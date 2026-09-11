Los Osos de Velilla, la banda de Zamora que hace “agrorock” con las historias de los pueblos de La Carballeda

Samuel, Kiki, Juanelo y Gabriel forman la banda Osos de Velilla, su música nació en Muelas de los Caballeros y mantiene intacta su esencia: canciones sobre los pueblos, personajes ilustres de las localidades, paisajes, humor, cara dura y sobre todo una apuesta por el directo.

Nacieron casi por casualidad, recuperaron las fiestas de verano del pueblo y llegaron a convertir dos lavadoras en parte de su primer escenario. Ahora preparan nuevos temas y siguen apostando por un directo interactivo con el público.

En Muelas de los Caballeros hay historias que solo se pueden contar si has habitado en tierras de La Carballeda. Personajes como Olibor que solo conoces si lo has visto llegar con su camión. Los Osos de Velilla han encontrado una manera particular de recoger todo ese patrimonio: haciendo canciones.

La banda lleva alrededor de 12 años haciendo lo que ellos definen como agrorock desde este rincón de la provincia de Zamora. Su historia comenzó en 2013, casi por casualidad, a partir de la idea de organizar un concierto para un cumpleaños. No había entonces un proyecto musical definido ni una pretensión de construir una banda con una larga trayectoria. Había amigos que tocaban instrumentos, ganas de hacer algo diferente y un bajo que llevaba dos décadas prácticamente olvidado. Samuel, bajista, recuerda aquel momento con naturalidad. Sabía que sus compañeros tocaban la guitarra y, cuando surgió la posibilidad de montar el concierto, apareció la solución para completar la formación: “Yo tengo un bajo hace 20 años que no toco”.

Aquel verano comenzaron los ensayos. Lo hicieron con pocos medios y con la urgencia propia de quienes todavía no sabían muy bien qué estaban construyendo. Fue en agosto, en la discoteca de Muelas de los Caballeros. Y la respuesta del público superó todas las expectativas. Juanelo todavía recuerda sorprendido que “llenamos la discoteca, nunca más volví a ver el local así”. Aquel primer concierto tuvo además otro ingrediente que acabaría teniendo un papel importante en la historia de la banda. Mientras ellos tocaban, un amigo pintaba un cuadro que posteriormente sería sorteado. Una fusión de música y arte, inesperada, en medio de la Carballeda.

Por entonces también se había producido otro acontecimiento que marcaría el imaginario del grupo: la aparición de un oso en los montes de la zona. Las cámaras habían permitido confirmar finalmente la presencia del animal después de los primeros avisos de un productor local al que le comía la miel. El grupo y el oso aparecieron prácticamente al mismo tiempo. El nombre terminó surgiendo de aquella coincidencia: Los Osos, por el animal, y de Velilla por el río que baja por el valle de Carballeda.

De un concierto casual a una banda estable

Desde aquel primer concierto la formación ha pasado por diferentes etapas. Han sido varios los baterías que han ocupado el puesto. Mene tuvo que dejarlo por la distancia y sus circunstancias laborales; después llegaron otros músicos de manera temporal. Actualmente, Kiki es el cantante, Juanelo el guitarra, Samuel el bajista y Gabriel el batería.

Las funciones están bastante repartidas. Kiki es quien canta y toca simultáneamente. Samuel toca el bajo y es el letrista principal. Juanelo se ocupa principalmente de la guitarra solista.No buscan complicar demasiado las cosas.

Su definición del sonido es probablemente una de las mejores muestras de su sentido del humor: “rock paleto” ríe Juanelo, “agrorock” matiza Samuel. Detrás de la expresión hay, sin embargo, una descripción bastante precisa de su propuesta. Rock directo, sencillo, basado en pocos acordes, guitarras y canciones que puedan funcionar ante un público cercano.

La fórmula parece simple, pero lleva detrás un proceso creativo muy particular. Habitualmente, Juanelo llega con un riff o una idea musical. Sobre esa base comienza a construirse la canción. Kiki improvisa una letra y Samuel aporta modificaciones. Muchas veces el resultado inicial aparece en cuestión de minutos. “De repente sale un tema en 15 minutos”, explican, aunque aclaran que se trata del tema en bruto. El método tiene una característica fundamental: la improvisación. No necesitan partir de una composición completamente cerrada. La canción se descubre mientras la están tocando. Y tampoco necesitan demasiados acordes, bromean entre ellos con que: “Con tres nos va muy bien, con cuatro ya nos perdemos”.

