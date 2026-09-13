El sonido de las sonajas tintinea en Vigo de Sanabria

El sonido de los martillos y el tintineo de las sonajas se colaron este sábado entre las paredes de la antigua escuela de Vigo de Sanabria. Durante ocho horas, el aula del pueblo se convirtió en un pequeño taller artesanal en el que catorce participantes aprendieron a fabricar su propia pandereta desde cero. Madera, piel y chapa fueron las materias primas de una jornada que aunó tradición, aprendizaje y convivencia.

El curso, con un precio de 50 euros y aforo completo, nació de la iniciativa de la asociación La Visparra, vinculada a la tradicional mascarada de Vigo de Sanabria, y Sofía, panderetera y tamborilera, vinculada con el pueblo que fue el enlace con Toño Clavel, el encargado de impartir el curso. La propuesta buscaba recuperar y acercar a los vecinos una parte de la cultura tradicional de la comarca que, poco a poco, corre el riesgo de desaparecer.

“Vamos a hacer una pandereta completa desde el principio”, explicaba Clavel al inicio de la jornada. El objetivo no era simplemente montar las diferentes piezas, sino conocer cada uno de los pasos necesarios para construirla: fabricar las sonajas, trabajar el aro de madera, preparar y colocar la piel y completar el instrumento.

Durante la jornada, los participantes fueron avanzando paso a paso en un proceso eminentemente manual. Primero trabajaron sobre los aros de madera, realizando los agujeros y colocando los bastidores. Después llegó el momento de preparar el parche, que debía ser cosido, y de elaborar desde cero las sonajas.

“Hemos agujereado los aros, han puesto bastidores, el parche cosido, las sonajas desde cero, recortar, dar forma…”, resumía Sofía, satisfecha con el resultado. Aún quedaban algunos detalles por terminar, pero las panderetas comenzaban ya a tomar forma en las manos de sus nuevos propietarios.

Una de las panderetas realizadas durante el taller en Vigo de Sanabria / Irene López Alonso

El aula de la escuela se llenó así durante buena parte del sábado de un sonido muy particular. Martillos golpeando la madera, herramientas trabajando los materiales y el característico ruido metálico de las sonajas acompañaron una jornada que también tuvo espacio para el descanso. Las ocho horas de taller incluyeron una pausa para comer, convirtiendo la actividad en algo más que un curso de artesanía, fue una jornada de convivencia vecinal y reivindicación del patrimonio musical.

Para Ana, una de las vecinas de Vigo que se animó a participar, la experiencia fue precisamente una oportunidad para compartir tiempo con otros vecinos mientras aprendía algo completamente nuevo. “Nunca había hecho una pandereta y está guay”, contaba. Después de todo un día entre madera, piel y chapa, su valoración era clara: “Muy divertida. Todo el día nos hemos echado aquí, pero muy bien”.

El siguiente reto para Ana será aprender a tocar el instrumento que acaba de fabricar. “Ahora yo tengo que aprender a tocar, que no sé”, reconocía entre risas. Una cuestión que, como ella misma apuntaba, podría convertirse en la segunda parte del aprendizaje.

La respuesta al taller ha sorprendido incluso a su propio profesor. En una localidad de poco más de un centenar de habitantes, conseguir reunir a catorce personas para una actividad de estas características supone una participación notable. “Es increíble que en un pueblo de ciento y pico habitantes salgan 14 personas. Porque normalmente te salen 20 en una ciudad grande”, destacaba Toño Clavel.

El profesor se mostraba especialmente satisfecho tanto por la participación como por la actitud de los alumnos. “Estoy muy contento. Además, muy trabajadores”, señalaba. Una implicación que permitió avanzar durante toda la jornada en la construcción de unos instrumentos que los participantes pudieron llevarse consigo, pero que también representan una conexión directa con la tradición musical de la zona.

Para la asociación La Visparra, el objetivo va más allá de organizar una actividad puntual. Sofía explica que la iniciativa surgió con la intención de promover actividades culturales y mantener vivas las tradiciones de Vigo de Sanabria. “Queremos que la poca cultura que nos queda por esta zona no se pierda”, afirman.

La asociación ya trabaja en nuevas propuestas para los próximos meses. Una de ellas estará relacionada con otra actividad artesanal tradicional de la comarca: la elaboración de cestos de mimbre. Para ello contarán con un vecino de Vigo de Sanabria que mantiene vivo este oficio y que será el encargado de enseñar a los participantes a elaborar sus propios cestos.

Y habrá también una segunda parte para las nuevas pandereteras y pandereteros. “Ya que tenemos la pandereta, pues un taller de pandereta, de que nos enseñen a tocar”, explica Sofía. Las fechas todavía están pendientes de cerrar, pero la intención es continuar programando actividades durante el invierno.

Así, la escuela de Vigo de Sanabria recuperó por un día el bullicio de un aula convertida en espacio de encuentro. El sonido de los martillos y de las sonajas no solo acompañó la fabricación de catorce instrumentos. También sirvió para recordar que las tradiciones pueden mantenerse vivas cuando dejan de ser únicamente un recuerdo y vuelven a practicarse, aprenderse y compartirse entre vecinos.

Uno de los participantes en el taller tocando su pandereta / Irene López Alonso

Las panderetas construidas durante esta jornada tendrán ahora una segunda vida. Después de aprender a fabricarlas, llegará el momento de aprender a hacerlas sonar. Aunque algunos de los participantes más veteranos las golpeaban a ritmo para comprobar si habían hecho bien su trabajo. Quizás este taller permita que en Vigo de Sanabria se escuche un poco más el patrimonio cultural que alberga Sanabria.