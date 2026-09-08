Puebla de Sanabria honra a la Virgen de las Victorias

La Virgen de las Victorias ha vuelto a recorrer este martes, 8 de septiembre, las calles de Puebla de Sanabria con motivo de su tradicional procesión enmarcada en las fiestas patronales de la villa. La celebración ha reunido a vecinos, visitantes y numerosos devotos que han acompañado a la imagen durante su recorrido por el centro histórico.

La Virgen de las Victorias / Irene López Alonso

La imagen de la Virgen ha partido de la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, arropada por los vecinos y los Gigantes y Cabezudos de la villa que han aportado un ambiente festivo y colorido a la procesión, especialmente entre los más pequeños.

Gigantes que han salido en la procesión / Irene López Alonso

Uno de los momentos más destacados se ha vivido en el tramo final de la procesión, con la subida por el Arrabal hasta alcanzar la Plaza Mayor, donde la comitiva ha puesto punto final al recorrido. La llegada de la Virgen a este espacio emblemático de Puebla de Sanabria ha vuelto a congregar a numerosos asistentes, poniendo el broche a los actos religiosos de la jornada.

Una vez concluida la procesión, vecinos y visitantes han podido disfrutar del tradicional vermut en la Plaza Mayor. Un momento de encuentro y convivencia que ha permitido prolongar el ambiente festivo.

Puebla de Sanabria ha vuelto a vivir una mañana en la que tradición, devoción y fiesta han caminado de la mano. La procesión de la Virgen de las Victorias se mantiene así como una de las citas señaladas de las fiestas patronales, reuniendo año tras año a varias generaciones.