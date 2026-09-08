Pañuelos en la cabeza, ropa vieja y listos para el fuego

Las calles de Puebla de Sanabria volvieron a ser tomadas por el encierro de fuego, espectáculo pirotécnico a cargo de Bulls Fire. En este año la temática elegida fueron los San Fermines, dos encierros, dos maneras de vivirlo. El público abarrotó la Plaza del Arrabal para disfrutar de un montaje en el que no faltaron los gigantes y un gran despliegue de fuego, con un ambiente festivo marcado también por el guiño a San Fermín del staff, vestidos de blanco y rojo.

La Plaza del Arrabal se llenó de gente, de todas las generaciones, de la villa y de los pueblos de alrededor para vivir una noche marcada por el fuego, la tradición y la pasión. Vestidos con ropa vieja, pañoletas para cubrir la cabeza y la boca y gafas protectoras estaban preparados para bailar al ritmo del fuego.

El espectáculo comenzó pasadas las 23:30 cuando todas las luces se apagaron, el volumen de la música subió y los toros de fuego comenzaron a bailar en la plaza. Se lidiaron más de 5 toros solo el principio del encierro, pero también hubo otros elementos como cortinas de fuego, rueda, gigantes y coronas. Además, el staff, como todos los años, se camufló entre el público para levantar ruedas fuego y sorprender a los participantes durante el encierro.

Recorrieron las calles de Arrabal de la villa hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se lidiaron más toros. “Todos los años vengo, esta noche es muy emocionante y divertida” comentaba una de las asistentes deseosa de ver el espectáculo.

Lo que comenzó en 2011 como una alternativa para reducir el gasto de las fiestas se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los espectáculos más llamativos y esperados de las fiestas de Puebla de Sanabria.

Lluvia de fuego durante el espectáculo / Irene López Alonso

Los encierros de fuego nacieron de la mano de la primera comisión de fiestas formada por vecinos de la generación de 1965, que aquel año celebraban sus 50 años. Aquel primer año se sacaron una docena de toros de fuego, que fueron recorriendo las calles del pueblo de manera consecutiva. Cuando uno estaba a punto de terminar, comenzaba el siguiente, creando un espectáculo continuo que se prolongaba por distintas zonas de Puebla.

Aquella primera noche dejó una imagen difícil de olvidar para quienes la hicieron posible. Carlos Mato, uno de los organizadores y de las figuras de la villa más vinculadas a las fiestas, recuerda:” Cuando me di la vuelta y miré para abajo, quedé alucinado. El gentío que había: la calle saturada, las dos calles saturadas”. Fue el comienzo del momento más esperado de Las Victorias.

A partir del año siguiente, las nuevas generaciones que fueron asumiendo la organización de las fiestas comenzaron a introducir cambios. Los primeros impulsores compartieron con ellas la experiencia adquirida y las ideas que podían ayudar a mejorar el espectáculo.

Así, año tras año, el encierro fue evolucionando. Lo que inicialmente había sido una solución económica para las fiestas terminó convirtiéndose en una propuesta cada vez más elaborada, con nuevos elementos, diseños y efectos de fuego, desde la peste hasta el juego del calamar han sido temáticas utilizadas en los encierros.

En esa transformación ha tenido un papel fundamental el grupo Bulls Fire, formado por jóvenes de Puebla. Su implicación ha permitido profesionalizar progresivamente el espectáculo y ampliar sus posibilidades.

El trabajo detrás de cada encierro va mucho más allá de la noche de las fiestas. El grupo se reúne periódicamente, prepara nuevas creaciones, busca diseños y desarrolla los distintos elementos que después forman parte del espectáculo. Una labor que, según quienes conocen de cerca su trabajo, merece un reconocimiento especial.

Carlos Mato señala que: “La verdad es que ahora mismo es un espectáculo impresionante y es todo gracias a estos chavales que se han juntado y han hecho una labor increíble”. La evolución ha llegado hasta el punto de que las comisiones de fiestas apenas tienen que indicar el día y la hora. El grupo se encarga del resto de la preparación y pone en marcha un espectáculo que cada año incorpora nuevos elementos.

El encierro de fuego ha dejado así de ser aquella actividad improvisada por la generación del 65 para convertirse en una tradición consolidada, uno de los momentos más esperados de las fiestas. Lo que comenzó como una iniciativa de vecinos de Puebla ha terminado atrayendo a participantes y colaboradores de otros lugares. Como ocurre con otras tradiciones festivas del municipio, los gigantes y los espectáculos de fuego han traspasado las fronteras de la villa.

A pesar de los cambios obligados por las medidas de prevención y protección contra incendios, y de que este año el calendario situó la cita en lunes, Puebla volvió a llenarse de gente, tradición y fuego. Las calles y la plaza fueron, una vez más, punto de encuentro para disfrutar, celebrar Las Victorias y compartir una noche que demuestra que las fiestas son mucho más que un programa: son una forma de unir generaciones, vecinos y pueblos.