Canciones que hablan de los pueblos

Uno de los elementos esenciales de los Osos de Velilla es el sentimiento de pertenencia a la comarca de la Carballeda. Sus letras hablan sobre su tierra: Muelas, Vega, Justel u otros lugares de su entorno. Y también de personas concretas. Kiki señala que uno de los ejemplos más claros es Olibor, el repartidor que recorre la zona llevando productos de supermercado a localidades donde el acceso a determinados servicios no siempre es sencillo. “El día que se jubile hace un roto en esta zona” reflexiona el cantante.

Este tipo de historias son las que alimentan sus canciones. Además, cuando van a un pueblo del cual no tienen un tema concreto, hacen un trabajo de investigación para poder adaptar los temas a esa zona. Preguntan por los montes, los ríos, los personajes, las historias y las particularidades de cada lugar. Después adaptan esos elementos a una letra.

El camión de Olibor / Cedida

La importancia de este trabajo reside en conectar al público con el sentimiento de pertenencia a su tierra, la raíces que los unen. El público les ha comentado en diversas ocasiones que se reconocía en las letras. Reconocía los nombres, los lugares y las historias. Y es esta conexión otra de las señas identidad del grupo.

La fórmula incluso ha salido del terreno estrictamente musical. Los Osos han compuesto canciones por encargo para actividades o negocios de la zona. Una de ellas fue creada para la inauguración de una tienda vinculada a la miel.

La propuesta es sencilla: si alguien quiere una canción sobre su pueblo, ellos pueden hacerla.

El escenario de las dos lavadoras

La historia del grupo puede ser también la de la evolución de su equipo técnico.

Sus primeros conciertos estuvieron marcados por la precariedad. Tenían equipos antiguos, altavoces pesados y material que no siempre era fácil de transportar. Uno de los recuerdos que más les hace reír es el de una actuación en la que dos lavadoras acabaron formando parte del escenario.

Ante la falta de una infraestructura adecuada, utilizaron chapas y alfombras para improvisar el escenario encima de dos remolques. Las lavadoras sirvieron de soporte para los altavoces.

El resultado fue un montaje tan rudimentario como inolvidable. “Se veían las dos lavadoras y los altavoces encima”, recuerdan. De hecho, una de las lavadoras era de Kiki, estaba esperando para deshacerse de ella, pero le dio un último servicio como pie de los altavoces.

Aquella etapa de los comienzos resume en buena medida la filosofía con la que han construido la banda. No esperaron a tener las condiciones perfectas para empezar a tocar. Empezaron con lo que tenían.

Concierto con lavadoras / Irene López Alonso

Y siguieron. Con el paso del tiempo el grupo terminó teniendo una influencia que iba más allá de los conciertos. Su aparición coincidió con un intento de recuperar la actividad festiva de verano en Muelas. El pueblo llevaba alrededor de dos décadas sin las fiestas de verano, “se habían perdido”, señala Samuel. Y Los Osos contribuyeron a recuperarlas. Con uno de sus primeros conciertos promovieron actividades, pusieron en marcha una pequeña barra e incluso hicieron camisetas.

Al año siguiente, cuando volvieron a tocar, se encontraron con una imagen difícil de olvidar: buena parte del pueblo llevaba las camisetas del grupo. Aquella iniciativa acabaría vinculándose al nacimiento de la asociación Fontirín, relacionada con la organización de las fiestas de Muelas.

El grupo había empezado tocando por diversión y terminó contribuyendo, de manera indirecta, a recuperar una parte de la vida social del pueblo.

Directo cercano, plaza pequeña

Los Osos de Muelas no entienden un concierto como una simple sucesión de canciones. Su relación con el público es una parte fundamental de la actuación. No quieren limitarse a subir al escenario, tocar y marcharse. “Nos gusta interactuar” dice Juanelo. Entre risas Samuel aclara que “hay gente delante y hay que entretenerles”.

El humor, las bromas entre los integrantes y la interacción con quienes están delante forman parte del espectáculo. También lo hace la capacidad de reírse de sí mismos. Reconocen que técnicamente existen grupos que están muy por encima de ellos, han coincidido en festivales con músicos con una preparación y una experiencia considerablemente mayores, pero han descubierto que la capacidad de conectar con el público no siempre depende de la técnica.

