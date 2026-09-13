La escuela de Ferreras de Arriba gana vida: pasa de tres a siete alumnos

Ferreras de Arriba ha visto como el parque se ha llenado de vida, el sonido de los columpios son una señal de futuro para el pueblo. Dos nuevas familias se han trasladado al municipio de la Carballeda, lo que permite que el colegio rural pase de tres a siete alumnos.

La escuela afronta el nuevo curso con una perspectiva de continuidad, son cuatro niños que no estaban el año pasado y que han llegado acompañados de sus familias desde Madrid y Oviedo para quedarse en Ferreras.

La historia de Ferreras es, en buena medida, la de tantos pequeños municipios que ven en la escuela mucho más que un servicio educativo. Mantener abiertas sus aulas significa conservar un lugar de encuentro, atraer familias y ofrecer a los niños que viven en el pueblo la posibilidad de crecer y estudiar en su entorno.

Entre las nuevas familias están Leyanis y Daiset Pileta, dos hermanas cubanas que han llegado con cuatro niños. Su familia está formada por nueve miembros que se encuentran en el pueblo con si hubieran vivido allí de toda la vida, aunque se han trasladado desde Madrid.

Daiset y Leyanis Pileta, nuevas vecinas de Ferreras de Arriba / Irene López Alonso

La decisión de trasladarse a Ferreras estuvo relacionada directamente con la situación de la escuela. Su padre conocía el pueblo y sabía que existía preocupación por el futuro del colegio. Leyanis relata que: “Hemos venido por ellos y por nuestros hijos y para que esto siga, para que esto siga repoblándose. Como estaban con el tema de que querían cerrar la escuelita, mi padre ha insistido en que vengamos acá para repoblar y así que no cerraran la escuela”.

El cambio de Madrid a un pequeño pueblo ha supuesto una transformación profunda. No tanto por la adaptación a la vida vecinal, que describen como extraordinariamente positiva, sino por la falta de servicios y las dificultades para resolver cuestiones básicas.

“Aquí nos hemos adaptado bastante bien”, cuenta Leyanis. “Pero si nos vamos a temas de transportes, facilidades, comercios o servicios, muy mal”. Las dos mujeres no tienen carnet de conducir y dependen de otras personas o de un taxi para desplazarse. Una circunstancia especialmente complicada cuando se trata de familias numerosas o monomarentales como el caso de Leyanis.

La paradoja que encuentran es clara: el pueblo las ha recibido con los brazos abiertos, mientras que ellas aseguran haberse encontrado con más dificultades en la administración.

“Los vecinos han sido los que nos han ayudado con respecto a encontrar alquiler y los muebles que nos hicieron falta”, explica Daiset. La solidaridad vecinal ha sido determinante para que las nuevas familias puedan instalarse. Los vecinos se han interesado por sus necesidades e incluso las han ayudado para encontrar una casa. “Súper acogidos, las personas súper atentas a lo que nos faltaba” resume Leyanis.

Los inconvenientes han surgido con las administraciones y las gestiones burocráticas. Una de las madres calcula que ha tenido que desembolsar unos 600 euros en libros y material al llegar al pueblo, además del alquiler. Al proceder de Madrid, sus hijos no pudieron incorporarse al programa de ayudas de libros de Castilla y León al no haberlo solicitado en el periodo correspondiente. “Me estoy gastando el sueldo completo. ¿Con qué comes? ¿Con qué vives?” lamenta Leyanis

Y plantea una reflexión directamente relacionada con las políticas de repoblación: “La burocracia tendría que ser un poco más flexible en estos aspectos. Yo no sabía que iba a venir a Ferreras, ni si quiera estaba en la misma comunidad”. La situación adquiere especial relevancia porque, en su caso, no se trata de una familia que haya llegado simplemente de paso. Son nueve personas que han decidido trasladarse a un pueblo precisamente para contribuir a su futuro.

