La luz que regresó a Rionegro del Puente

Hay lugares a los que uno pertenece sin saberlo. Lugares que permanecen silenciosos durante años, incluso décadas, aguardando quizá el momento en que la vida, caprichosa y misteriosa, nos conduzca de nuevo hasta ellos. Entonces ocurre algo difícil de explicar: reconocemos un paisaje que apenas conocíamos, unas calles por las que nunca habíamos caminado conscientemente, unos rostros que no habíamos visto jamás, y, sin embargo, sentimos que todo aquello nos pertenece. Eso fue, en cierto modo, lo que le ocurrió a Herminia Ferreras Iglesias, Minuca para su familia y para quienes tuvieron la fortuna de conocerla. Hoy, cuarenta y cinco años después de su muerte, Rionegro del Puente ha querido devolverle una parte de aquel amor que ella descubrió casi al final de su vida. En la casa que heredó su madre, Carmen Iglesias, de su madre, doña Herminia Casado, la recordada maestra del pueblo, luce ya una placa que convierte la memoria íntima de una familia en memoria compartida de todo un pueblo.

Dos lobos, captados en su hábitat por la cámara de fotoperiodista. | A. Canela

Sus palabras son sencillas, pero contienen toda una vida: "Aunque ya no estés aquí, la luz sigue brillando". Y quizá nunca unas palabras fueron tan justas.

La historia de Minuca es también la historia de tantas familias españolas que, en algún momento del pasado siglo, tuvieron que dejar atrás sus pueblos para comenzar una nueva vida. La familia Ferreras Iglesias, formada por Juan Ferreras y Carmen Iglesias y sus cinco hijos, tuvo durante años su raíz en Rionegro del Puente. Allí estaba la casa familiar. Allí permanecía el recuerdo de doña Herminia Casado, la maestra del pueblo, mujer vinculada a la enseñanza y a varias generaciones de rionegrenses, que falleció en 1960. Un año después de su muerte, en 1961, Juan Ferreras y Carmen Iglesias emprendieron, junto a sus hijos, el camino hacia Granada.

Y, como tantas veces sucede cuando la distancia y los años se interponen, aquel traslado significó también una desconexión casi completa con los orígenes zamoranos. Rionegro quedó atrás. La vida cotidiana, las obligaciones, los estudios, los nuevos amigos y las nuevas circunstancias fueron ocupando el espacio que antes pertenecía a la tierra de los mayores, cuya raíz permaneció escondida. No muerta, simplemente dormida.

Herminia Ferreras Iglesias ha quedado unida a la tierra que siempre amó Casa familiar en cuya fachada una placa recuerda a «Minuca» |

Minuca, la profesora

Herminia Ferreras Iglesias era una joven de rostro luminoso y mirada soñadora, empática y alegre, de sólida formación y prometedor futuro. Licenciada en Farmacia y profesora de la Universidad de Granada, había construido su vida en torno al conocimiento, a la enseñanza y al trabajo.

Pero la vida tenía reservada para ella otra enseñanza. Una de esas que no se aprende en las aulas, la del origen, la de la pertenencia. La del descubrimiento de que, por muy lejos que uno haya vivido, existen lugares que nos reclaman desde una profundidad que no siempre sabemos nombrar. El momento llegó en 1979. Minuca viajó a Benavente invitada por unos familiares. Aquel viaje, aparentemente uno más, iba a cambiar muchas cosas. Allí entró en contacto con numerosos parientes a los que apenas conocía o de cuya existencia tenía un conocimiento lejano. Y entre ellos apareció una figura que tendría una importancia decisiva en aquella historia de reencuentros: Leopoldo Iglesias, "Polín", primo segundo de Minuca. Más que un familiar reencontrado, Polín se convirtió en un revelador y tal vez en algo más. En un guía. En el ángel que, casi sin proponérselo, abrió una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Polín le habló de la familia. Le contó nombres, historias, parentescos, anécdotas y recuerdos. Le fue descubriendo la vida y milagros de aquellos antepasados de los que Minuca procedía y cuya memoria parecía haberse diluido con el paso de los años y la distancia. Pero, sobre todo, la llevó hasta los lugares. Porque los lugares también hablan. Y cuando se sabe escuchar, guardan voces que parecían perdidas.

