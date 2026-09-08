La Alcobilla: memoria familiar y de pertenencia

La romería de la Virgen de la Alcobilla vuelve a convertir hoy este rincón de Sanabria en punto de encuentro, devoción y convivencia. La Virgen de la Alcobilla recibe a las imágenes de Rábano, San Justo y Barrio de Rábano en una jornada que los vecinos esperan durante todo el año y que tiene en la tradición uno de sus principales motivos de celebración.

Los devotos de los pueblos de alrededor se acercan caminando hasta el santuario de la Virgen de la Alcobilla acompañando a sus vírgenes. Llegan en procesión para encontrarse con la Virgen anfitriona después de nueve días de novena. Es un ritual que los vecinos conocen desde siempre y que, pese al paso del tiempo, conserva intactos sus principales elementos: las imágenes, los pendones, las venias, la misa, la procesión y, después, la comida y la fiesta compartida bajo los castaños.

“La Virgen de la Alcobilla, que ya lleva nueve días aquí de novena, recibe a todas haciendo la reverencia, dan una vuelta a la iglesia y entran para adentro para que se lleve a cabo la misa mayor, y luego se hace la procesión, la más grande”, explica Jesús, el presidente de la cofradía de la Alcobilla.

GALERÍA I Romería de la Virgen de la Alcobilla / Irene López Alonso

A la cita acuden las vírgenes de los pueblos vecinos. La de Barrio de Rábano, la Peregrina; la de San Justo, la Asunción; y la de Rábano, la del Rosario. Junto a ellas cobran protagonismo los pendones, que vienen en procesión delante de las vírgenes y son uno de los elementos más espectaculares de la romería.

“De cada pueblo viene un pendón, más tres pendones que tiene aquí la hermandad”, explican desde la cofradía. Todos participan en las tradicionales venias cuando las imágenes llegan a la iglesia, en una escena que cada año vuelve a reunir a vecinos y visitantes.

Pero si hay una imagen que resume el futuro de esta tradición es la de los jóvenes tomando el relevo. Marcos Cornejo tiene 16 años y es de Rábano. Para él, llevar el pendón significa mucho más que participar en un acto festivo. “Es una tradición y a todos los chicos jóvenes nos gusta cogerlo por primera vez”, cuenta. Es su tercer año cargándolo. Una experiencia que vive, además, en un momento especialmente importante para los pequeños pueblos de la comarca, cuando muchos de sus vecinos regresan durante estos meses y las calles recuperan parte de la vida que pierden durante el invierno.

“Es importante que se mantengan estas tradiciones”, resume Marcos. También Maite Sánchez, descendiente de Rábano, conoce de cerca el significado de esta jornada. Llevar la Virgen de su pueblo es para ella una experiencia especialmente vinculada a sus raíces familiares: “Mis abuelos son de aquí, mi padre se ha criado aquí, entonces es muy bonito poder llevar la Virgen de mi pueblo”, explica.

La romería tiene, en su caso, una dimensión que va más allá de la propia celebración religiosa. Es memoria familiar, pertenencia y una manera de mantener vivo el vínculo con el pueblo. “Es un día muy bonito, muy especial. Te pegas todo el año esperando este día. Con mucha ilusión, muchas ganas”, señala Maite, que viene desde Sevilla para cargar la virgen.

Una sensación compartida por quienes llevan toda la vida acudiendo a la Alcobilla. Para algunos, no hay un año concreto en el que comenzaran a venir porque, sencillamente, forma parte de sus vidas. “Toda la vida”, responden varios de los romeros cuando se les pregunta cuánto tiempo lleva acudiendo. Y es que acudir el 8 de septiembre al Santuario de la Alcobilla es más que una tradición para muchos.

La romería se convierte así en una cita para volver, reencontrarse y compartir. Hasta el santuario llegan también quienes viven lejos. Es el caso de Paco García, que viaja desde Sevilla hasta Rábano, donde su mujer conserva la casa familiar de sus padres, naturales del pueblo. “Si vengo es porque me gusta. Es bonita y la disfruto bastante», asegura Paco, cuya primera vez fue el 1973 y no suele perderse este día.

Después de las celebraciones religiosas llega uno de los momentos más esperados: la comida y la convivencia. “La comida es lo más importante”, reconoce Paco entre risas. Compartir mesa, conversar y disfrutar de la compañía forman parte de una romería que mantiene todavía ese carácter de encuentro entre generaciones.

El entorno ayuda. Los castaños que rodean la Alcobilla ofrecen el escenario natural de una jornada que los vecinos consideran privilegiada. “Es un privilegio tener una zona así, tan bonita y poder celebrar aquí la romería”, resume el presidente de la cofradía.

Y mientras las vírgenes se encuentran, hacen las reverencias y los pendones vuelven a bailar al ritmo de las venias, la Alcobilla demuestra que las tradiciones no permanecen vivas únicamente porque las recuerden quienes las recibieron de sus mayores. Permanecen vivas cuando alguien más joven decide coger el pendón, llevar una Virgen o caminar detrás de ella.

También los más pequeños empiezan a ocupar su lugar. Un niño de Barrio de Rábano, de apenas diez años, cuenta que ya lleva dos o tres años participando en la procesión y que ha llevado “el chico de la Alcobilla”.

Es quizá la mejor fotografía de esta jornada: los mayores mirando cómo los jóvenes toman el relevo y los niños aprendiendo los gestos que algún día repetirán con sus propios hijos.

Después de comida llega la parte más festiva con una discoteca móvil. Pero, por encima del programa, la esencia permanece. La Alcobilla es la Virgen que recibe, las otras vírgenes llegan desde los pueblos vecinos, los pendones se inclinan en señal de saludo, las familias se reúnen y los jóvenes cargan con el peso de la tradición. Sanabria vuelve a encontrarse, un año más, en torno a una celebración que pertenece tanto a quienes la vivieron ayer como a quienes tendrán que mantenerla viva mañana.