Pero, pese a las dificultades, hay algo que sí parece haber compensado el cambio: la vida de sus hijos. Leyanis tiene tres niños, de dos, seis y ocho años. Los dos mayores se han incorporado al colegio. La adaptación al pueblo ha sido rápida y, según su madre, especialmente beneficiosa para ellos: “yo creo que este cambio le ha venido muy bien a la salud mental de mis hijos”. La explicación está también en la libertad que ofrece el pueblo. Los niños salen, juegan juntos, montan en bicicleta y recorren las calles. Los vecinos conocen a todos y ejercen, de alguna manera, una vigilancia comunitaria. “Como que no los estamos controlando continuamente”, explica Leaynis. “A la mínima cosilla que haga alguno, el de al lado te va a decir: oye, que mira que el niño hizo esto”

La calle en la que se encuentra el colegio en Ferreras de Arriba / Irene López Alonso

Esa sensación de comunidad también la destaca Mabel Vera, otra de las nuevas vecinas. Su familia es originaria de Paraguay pero, llegó desde Oviedo con sus dos hijos después de aceptar un trabajo como camarera y ayudante de cocina en el bar del pueblo.

“Aquí se vive súper bien”, explica. Para ella, el cambio de la ciudad al pueblo ha sido evidente: “Aquí hay como más familiaridad. Conoces a los vecinos, te saludan, te hablan, un día te invitan un tomate...”. Pero hay algo que considera especialmente valioso como madre trabajadora: la red de apoyo. “Si va una madre al parque, pues mira a todos los niños. Y esto, para una madre trabajadora como yo, es mucho. Porque tienes un apoyo que yo no tenía, por ejemplo, en la ciudad” relata encantada.

La escuela es el centro de esa nueva comunidad infantil. Los siete niños comparten espacios y juegos y reciben una atención educativa muy personalizada.

Raquel Arroyo, vecina del pueblo desde hace años y madre de uno de los alumnos, conoce bien la evolución del colegio. Su hijo tiene siete años y cursa tercero. El año pasado eran cuatro alumnos, pero uno terminó su etapa y pasó al instituto. Gracias a las nuevas familias ahora son siete.

“Siempre, contra más niños, mejor”, afirma Raquel. Y, sobre todo, más posibilidades de futuro para la escuela. Raquel reivindica el valor de la educación rural desde su propia experiencia: “Yo creo que los niños se preparan igual o incluso mejor que en las ciudades”.

La enseñanza en Ferreras permite, además, una atención muy cercana. Aunque los alumnos son de diferentes edades, cuentan con una tutora y con profesores itinerantes de distintas materias, como inglés, educación física, música o religión, además de apoyo. “Tenemos un montón de profes que vienen itinerantes y la verdad que yo estoy encantada con estos colegios rurales”, explica Raquel.

Para todos los vecinos mantener la escuela es una cuestión fundamental para el pueblo. “Yo siempre he luchado por mantenernos aquí ¿Por qué no tener un servicio como el colegio?” recalca Raquel.

La llegada de las nuevas familias ha tenido, además, un efecto que va mucho más allá de las aulas. Los vecinos, especialmente los mayores, han recuperado una imagen que en muchos pueblos empieza a ser excepcional: niños jugando en las calles. “La gente, sobre todo la gente mayor, está muy contenta porque ven que el pueblo por lo menos crece y que hay niños”, cuenta Raquel.

El colegio de Ferreras de Arriba cuenta ahora con siete niños, pero, detrás de esa cifra hay mucho más que una estadística: hay dos familias que han decidido empezar una nueva vida, vecinos que las han acogido, niños que han encontrado nuevos compañeros y una escuela rural que vuelve a tener futuro. Además, han llegado al pueblo dos niños que aún no tienen edad para estar en el colegio, pero la tendrán dando un futuro a esta escuela rural.

Colegio Ferreras de Arriba / Irene López Alonso

La experiencia demuestra que la educación puede ser una herramienta de repoblación, pero también lanza una advertencia: atraer familias no basta. Si quienes llegan encuentran dificultades para acceder a vivienda, transporte, ayudas o servicios, el proceso puede hacerse mucho más difícil.

En Ferreras, los niños ya han hecho su parte: han llenado de nuevo las aulas y las calles. Ahora, sus madres esperan que las administraciones estén a la altura de ese esfuerzo.