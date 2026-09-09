Las primeras setas ya asoman en Sanabria y Carballeda

Las recientes lluvias registradas en la comarca de Sanabria y Carballeda han comenzado a dejar sus primeros efectos en los montes de la zona. La humedad acumulada en el terreno, después de las precipitaciones de los últimos días, ha favorecido la aparición de los primeros ejemplares de cucurriles, boletus e incluso huevos de rey, algunas de las especies más buscadas por los aficionados a la micología.

Varios vecinos de la comarca aseguran que ya han comenzado a encontrar algunos ejemplares de boletus durante sus paseos por el monte. Una vecina de Rabanillo explica que, aunque ya se pueden localizar algunas setas, las condiciones meteorológicas todavía no son las ideales. “La mayoría tienen bicho dentro porque hace mucho calor”, señala. Aun así, los ejemplares que han conseguido encontrar en buen estado ya han terminado en la cocina. “Los que hemos podido sacar sanos estaban riquísimos”, comenta.

También en Galende se han localizado algunos ejemplares de huevos de rey, una de las setas más apreciadas por los aficionados y por los amantes de la gastronomía. Se trata de una especie cuya identificación requiere especial atención, especialmente por parte de quienes no tienen experiencia en la recolección. Su sabor, sin embargo, es uno de sus principales atractivos y, según quienes han tenido la oportunidad de probarla, puede recordar ligeramente al de los frutos secos.

Huevos de rey recolectados por una vecina de Galende / Irene López Alonso

Desde el sector dedicado a la recolección y comercialización de productos del monte apuntan, no obstante, que todavía es pronto para hablar del comienzo de la temporada micológica. Óscar Rodríguez, de Calores frutos de Sanabria, indica que las lluvias han hecho que salgan pero al continuar con altas temperaturas se han secado muy rápido la mayoría. Además, “están muy parasitadas, la temporada todavía no ha arrancado, lo que hay aún no vale para comercializar”.

Rodríguez señala que a partir de octubre, dependiendo del tiempo, empezará el momento fuerte de la recolección. Mientras, han sido pocos vecinos los afortunados en encontrar setas para poder empezar a cocinar los primeros platos con boletus, cucurriles y huevos de rey como protagonistas.

Una vecina de Cubelo asegura que ella sale todos los días "y me doy un paseo por si encuentro”. La búsqueda de setas es también un momento para pasear y disfrutar de los montes de Sanabria y Carballeda.

Boletus recolectadas en Sanabria / Irene López Alonso

Esta cuenta atrás para el inicio de la temporada micológica sirve también para recordar la importancia de realizar una recolección responsable. Al acudir al monte en busca de setas se recomienda utilizar una cesta de mimbre o recipientes abiertos que permitan la dispersión de las esporas. Por el contrario, está totalmente prohibido utilizar bolsas de plástico, ya que dificultan la conservación de los ejemplares y la correcta dispersión de las esporas. Además, es fundamental recoger únicamente aquellas especies que se conozcan con seguridad y respetar siempre el entorno natural.