Recuerdan especialmente un festival en el que actuaron de madrugada, alrededor de las dos y media. Habían sido programados al final de la noche, después de grupos que, según ellos mismos reconocen, eran técnicamente mucho mejores. Sin embargo, consiguieron mover al público. Ese es el terreno en el que se sienten cómodos, las distancias cortas, los escenarios cercanos, y sobre todo, los pueblos. Lugares donde pueden ver las caras de quienes tienen delante y establecer una relación directa con ellos.

Vega del Castillo es uno de los escenarios que recuerdan con mayor cariño. El pueblo, pequeño y situado al final de la carretera, que cruza Muelas de los Caballeros, ofrece un entorno que encaja especialmente bien con su manera de tocar: un nogal grande, luces, una calle estrecha y el público prácticamente encima del escenario

También guardan un recuerdo especial de Sejas de Sanabria con su festival ¡Ruge Sejas! Los osos aseguran que existe una conexión especialmente cercana con los vecinos. “Somos especialistas en sitios pequeños y cercanos” resume Juanelo.

Una banda dividida en tres

Mantener un grupo durante doce años ya es complicado; hacerlo cuando sus integrantes viven en lugares diferentes, todavía más. Samuel reside en Valladolid, Juanelo en Salamanca y Kiki en Muelas de los Caballeros, por lo que los ensayos requieren una organización casi tan compleja como la propia música. El calendario se construye aprovechando los periodos en los que coinciden como el verano, la Navidad o Semana Santa. Su principal espacio de ensayo sigue estando en Muelas de los Caballeros, en la Panera de Kiki.

Cuando consiguen reunirse, la creatividad continúa funcionando. En los últimos días de agosto, que han coincidido todos en Muelas, han llegado a sacar cuatro temas nuevos en apenas cuatro días de ensayo, siguiendo el mismo proceso de siempre: propuestas, riffs, improvisaciones, grabaciones y modificaciones. Kiki reconoce que Samuel que es quien más tiempo dedica al grupo después de los ensayos, dedicándose a recoger las grabaciones y desarrollar las letras. Aunque Juanelo también le dedica muchas horas en Salamanca acudiendo a clases de guitarra. El cantante reconoce entre risas que él es el que menos empeño le pone fuera de los ensayos. Pero, el sistema funciona porque no buscan una perfección excesiva, sino canciones con energía, reconocibles y que funcionen cuando llegan al directo.

Los Osos de Velilla en el festival Ruge Sejas / Cedida

Para ser un oso hace falta "tener jeta"

Después de doce años, si hay algo que permanece es la filosofía con la que empezaron. Cuando se les pregunta qué hace falta para ser un “oso oficial”, la respuesta vuelve a mezclar humor y sinceridad: tener “jeta”, poca vergüenza, ganas de divertirse y capacidad para salir al escenario sin miedo a hacer el ridículo.

También hace falta cercanía, y pertenencia, ser de la Carballeda, de Muelas, porque para ellos, no es solamente el lugar donde ensayan o donde dieron su primer concierto, es parte de la identidad musical del grupo. “Si no fueras de aquí, sería otro grupo”, reconocen. Quizá esa sea la explicación de por qué sus canciones funcionan especialmente bien en los pueblos pequeños.

Los Osos de Velilla hablan de lo que conocen y de quienes conocen. De los repartidores que mantienen comunicados los pueblos, de los nombres de los montes, de las fiestas, de las anécdotas y de los personajes que forman parte de la memoria colectiva. Han construido una banda sin grandes pretensiones y con medios que, en ocasiones, rozaban lo improvisado. Empezaron con un bajo que llevaba veinte años sin sonar, tuvieron baterías que iban y venían. Ensayan entre Muelas, Valladolid y Salamanca. Tocaron con equipos antiguos, y llegaron a levantar un escenario con dos lavadoras. Pero, doce años después siguen tocando, componiendo, pensando en nuevos conciertos y en nuevas canciones. Y, sobre todo, siguen reuniéndose para hacer aquello que estaba detrás de todo desde el principio: pasarlo bien juntos.

Porque, al final, quizá esa sea la única condición imprescindible para formar parte de Los Osos de Velilla: tener ganas de subir al escenario y conseguir que, cuando termine el concierto, quienes estaban abajo también se hayan divertido.