezuelas con motivo de las fiestas.

Procesión de la Virgen del Puente en Molezuelas de la Carballeda / Irene López Alonso

Si la Virgen del Puente representa la celebración y el encuentro, la procesión en honor a los difuntos tiene un carácter diferente. Es una jornada de recuerdo, su importancia está precisamente en mantener presente a quienes fallecieron y forman parte de la historia de las familias del pueblo. Y en una localidad de reducidas dimensiones, donde muchas familias están vinculadas entre sí desde hace generaciones, la memoria de los fallecidos adquiere una dimensión especialmente cercana.

Esto también es importante para Pedro, que reconoce que actualmente queda poca gente viviendo de manera permanente en Molezuelas. Muchos de los antiguos vecinos residen ahora en otros lugares, incluso fuera de España, pero regresan durante las fiestas y fechas señaladas. “Queda muy poca gente ya. Hay gente de Bilbao, de Francia y de otros sitios que vuelve estos días”, explica.

Ese regreso temporal convierte las celebraciones religiosas en algo más que actos litúrgicos. Son también momentos de reencuentro. Familias y descendientes vuelven al pueblo, visitan el cementerio, se encuentran con antiguos conocidos y participan en las tradiciones que marcaron su infancia.

El calendario de estos días combina dos sentimientos diferentes. Por un lado, la celebración de la Virgen del Puente, una fiesta muy arraigada y acompañada de procesión y música. Por otro, la procesión en honor a los difuntos más sobrio y dedicado al recuerdo. Para Rebeca, ambas jornadas ocupan un lugar destacado dentro de la vida de Molezuelas: “Estos son días muy importantes aquí, las fiestas de la Virgen, y el Corpus que lo celebramos en San Juan”, explica.

La procesión de los difuntos tiene, por tanto, una dimensión religiosa, pero también social y emocional. En un pueblo con cada vez menos residentes permanentes, mantener estas costumbres supone conservar una parte de la identidad local.

Procesión en honor a los difuntos Molezuelas / Irene López Alonso

Pedro lo expresa desde la perspectiva de quien vive fuera. Aunque ya no reside en Molezuelas, continúa sintiendo como propias las celebraciones y considera especialmente importante participar en el homenaje a los fallecidos. La procesión alrededor de la iglesia, con la cruz al frente, puede parecer un acto sencillo. Sin embargo, para quienes participan en ella representa mucho más: es el recuerdo de los que se fueron, el reconocimiento a las generaciones que construyeron el pueblo.

Además, durante el propio acto religioso las paradas se hacen para honrar a los que ya no están. Se bendice a los difuntos mirando al cementerio para acordarse de todas esas personas que un día habitaron Molezuelas de la Carballeda y ya no están.

Quizá por eso, en un municipio donde cada vez son menos los residentes durante todo el año, estas celebraciones tienen un valor añadido. La procesión no solo mira hacia el pasado. También reúne en el presente a quienes todavía mantienen vivo el vínculo con el pueblo.

La primera de la cuatro paradas durante la procesión / Irene López Alonso

Los vecinos se han reunido otro año más para celebrar las fiestas en honor a la Virgen del Puente. Unos días para celebrar, juntarse y volver al pueblo donde muchos tienen sus raíces y otros el lugar en el que viven todo el año. Compartir, recordar y celebrar La Carballeda es la manera en que los vecinos continúan escribiendo la historia de Molezuelas.