Los vecinos de Villanueva de Valrojo crean una aplicación móvil para recopilar información sobre el parque híbrido de Otero de Bodas

Los vecinos de Villanueva de Valrojo han conformado una plataforma ciudadana colaborativa para evitar que el proyecto del parque híbrido El Muelo de Otero de Bodas se lleve a cabo. “No estamos en contra de las energías renovables, estamos en contra del emplazamiento elegido para colocar los molinos”, señalan.

El proyecto contempla la instalación de seis molinos de última generación, que alcanzarían una altura de 220 metros, y una planta fotovoltaica en el cerro de “El Muelo”, una zona afectada por los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022.

Según explican desde la plataforma, el proyecto no se limitaría a la instalación de los aerogeneradores y las placas solares, sino que incluiría también las correspondientes infraestructuras de evacuación eléctrica, que afectarían a varios términos municipales de la zona, entre ellos Otero de Bodas, Ferreras de Arriba, Villardeciervos y Calzadilla de Tera.

Frente a la iniciativa, un grupo de vecinos, principalmente vinculados a Villanueva de Valrojo, ha constituido la Plataforma Ciudadana Proyecto El Muelo con el objetivo de parar este parque híbrido. Están recopilando documentación para poder analizar el proyecto y facilitar que los habitantes de la zona puedan acceder a la información disponible.

Una de sus principales herramientas es una aplicación desarrollada por los propios integrantes de la plataforma (https://muelo.base44.app/). En ella se reúne la documentación de la que disponen sobre el proyecto y se ha incorporado también una herramienta de inteligencia artificial denominada “Sala de los Cerebritos”, a través de la cual los ciudadanos pueden plantear preguntas relacionadas con la iniciativa y consultar la información recopilada.

Esta aplicación también es colaborativa, pues cuenta con un apartado de tareas abiertas donde quién quiera puede colaborar y aportar. Se definen como “una plataforma colaborativa donde cada uno hace lo que mejor se le da y en aquello que puede aportar”.

Desde la plataforma critican la elevada concentración de instalaciones de energías renovables existentes y proyectadas en esta zona de la provincia de Zamora. Sanabria y Carballeda suman más de 400 molinos eólicos y 15 parques operativos destinados a la creación de energía limpia.

Otro de los aspectos que consideran especialmente relevantes es la afección territorial. La plataforma señala que parte de las superficies previstas "tendrían consideración jurídica de monte, incluso algunos de utilidad pública. Además, la zona estaría relacionada con terrenos afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra de 2022, y la instalación se haría sobre espacios de interés para distintas especies protegidas".

La plataforma pone especial énfasis en las posibles consecuencias ambientales de la instalación. Entre sus argumentos figura la importancia de la zona para el lobo ibérico, al considerar que se trata de un área estratégica a escala peninsular para la especie y que puede desempeñar una función como espacio de reproducción y generación de manadas.

Asimismo, los vecinos aseguran que el proyecto podría afectar a diferentes especies de aves, incluidas algunas catalogadas como vulnerables como es el caso del papamoscas cerrojillo, que se encuentra en peligro de extinción. También hay en la zona especies de alta sensibilidad, así como a especies esenciales vinculadas a los ecosistemas acuáticos.

En estos momentos, según explica la plataforma, se ha realizado la instalación de una torre anemométrica en el cerro de El Muelo. Esta infraestructura está diseñada para analizar si en un terreno concreto hay suficiente viento como para producir energía de manera rentable. Es decir, es un mecanismo para saber si un parque eólico sería rentable en Otero de Bodas. Según los miembros de la plataforma ciudadana, "la torre anemométrica lleva instalada hace aproximadamente cuatro meses".

La torre en el cerro de El Muelo / Irene López Alonso

Los vecinos quieren conocer el procedimiento administrativo seguido para autorizar su instalación y las condiciones bajo las que se ha permitido su implantación, por lo que han solicitado al Ayuntamiento de Otero de Bodas acceso al expediente correspondiente, con el objetivo de comprobar en qué se ha basado la autorización y, especialmente, cuál ha sido la justificación para el uso excepcional del suelo.

Otro de los elementos que la plataforma considera determinantes para frenar la creación de este parque híbrido son las líneas e instalaciones destinadas a evacuar la electricidad generada por el parque. Los vecinos sostienen que, dadas las características ambientales y territoriales de la zona, podría ser necesario estudiar soluciones de evacuación soterradas en determinados tramos. A su juicio, esta alternativa tendría un coste considerablemente superior a una evacuación mediante líneas aéreas y podría influir en la viabilidad económica del proyecto. Desde la plataforma consideran que este factor podría hacer que otras ubicaciones resultasen más atractivas para la empresa promotora desde el punto de vista económico.

La Plataforma Ciudadana Proyecto El Muelo asegura que continuará recopilando información antes de adoptar nuevas medidas. Su intención es fundamentar sus actuaciones en documentación técnica y administrativa y, a medida que avance el procedimiento, presentar los escritos que consideren oportunos. “A medida que vayamos recabando información, vamos a seguir haciendo escritos y, cuando llegue el momento de hacer alegaciones, haremos alegaciones”, señalan desde la plataforma.

Su objetivo declarado es evitar que el parque híbrido se implante en la ubicación prevista al considerar que "existen argumentos territoriales, ambientales y económicos que deben ser analizados antes de que el proyecto pueda avanzar".

Por su parte, el alcalde de Otero de Bodas, Adrián Quirogas señala que desde el Ayuntamiento se defienden los intereses del municipio y hacen lo que consideran correcto y próspero para el mismo. “Hay una ley que dice lo que puedes hacer, y si esto pasa los trámites ambientales, es que se puede”, resume Quirogas.

Mientras tanto, los vecinos pretenden que la aplicación y la documentación recopilada sirvan como punto de acceso para que la población de los municipios afectados pueda conocer el proyecto, y de esta manera lograr que se traslade a otra ubicación.