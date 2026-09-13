Las campanas de Muelas de los Caballeros vuelven a sonar por el Cristo

Muelas de los Caballeros ha vuelto a vivir este 14 de septiembre una de sus tradiciones más arraigadas, una procesión que, aunque este año ha tenido un carácter más sencillo, mantiene intacto el significado para los vecinos. Las calles del pueblo han acogido el paso de una pequeña talla vinculada al Santo Cristo de la Piedad, acompañada por el repique constante de las campanas, gaitas, tamboriles y por vecinos que han querido mantener una costumbre que forma parte de la identidad de Muelas.

Desde lo alto del campanario, Mirico, Eusebio y Kiki se han encargado de poner banda sonora a la jornada. Las campanas han repicado durante toda la procesión mientras los vecinos acompañaban el paso por las calles del municipio.

Kiki haciendo sonar las campanas / Irene López Alonso

Este año no era el turno del gran Cristo. La imagen grande del Santo Cristo de la Piedad solo sale en procesión cuando el 14 de septiembre cae en domingo. La última vez ocurrió el año pasado, cuando Muelas vivió una celebración mucho más multitudinaria. La próxima ocasión será en 2031.

Así que hoy tocaba una versión más pequeña de la celebración. Una cruz y una talla pequeña han salido en procesión para realizar un recorrido reducido, prácticamente de ida y vuelta por la carretera y una de las calles del pueblo. Nada que ver con la expectación que despierta la salida de la imagen grande, pero suficiente para que quienes conocen la tradición sepan perfectamente que el día sigue teniendo algo especial.

“Es probablemente la fiesta más importante del año para el pueblo”, explicaba Rita descendiente de Muelas. Es un día para juntarse, celebrar y reencontrarse. Una fiesta que tiene un componente muy ligado a quienes mantienen su vida en el pueblo durante todo el año. “Lo tienen como algo propio del pueblo” apuntaba una vecina. Porque el Cristo es también una cuestión de identidad, de memoria, de esas costumbres que se aprenden desde pequeños y que, aunque uno se marche del pueblo, continúa sintiendo como propias.

Teresa y Rita son un buen ejemplo. Aunque ya no viven en Muelas, descienden de aquí y regresan para mantener el vínculo con la localidad. Para ellas, estar hoy en la procesión tiene mucho que ver con la devoción, pero también con la tradición. “Es mucha importancia, porque llevamos muchos años con el Cristo. Es una tradición de toda la vida”, explican. Además, ambas coinciden en que este día es especial para ellas no solo por la devoción religiosa sino también por la tradición de aquellos que mantuvieron esta procesión antes que ellas.

La procesión del Cristo de Muelas de los Caballeros / Irene López Alonso

Mirico, uno de los campaneros, recuerda lo que le contó su padre sobre las antiguas procesiones del Cristo. Según aquella memoria familiar, antiguamente la imagen se sacaba con menos frecuencia, cada veinte años. Aunque cuando el pueblo atravesaba alguna situación extraordinaria se realizaba una procesión. “Mi padre me dijo que lo sacaban cada 20 años. Pero un año había mucha sequía y lo sacaron en procesión”, detalla Mirico. Los vecinos sacaron al Cristo para pedir ayuda ante la falta de agua, ocurrió algo que quedó grabado en la memoria del pueblo. “Cuando iban a la mitad de la procesión empezó a llover”, cuenta. No fue una lluvia cualquiera, pues era tan intensa como para que los encargados de acompañar la imagen tuvieran que apresurarse para ponerla a cubierto.

La historia forma parte de esa memoria oral que acompaña al Cristo y que se ha ido transmitiendo de padres a hijos. En otros tiempos, las procesiones podían celebrarse ante situaciones de sequía, peste o cualquier otra circunstancia que pusiera a prueba al pueblo. Hoy la tradición tiene un calendario más marcado, pero conserva ese mismo sentimiento de comunidad.

El gran día fue el año pasado. Entonces sí salió el Santo Cristo de la Piedad y Muelas recibió a mucha más gente. “Había mucha más gente y se vive distinto”, recuerdan Teresa y Rita. Hoy, en cambio, la celebración ha sido más recogida. Más de quienes viven aquí, de quienes han regresado por sus raíces y de quienes entienden que una tradición no necesita ser multitudinaria para seguir siendo importante.

El Cristo de Muelas de los Caballeros regresando a la Iglesia / Irene López Alonso

Las campanas de Mirico, Eusebio y Kiki han acompañado el recorrido. La cruz ha avanzado por las calles y la pequeña talla ha vuelto a recordar que el Cristo sigue formando parte de la vida del pueblo. Ahora queda esperar. El calendario volverá a marcar una fecha señalada en 2031, cuando el 14 de septiembre vuelva a caer en domingo y el gran Cristo de la Piedad pueda salir de nuevo.

Hasta entonces, Muelas de los Caballeros seguirá haciendo lo que lleva haciendo generaciones: mantener encendida una tradición que habla de memoria y de un pueblo que se reconoce en sus propias costumbres.