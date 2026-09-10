Sanabria refuerza su papel como enclave estratégico en la cooperación con Portugal: inyección para el Centro de Innovación Social de Puebla

Puebla de Sanabria refuerza su papel como enclave estratégico en la cooperación transfronteriza con Portugal. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves dos líneas de subvención por un importe total de 150.000 euros destinadas a apoyar el funcionamiento y la actividad de los Centros de Innovación Social de la Raya, entre los que se encuentra el de la villa sanabresa.

Estos centros, creados en 2023, nacieron con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades en los territorios vinculados a la frontera hispano-lusa mediante la colaboración, la innovación y el desarrollo de proyectos con impacto económico y social. En esta red figuran, además del de la provincia de Zamora, otro en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y un tercero en La Bañeza (León), tres municipios incluidos en el ámbito del programa de cooperación Interreg España-Portugal.

La presencia de Puebla de Sanabria en esta red sitúa a la comarca sanabresa como uno de los puntos de referencia de la cooperación con Portugal en Castilla y León. El Centro de Innovación Social está concebido como un espacio de colaboración público-privada en el que pueden participar administraciones, universidades, empresas, Grupos de Acción Local, organizaciones sindicales y otros agentes vinculados al desarrollo del territorio.

A. S.

La finalidad es facilitar la creación de ideas, proyectos e iniciativas capaces de generar actividad y nuevas oportunidades en las zonas de influencia de la Raya. Para ello, los centros buscan aprovechar el potencial de la innovación, las nuevas tecnologías y las redes de comunicación, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la coordinación entre instituciones y entidades sociales y económicas.

De los 150.000 euros aprobados por la Junta, la mitad se destinará directamente a los ayuntamientos donde se ubican los centros. Así, Puebla de Sanabria recibirá 25.000 euros, la misma cantidad que Ciudad Rodrigo y La Bañeza. Esta ayuda permitirá cubrir gastos vinculados al funcionamiento del centro, como equipamiento, material informático, acondicionamiento de espacios, asistencia técnica y personal.

Líneas de subvenciones

La segunda línea de subvención, también dotada con 75.000 euros, se repartirá entre las diputaciones provinciales de Salamanca, Zamora y León. En este caso, la Diputación de Zamora recibirá otros 25.000 euros para dar continuidad a la contratación de un técnico encargado de impulsar las actuaciones vinculadas al Centro de Innovación Social, acompañar su desarrollo y favorecer la coordinación entre los distintos agentes participantes.

La iniciativa forma parte de la apuesta de la Junta por reforzar la cooperación transfronteriza con Portugal y se integra en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Raya, aprobado en mayo de 2025. Con estas ayudas, el Gobierno autonómico busca consolidar una red de espacios orientados a generar proyectos, atraer colaboración y aprovechar las oportunidades que ofrece la relación con el país vecino.

Para Sanabria, la subvención supone un respaldo al papel de Puebla como nodo de innovación y cooperación en el noroeste de la comunidad. El reto será convertir ese espacio en una herramienta útil para el territorio, capaz de conectar administraciones, empresas y agentes sociales en torno a proyectos que contribuyan a fijar actividad, reforzar servicios y abrir nuevas vías de desarrollo en una comarca marcada por su posición fronteriza y su vocación de enlace con Portugal.