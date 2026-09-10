Vigo de Sanabria pide soluciones a los vertidos al Forcadura: toallitas y productos sanitarios mezclados con agua y barro

Los vecinos de Vigo de Sanabria han trasladado al Ayuntamiento de Galende un escrito denunciando que hay varios puntos del pueblo donde se están produciendo vertidos de aguas residuales y filtraciones al río Forcadura desde hace años. Entre los restos que se pueden encontrar aparecen toallitas, productos sanitarios y bloques procedentes de los váteres de las viviendas, mezclados con barro y agua.

Señalan que estos vertidos "son visibles desde las vías públicas y el entorno natural, provocando malos olores, acumulaciones de agua contaminada y un evidente riesgo sanitario y medioambiental para la zona”.

Los habitantes de Vigo comentan que el Ayuntamiento era conocedor de la situación pero que no había actuado. Como la competencia sobre la gestión y mantenimiento de la red de saneamiento pertenece al Ayuntamiento de Galende les solicitan formalmente que “se inspeccione los puntos indicados a la mayor brevedad posible para comprobar el origen de los vertidos y que se garantice la reparación y limpieza del área afectada para evitar mayores riesgos para la salud pública y el entorno”.

Además, desde la Asociación de vecinos de Vigo se ha adjuntado un mapa con los puntos exactos donde se están produciendo estos vertidos, así como los nombres de los lugares y las coordenadas para facilitar el trabajo del Ayuntamiento. Los cuatro puntos afectados son: el Trubio, la Ermita de Gracias, Pozaco y Bea de Abajo. "Las tuberías están rotas y desanilladas produciendo que entre el río en el desagüe y el desagüe en el río. Se produce una acumulación de suciedad y de productos de desecho", indica uno de los vecinos.

Uno de los desagües que vierte al Forcadura con restos de bloques higiénicos / Irene López Alonso

Los vecinos de Vigo de Sanabria aseguran que lleva tiempo ocurriendo. De hecho, señalan que se le notificó verbalmente al anterior alcalde, José Manuel Chimeno, pero que no se ha producido ninguna reparación. Además, como se produjo un cambio en la Alcaldía y asumió el mando Miguel Ángel Martos en 2025, esperaron a mandar el escrito por deferencia al nuevo regidor, que indican que conocía la problemática.

Por su parte, Chimeno incide en que “se solucionó el problema que hubo, si se ha vuelto a producir será responsabilidad del alcalde actual”. Mientras que los vecinos señalan que nunca se llegó a solucionar y que se llevan años vertiendo aguas contaminadas al río Forcadura.

Ante la falta de soluciones, los vecinos han optado por presentar un escrito oficial en el registro del Ayuntamiento. De esta manera, desde Vigo dejan por escrito el problema y la necesidad de una urgente solución para que se deje de verter dentro del Parque Natural.

De hecho, algunos vecinos comentan que se ha puesto sobre la mesa hablar con la Confederación Hidrográfica y que tomen las medidas necesarias porque “es desastroso". La situación se ha podido comprobar sobre el terreno. En algunos de los desagües afectados se acumula una importante cantidad de suciedad y residuos, generando un fuerte olor y dejando a la vista un problema que, según los vecinos, no es puntual: "No se trata únicamente de un problema de malos olores o de mantenimiento de una infraestructura municipal, sino de una situación que puede terminar afectando directamente a un espacio natural especialmente sensible y a la salud de los vecinos".

Miguel Ángel Martos, alcalde de Galende, señala que ya se ha encargado la obra para arreglar esta situación. “El constructor fue a ver qué sucedía y estaba esperando a que pasaran las fiestas de Las Victorias para empezar a trabajar”, apunta el regidor.

La orilla del río llena de suciedad en el Trubio / Irene López Alonso

La cuestión ahora queda pendiente de la ejecución de la reparación anunciada por el Ayuntamiento. Los vecinos esperan que la actuación permita solucionar definitivamente el problema, reparar las conducciones deterioradas y evitar que las aguas residuales vuelvan a terminar en el río Forcadura.

La denuncia, en cualquier caso, ya ha quedado por escrito. Y con ella, los vecinos de Vigo de Sanabria quieren dejar claro que el problema está identificado, localizado y comunicado oficialmente: cuatro puntos concretos, tuberías deterioradas y vertidos que, según sostienen, llevan demasiado tiempo formando parte del paisaje cotidiano de una localidad enclavada en uno de los entornos naturales más destacados de la provincia.