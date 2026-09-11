Accidente de tráfico en Lubián, Zamora: un hombre y un menor atendidos

Un coche y una furgoneta han colisionado por alcance a primera hora de este viernes en Lubián. El accidente de tráfico ha ocurrido en el kilómetro 114 de la N-252 y varias llamadas telefónicas han alertado del incidente al 1-1-2.

El centro coordinador de emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes solicitan asistencia sanitaria para dos varones, un adulto y un menor, con dolor cervical, por lo que se avisa a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía una ambulancia hasta el lugar.