Accidente de tráfico en Lubián, Zamora: un hombre y un menor atendidos
El suceso ha tenido lugar a las nueve y media de la mañana
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A. A.
Un coche y una furgoneta han colisionado por alcance a primera hora de este viernes en Lubián. El accidente de tráfico ha ocurrido en el kilómetro 114 de la N-252 y varias llamadas telefónicas han alertado del incidente al 1-1-2.
El centro coordinador de emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes solicitan asistencia sanitaria para dos varones, un adulto y un menor, con dolor cervical, por lo que se avisa a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía una ambulancia hasta el lugar.
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