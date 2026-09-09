Los vecinos de Robledo reclaman una variante para evitar que el Camino del Lobo atraviese el pueblo

El proyecto de acondicionamiento del Camino del Lobo, en la Sierra de la Culebra, avanza con una inversión de más de cuatro millones de euros y la previsión de intervenir en más de 22 kilómetros de trazado entre las localidades de Villarino de Manzanas, Linarejos y Robledo. Una actuación planteada para mejorar las comunicaciones entre las comarcas de Aliste, Carballeda y Sanabria, favorecer la actividad agroganadera y facilitar el acceso al Centro del Lobo Ibérico de Robledo de Sanabria.

Este planteamiento ha encontrado la oposición de los vecinos de Robledo, que aprueban que se arregle la carretera y se establezca el enlace entre las comarcas, pero no que la carretera pase por la puerta de sus casas. El motivo de la protesta no es el acondicionamiento de la carretera. Los residentes aseguran que están a favor de que se arregle y mejore la vía, pero rechazan que el trazado previsto atraviese el núcleo urbano y reclaman la construcción de una variante que permita desviar el tráfico fuera del pueblo.

Una de las vecinas, cuya puerta da directamente a la que sería la carretera, señala que "nadie se opone a que arreglen la carretera, simplemente queremos que hagan una circunvalación”. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que la mejora de la vía incremente la circulación por una calle que, según explican, ya presenta importantes problemas de seguridad: “En las calles de Robledo es complicado que dos coches pasen a la vez, a pesar de que el trazado es de doble sentido. Y el suelo adoquinado hace muchísimo ruido, los coches pasan a mucha velocidad”.

El proyecto contempla una renovación integral del trazado y la mejora de la seguridad vial, además de la construcción de un nuevo paso bajo la línea ferroviaria Zamora-Ourense. Precisamente el incremento de las condiciones de circulación es uno de los argumentos que utilizan los vecinos para defender que el tráfico no debería canalizarse por el interior de Robledo.

Los habitantes insisten en que la distribución del pueblo dificulta acoger un aumento de vehículos. “Aquí es una única calle y las puertas de las casas dan a la calle, a la carretera o a la vía pública, como lo quieras llamar. No tenemos aceras, y en algunos puntos la calle se estrecha demasiado y es imposible que pasen dos coches a la vez”, resume uno de los habitantes de Robledo.

Una de las partes más estrechas de la calle principal de Robledo / Irene López Alonso

Los vecinos recuerdan además que cuando la carretera estuvo acondicionada anteriormente ya se produjeron problemas durante los meses de mayor afluencia. Aunque reconocen que durante el invierno el impacto podría ser menor por la escasa población de los pueblos aledaños como Linarejos o Villarino Manzanas. Pero advierten que la situación cambia en verano, Semana Santa o Navidad, cuando aumenta el movimiento de personas y vehículos.

El temor se centra especialmente en los colectivos más vulnerables. Niños que circulan en bicicleta, personas mayores y peatones tienen que compartir actualmente un espacio reducido con los vehículos. “Si el tráfico nuevo aumenta y no se toman medidas, habrá problemas”, advierten.

La reivindicación vecinal no pretende frenar una infraestructura considerada necesaria para la zona, sino modificar el modo en que se integra en el núcleo urbano. “Lo que no queremos es que el pueblo sea parte de la carretera”, señalan. La petición es que el tráfico que se dirija hacia Puebla de Sanabria o hacia el Centro del Lobo pueda continuar su recorrido sin atravesar las calles de la localidad.

Además, indican que existe una posibilidad sin necesidad de expropiar tierras: “Hay un sitio que se llama el Falital, hay un trozo comunal que podrían ir del Falital a la piscina, si lo quieren alejar un poco del pueblo. Y ya hay un camino de concentración que va a unir a la carretera que va a lobo, al otro lado del pueblo. Esa sería factible”. Además, algunas personas mayores indican que hay otro camino más abajo que une el río Truchas con el Lobo y que también podrían utilizar para hacer la circunvalación sin necesidad de meter la carretera en el pueblo.

Los residentes consideran que la construcción de una variante es técnicamente posible, aunque reconocen que requeriría buscar una solución alternativa y, en determinados casos, realizar expropiaciones. “Todo es viable con dinero”, apunta uno de los vecinos, que considera que el coste debe valorarse frente a los problemas de seguridad que podría generar el paso de más vehículos por Robledo.

La preocupación se extiende además a la situación actual de la propia carretera dentro del pueblo. Los vecinos denuncian que el tramo urbano ha quedado en “tierra de nadie”. Según explican, se ha acondicionado la carretera desde el Centro del Lobo hasta la entrada del pueblo mientras que también está previsto actuar desde Linarejos hasta la otra entrada del pueblo, pero no sobre el tramo que atraviesa el núcleo urbano. “Van a arreglar la carretera sin arreglarnos la travesía que pasa por el pueblo”, comentan indignados.

Ante esta situación, los residentes han trasladado formalmente sus reivindicaciones a las administraciones pertinentes. El escrito ha sido presentado tanto ante la Junta de Castilla y León como ante la Diputación de Zamora, con el objetivo de que se estudie una alternativa al trazado previsto.

“Que den paso a Puebla, que den paso al Centro del Lobo, estupendo, pero que no pase por aquí la carretera”, resume una de las vecinas afectadas. No rechazan la carreta, lo que rechazan es que esa mejora de las comunicaciones se haga a costa de incrementar el tráfico en una calle estrecha y sin aceras.

El debate queda así abierto entre dos necesidades: mejorar una infraestructura considerada estratégica para la zona y garantizar al mismo tiempo la seguridad y la calidad de vida de quienes viven junto a ella. Los vecinos insisten en que no quieren que se paralice el proyecto, sino que se incorpore una solución que permita sacar la circulación del casco urbano. Su petición es clara: carretera sí, pero con variante.