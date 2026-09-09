El rebaño de Tomás vuelve a casa

Las ovejas de Tomás García ya han bajado de la sierra camino a casa. Subieron desde El Poyo de Aliste, a mediados de julio, hasta la Sierra de Aciberos en Lubián, donde han estado disfrutando de los pastos y la temperatura.

Cerca de tres mil ovejas han cruzado ya por El Puente y Puebla de Sanabria en dirección Aliste. Partieron desde Puente Porto, una de las ubicaciones habituales para los pocos pastores que continúan manteniendo la trashumancia.

Para acompañar a los animales durante su estancia en la sierra de Aciberos, Tomás García ha contado con otros tres compañeros. Los cuatro se han organizado en turnos para que el trabajo fuera más ligero. Se dividían en dos grupos, así dos descansaban mientras los otros dos estaban con las ovejas en la sierra.

Tras varias semanas disfrutando de los pastos de altura toca volver a El Poyo de Aliste. Tomás García y sus ovejas tienen casi 100 kilómetros, dependiendo el camino que tomen, hasta cruzar desde Sanabria a Aliste. Además, estas primeras jornadas les acompañan las lluvias. Pero Tomás comenta jocoso: “No pasa nada, así van más ligeras”. Son kilómetros los que tienen que recorrer para volver a su hogar, siete días de travesía.

La trashumancia es una actividad ganadera tradicional que siempre ha estado ligada a Sanabria. Algunos vecinos de Puebla recuerdan que siempre después de Las Victorias los rebaños bajaban de la sierra para volver a Aliste. “Siempre venían los pastores alistanos a traer el ganado en verano, la sierra aquí es más fresca”, recuerda una vecina. La conexión con la comarca hermana siempre ha unido a pastores y montañas.

Las ovejas a su paso por Puebla de Sanabria / Irene López Alonso

Aunque ya no es habitual que los pastores practiquen la trashumancia, Tomás García sigue representado una forma de vida que se ha mantenido durante generaciones permitiendo al ganado vivir con más libertad.

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Con el rebaño ya de vuelta en los caminos, comienza ahora una nueva etapa de la travesía. Serán siete días de marcha, pendientes de las ovejas y de las condiciones del tiempo, hasta que los animales vuelvan finalmente a casa, poniendo fin a otra temporada de trashumancia.