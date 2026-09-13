El “Cristico” vuelve a recorrer Ilanes arropado por sus vecinos

La tradición y la devoción volvieron a darse la mano este domingo en Sanabria con la celebración de la procesión del Bendito Cristo de Ilanes, conocido popularmente en la comarca como el "Cristico". La imagen salió un año más a las calles acompañada por numerosos vecinos y visitantes, en una jornada marcada por la emoción y el carácter profundamente tradicional de esta celebración.

La procesión constituye uno de los momentos más significativos de las fiestas en honor al Bendito Cristo, una celebración que mantiene un importante arraigo entre los vecinos. La devoción hacia la imagen se transmite de generación en generación y convierte cada año este acto religioso en un punto de encuentro para quienes mantienen vivo el vínculo con la tradición.

Las mujeres de Ilanes portando al "Cristico" / Irene López Alonso

“Es muy importante, porque es el Cristo de las agonías”, explicaba uno de los asistentes al ser preguntado por el significado de la festividad. Una frase que resume el sentimiento con el que los vecinos viven esta jornada, en la que la imagen del Cristo adquiere un especial protagonismo.

La procesión contó con una notable participación. Según los propios asistentes, la afluencia de público fue incluso superior a la registrada en años anteriores. “Sí, sí, ha habido mucha gente. Más que otros años”, señalaba Claudia, una de las vecinas de Ilanes.

La procesión del Bendito Cristo en Ilanes / Irene López Alonso

En este recorrido el Bendito Cristo salió en procesión acompañado de la Virgen del Rosario y del pendón del pueblo de Ilanes. Uno de los aspectos más emotivos de la jornada fue portar el pendón que no se entiende únicamente como una tarea dentro de la procesión, sino como una responsabilidad ligada a la tradición familiar y colectiva. “Es tradición, se lo van cogiendo cada generación”, explicaba Enrique, uno de los encargados de llevar el pendón en esta ocasión. Además, para él, la jornada tenía un significado especial, ya que era la primera vez que asumía esta responsabilidad. Preguntado por cómo se sentía después de haber llevado la imagen, su respuesta fue contundente: “Encantado”.

Su experiencia representa el relevo generacional que permite que tradiciones como la del “Cristico” continúen vivas. La incorporación de nuevas generaciones a los actos religiosos y festivos garantiza que el patrimonio inmaterial de los pueblos sanabreses no quede únicamente ligado al recuerdo de quienes lo protagonizaron en el pasado, sino que siga formando parte del presente.

Además, Paulino Villasante, concejal del Ayuntamiento de Galende, y Miguel Ángel Martos, alcalde, tomaron parte en la procesión portando el pendón tanto a la salida como a la vuelta de la iglesia.

El concejal Paulino Villasante portando el pendón / Irene López Alonso

La procesión del Bendito Cristo de Ilanes vuelve así a poner de manifiesto la importancia que las celebraciones religiosas mantienen en numerosos pueblos de Sanabria. Más allá de su dimensión estrictamente religiosa, estos actos funcionan también como espacios de convivencia, reencuentro y transmisión de las costumbres locales.

Con el “Cristico” de nuevo en las calles y acompañado por una importante representación de vecinos, y de participantes de los pueblos aledaños, Ilanes volvió a vivir uno de sus días más señalados. Una celebración en la que la fe, la tradición y el sentimiento de pertenencia a la tierra se unen para mantener viva una costumbre que, año tras año, continúa pasando de padres a hijos.