Uno de aquellos escenarios fue la histórica Venta del Empalme, fundada a comienzos del siglo XIX por Severina Vega, bisabuela paterna de Minuca. Allí, entre las piedras y la memoria de una comarca atravesada durante generaciones por viajeros, caminos y destinos, la joven profesora comenzó a comprender que aquella tierra no era únicamente una referencia en el árbol genealógico. Era algo profundamente suyo. Polín le fue descubriendo Rionegro del Puente. Sus rincones. Sus historias. Sus secretos. Y también la belleza de la comarca de La Carballeda y Sanabria, con sus paisajes, su carácter y esa forma particular que tienen las tierras antiguas de quedarse para siempre en quien las contempla con los ojos abiertos. Minuca quedó impresionada. Impactada. Algo había en aquellos paisajes y en aquellas historias familiares que comenzó a atraparla por dentro, como si una parte de sí misma, desconocida hasta entonces, hubiera estado aguardando precisamente aquel momento para despertar.

Y despertó. Minuca regresó a Granada, pero ya no era exactamente la misma. Llevaba consigo historias, nombres, paisajes. La emoción de haber descubierto una parte de sí misma que hasta entonces había permanecido en silencio. Y quiso compartir aquel tesoro. Habló con sus padres. Habló con sus hermanos. Les transmitió cuanto había visto y sentido. Les llevó, de alguna manera, el olor de los caminos de Rionegro, la presencia de la familia reencontrada y el paisaje de aquella tierra zamorana de la que todos procedían. Lo que comenzó siendo el viaje de una hija se convirtió, poco a poco, en el regreso de toda una familia. A partir de 1980, los Ferreras Iglesias comenzaron a volver a Rionegro del Puente. El pueblo que veinte años antes les había visto marcharse comenzó a contemplar de nuevo sus regresos. Proliferaron los viajes, los encuentros y reencuentros, Rionegro dejó de ser un recuerdo remoto para convertirse en el lugar vivido. Y en el origen de aquel regreso estaba Minuca. Ella había encontrado el camino y había sabido enseñárselo a los demás.

El último verano

Llegó el verano de 1981. La familia viajó a Rionegro del Puente para pasar allí el periodo vacacional. Era un regreso más, uno de aquellos que ya empezaban a formar parte de la nueva relación de los Ferreras Iglesias con su pueblo, pero Minuca no se encontraba bien. Ella misma restó importancia a su estado. Creía tener una pequeña gripe y al día siguiente de su llegada decidió permanecer en la cama para descansar. El médico local la visitó y, tras examinarla, aconsejó su traslado a un hospital de León. Con ella viajaron su madre, Carmen, y Polín. La preocupación comenzó a crecer. Ante la evolución de su estado, los facultativos recomendaron que fuera trasladada a un centro especializado. La gravedad de la situación era ya evidente. Minuca ingresó en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Allí permaneció encamada durante quince días. Quince días de esperanza, de preocupación, de silencios y de miradas. Y finalmente llegó el desenlace. Herminia Ferreras Iglesias, Minuca, la joven profesora que había descubierto tan tarde el profundo vínculo con la tierra de sus antepasados, murió con tan solo treinta años. Pero no se fue del todo porque en aquellos últimos años había recuperado algo que ya nadie podría arrebatarle: la conciencia de sus raíces. Había encontrado a su familia, había descubierto la historia de los suyos, había vuelto a Rionegro y Rionegro había entrado para siempre en su corazón porque hay memorias que consiguen vencer al tiempo.

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Cuarenta y cinco años después, aquella joven universitaria sigue presente en el recuerdo de quienes la conocieron, de quienes compartieron con ella aquellos años de reencuentro. La placa colocada ahora en la casa familiar no es solamente una inscripción sobre una pared. Es un regreso, es una conversación entre el pasado y el presente, es el reconocimiento de una familia a su única hija y hermana. Su vida fue breve. Su regreso, demasiado corto. Pero dejó una historia de amor a una tierra descubierta al final del camino, una historia de familia, de emigración, de pérdida y de reencuentro. Porque Minuca no solo regresó a Rionegro, Rionegro regresó a ella. Y, cuarenta y cinco años después, en la vieja casa familiar, en la memoria de los Ferreras Iglesias y en el corazón de Rionegro del Puente, la luz de Minuca sigue encendida. Porque hay personas que regresan a un lugar para descubrir sus raíces. Y hay raíces que, una vez descubiertas, nos hacen regresar para siempre.